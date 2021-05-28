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Новости Политика Украины
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Адвокаты Тупицкого не явились в суд: рассмотрение дела о подкупе свидетелей перенесли на 8 июня

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Адвокаты Тупицкого не явились в суд: рассмотрение дела о подкупе свидетелей перенесли на 8 июня

Подольский районный суд Киева отложил рассмотрение дела Александра Тупицкого на 8 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил адвокат Тупицкого Константин Дорошенко, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что суд перенесен из-за неявки адвокатов, которые были заняты в других судебных заседаниях.

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"Это заседание провели. Мы подавали ходатайство, и причины неявки (адвокатов Тупицкого. - Ред.) были признаны уважительными, и было отложено (рассмотрение дела. - Ред.) на 8 июня на 10:00 ", - сообщил адвокат.

Как сообщалось, Подольский районный суд Киева назначил на 28 мая подготовительное заседание по делу по обвинению Тупицкого в подкупе свидетеля.

Ранее ГБР сообщило, что досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено. Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины (Виктора Татькова), который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый. Также, в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.

Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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Топ комментарии
+4
это просто откровенное наплевательство на закон с стороны чиновника высшего законодательного органа Украины! О каких законах можно говорить, когда чиновники такого ранга плюют на эти законы!? Система в очередной раз показывет, что "законы" для простых смертных, но не для элит, если бы простой смертный хоть раз бы не появился, уже быв кандалах был доставлен в суд!
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28.05.2021 10:55
+2
Это смешно. Адвокаты Тупицкого не явились в суд: рассмотрение дела о подкупе свидетелей перенесли на 8 июня - Цензор.НЕТ 944
В суд и на допрос сейчас приходят только лохи.
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28.05.2021 11:09
+1
А если адвокаты Стерненка не явятся-заседание перенесут?
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28.05.2021 10:46
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Правила форума Совет форумчан
А если адвокаты Стерненка не явятся-заседание перенесут?
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28.05.2021 10:46 Ответить
зачем ? в том случае сразу обвинительный акт с высшей мерой наказания !
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28.05.2021 11:37 Ответить
Екс-голова КС для адвокатів фігня, а клієнти важливіші.
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28.05.2021 10:52 Ответить
это просто откровенное наплевательство на закон с стороны чиновника высшего законодательного органа Украины! О каких законах можно говорить, когда чиновники такого ранга плюют на эти законы!? Система в очередной раз показывет, что "законы" для простых смертных, но не для элит, если бы простой смертный хоть раз бы не появился, уже быв кандалах был доставлен в суд!
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28.05.2021 10:55 Ответить
а ты хоть раз в суде был, или телевизор посоветовал в кине?
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28.05.2021 11:08 Ответить
Спасибо избирателям Януковича
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28.05.2021 11:29 Ответить
а напомните, когда было по другому? на мой взгляд такая ситуация имеет быть еще с совковых времен!?
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28.05.2021 15:00 Ответить
Что по-другому? И где? Планета большая
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28.05.2021 15:24 Ответить
Разговор о Украине, вы сказали "Спасибо избирателям Януковича" , я и написал "а напомните, когда было по другому?" - уточняю, при каком президенте было по другому?
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28.05.2021 15:56 Ответить
Ни при каком. только сейчас выздоравливать начали
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28.05.2021 17:17 Ответить
Это смешно. Адвокаты Тупицкого не явились в суд: рассмотрение дела о подкупе свидетелей перенесли на 8 июня - Цензор.НЕТ 944
В суд и на допрос сейчас приходят только лохи.
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28.05.2021 11:09 Ответить
А при Януковиче и Порошенко у нас были сплошь законопослушные граждане: особенно регионалы и свинарчуки (они же регионалы)
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28.05.2021 11:30 Ответить
В трамвай не смогли влезть, народу было много
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28.05.2021 11:26 Ответить
і так до закриття справи за терміном давності,
не буде судів Лінча, не буде справедливого і цивілізованого судочинства у цій державі.
це розуміють абсолютно геть усі.
навіть "мудрий нарід", який готовий чекати скільки завгодно щоб хтось прийшов і вирішив за нього це питання.
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28.05.2021 11:44 Ответить
Отложили до потопного ******
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28.05.2021 16:28 Ответить
 
 