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Новости За рубежом
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Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair - это акт гостерроризма и беспрецедентного варварства, - Сенат Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair - это акт гостерроризма и беспрецедентного варварства, - Сенат Польши

Сенат Польши единогласно поддержал резолюцию, осуждающую принудительную посадку рейса Ryanair в Минске. Сенаторы призвали формального главу Беларуси Александра Лукашенко остановить репрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом сообщает PAP в пятницу, 28 мая.

"Сенат Республики Польша осуждает радикальные действия белорусских властей, нарушающих элементарные принципы международного права и цивилизованного мира. Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair 23 мая для задержания независимого журналиста Романа Протасевича была актом государственного терроризма и беспрецедентного варварства", - сказано в резолюции.

Также в Сенате одобряют решение Евросовета о расширении санкций в отношении режима Лукашенко, отметив, что это должно стать первым шагом в построении стратегии для эффективного противодействия его репрессивной политике. Затем необходимо применить быстрые и масштабные санкции против белорусских чиновников, причастных к репрессиям.

Наконец, резолюция призывает европейские институты, парламенты других стран и международные организации объединить усилия для давления на Лукашенко и освобождения политзаключенных.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

Также сообщалось, что ICAO расследует инцидент с перехватом самолета. Международная организация гражданской авиации начинает расследование после перехвата самолета Ryanair. Первые итоги будут к 25 июня.

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А акт сбитого боинга кацапами над Донецком. Это как называется.
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28.05.2021 10:51 Ответить
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Пока что это никто не доказал
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28.05.2021 10:57 Ответить
То есть их там нет? Красава, ага! Я смотрю, пригожинский тролльчатник сегодня на вольном выгуле? Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair - это акт гостерроризма и беспрецедентного варварства, - Сенат Польши - Цензор.НЕТ 3906 Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair - это акт гостерроризма и беспрецедентного варварства, - Сенат Польши - Цензор.НЕТ 3906 Принудительная посадка в Минске рейса Ryanair - это акт гостерроризма и беспрецедентного варварства, - Сенат Польши - Цензор.НЕТ 3906
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28.05.2021 11:00 Ответить
"не доказали" для тупых и ватников... а так все уверены и знают.
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28.05.2021 11:01 Ответить
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Ну вы то все знаете и во всем уверены, вам ничего не надо ни расследовать, ни доказывать
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28.05.2021 11:04 Ответить
А захват Крыма и Донбасса коцапами надо доказывать?Убийства коцапами украинцев тоже надо доказывать?
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28.05.2021 11:06 Ответить
а это уже повод для более глубокой озабоченности ! но она уже развеялась ...
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28.05.2021 10:57 Ответить
сколько стоит для бульбоупыря Протасевич???? в его тупую башку начинает доходить...
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28.05.2021 11:03 Ответить
 
 