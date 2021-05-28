В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе
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В НАТО глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, а также применение боевиками тяжелого вооружения. Североатлантический альянс также выразил поддержку территориальной целостности Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время встречи с вице-пермьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Украины Алексеем Резниковым.
Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью и евроатлантическая интеграция Украины.
"На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня и использования тяжелого оружия поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Он также выразил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в НАТО.
Также он призвал Украину сосредоточиться на системных реформах для евроатлантической интеграции.
Кроме этого Джоанэ выразил надежду, на проведение в ближайшее время заседания комиссии НАТО-Украина.
Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный. При этом применялись запрещенное вооружение, в частности, минометы 120-калибра. Также с начала текущих суток в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.
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Требовать, чтобы русские приехали не на танках - это как расизм. На национальные традиции посягнули.
Позлопайте по плечу ЗЕленого мальчика и пожелайте ему удачи в бою.
А может Западу просто начать напрямую командовать ВСУ, раз главнокомандующий Украины говно и предатель?
Это так должно работать?
Хотя бы потому, что Московия нагло и нарушила все порядки и правила, установленные в мире. Тем же Западом в том числе. Хотя бы потому, что тот же Запад в будапеште топил за сдачу, *****, кацапам ЯО и теперь Украина голенькая перед уродами, которые подписывали сотни договоров об уважении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Не буду продолжать, тебе не дойдет.
_Да пошёл ты нахер, мудак! Трепло.
А то, что ты видишь - это вполне закономерная реакция на такое положение вещей.
А поскольку дело уже не в Украине (благодаря ЗЕленпуперу), то по сути на Украину и забили.
С вымогателями и шантажистами дела не ведут.
Бо твоя позиция больше смахивает на побитую алкашем-мужем жену, которая грозится, что, если ей не помогут, то алкаш прийдет к соседям.
Это и есть шантаж, дорогой. А шантаж со стороны откровенных обсосов Запад игнорирует.
Не надо доказывать, что ты стоишь помощи и борьбы. Просто надо плеваться говном и кидать тупые предъявы, как это делает ЗЕ.
Так стопудово помогут... кинуть последнюю горсть земли на нашу могилку, которую мы сами себе 2 года роем.
Пока что Запад второй год видит, что мы за себя бороться не хотим и от войны устали.
Я говорю, что Запад просто игнорирует ненадежного, стремного партнера. Будет иначе - и ситуация изменится.
А пока что Украина стараниями ЗЕ катится в задницу темпами Венесуэлы. И не Запад в этом виноват, а 73% дегенератов.
_Да? Ну ладно.
казлы!!!!!
А вот если серьёзная, хорошая, добротная!!! обеспокоенность, то путен три дня спать не будет, начнёт плакать и переживать. Вот ведь спасибо верным друзьям Украины за их серьёзную работу по выражению глубоких обеспокоенностей. Могли бы обойтись чем попроще, ан нет, раскошелились на настоящую глубокую обеспокоенность!
Реальные союзники, нет слов! Знают чем помочь! Это не какие-то ваши дебильные ракеты или танки или самолёты. Ну или просто деньги, на худой конец.
Это - реальная честная помощь!
Спасибо и низкий вам поклон, родные вы наши!