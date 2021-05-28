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В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе

В НАТО глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, а также применение боевиками тяжелого вооружения. Североатлантический альянс также выразил поддержку территориальной целостности Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время встречи с вице-пермьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Украины Алексеем Резниковым.

Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью и евроатлантическая интеграция Украины.

"На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня и использования тяжелого оружия поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Он также выразил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в НАТО.

Также он призвал Украину сосредоточиться на системных реформах для евроатлантической интеграции.

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Кроме этого Джоанэ выразил надежду, на проведение в ближайшее время заседания комиссии НАТО-Украина.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный. При этом применялись запрещенное вооружение, в частности, минометы 120-калибра. Также с начала текущих суток в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.
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Топ комментарии
+12
Ідіть на хрєн зі своїм обєспокоєнням.
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28.05.2021 11:23
+12
Запад не хочет, дергаться по тому что украинская власть продолжает врать народу и воровать. калмоша ( да и не только он один) бегает, как олень и до сих пор не сидит , Украина продолжает торговать с лукой и ******
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28.05.2021 11:29
+7
Эта война войдёт в историю как война глубоких обеспокоенностей...
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28.05.2021 11:31
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Это возмутительно!
Требовать, чтобы русские приехали не на танках - это как расизм. На национальные традиции посягнули.
В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе - Цензор.НЕТ 5900
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28.05.2021 11:23 Ответить
Кто эти знаменитые расеяне "Блю" и "Лена-алкоголь"? У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 4045 У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 483
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28.05.2021 12:36 Ответить
"Какая разница?" У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3540
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28.05.2021 16:30 Ответить
Ідіть на хрєн зі своїм обєспокоєнням.
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28.05.2021 11:23 Ответить
Вот именно! Нам такие друзья не нужны! Нам вообще друзья не нужны! Сами справимся с какой-то дохлой россией. Крым и Донбасс не в счет, т.к. это мы им фору даем.
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28.05.2021 15:59 Ответить
Если бы Украине каждый раз давали штуку баксов вместо обеспокоенности. А за глубокую два.
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28.05.2021 11:23 Ответить
Запад не хочет, дергаться по тому что украинская власть продолжает врать народу и воровать. калмоша ( да и не только он один) бегает, как олень и до сих пор не сидит , Украина продолжает торговать с лукой и ******
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28.05.2021 11:29 Ответить
330 каждому..
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28.05.2021 11:39 Ответить
Теперь это мочеполовые проблемы ЗЕ.

Позлопайте по плечу ЗЕленого мальчика и пожелайте ему удачи в бою.
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28.05.2021 11:25 Ответить
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 11:28 Ответить
в этой каше есть безусловные приоритеты - "свободная экономическая зона" для Донбасса, - такие черные дыры порождают новых олигархов. зе тоже хочет стать олигархом. кстати, поэтому он и "борется" с ними.
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28.05.2021 12:13 Ответить
Ну глубокую обєспокоєнность виразілі, а глубокую озабочєнность коли? В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе - Цензор.НЕТ 658
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28.05.2021 11:30 Ответить
ну до глубины марианской впадины ещё далеко ..
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28.05.2021 11:33 Ответить
Точно глубоко? Тогда трепещи кацапия.
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28.05.2021 11:30 Ответить
Эта война войдёт в историю как война глубоких обеспокоенностей...
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28.05.2021 11:31 Ответить
Кому сейчас в Украине оказывать поддержку?
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28.05.2021 11:42 Ответить
Армии.
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28.05.2021 11:46 Ответить
Каким образом, если ей командует колаборант, сливающмй информацию врагу?
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28.05.2021 11:52 Ответить
размечтался, он не командует, а исполняет.
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28.05.2021 11:54 Ответить
Дать денег Коломойскому или кормить ВСУ в столовых НАТО за пределами Украины?

А может Западу просто начать напрямую командовать ВСУ, раз главнокомандующий Украины говно и предатель?
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28.05.2021 11:55 Ответить
Прям сегодня ночью, не позже, от глубокой обеспокоенности дядечек из НАТО у впопучленцев покорчит руки и стрелять они уже не смогут, ага. Наши парни, погибшие от огня этих уродов вдруг воскреснут, а раненые чудесным образом исцелятся. Инфраструктура самовосстановится и жить станет легко и просто. Аминь.
Это так должно работать?
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28.05.2021 11:31 Ответить
Их можно понять кто хочет помирать за другую страну. Если бы у Литвы или Грузии начались подобные проблемы с РФ вы бы вписались?
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28.05.2021 11:34 Ответить
Другое дело что потакание, северный поток и т д. Политика чемберлендства. В случае провала Украины ООН можно распускать как несостоятельную организацию. Равно как и запрет на яо идёт в никуда.
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28.05.2021 11:35 Ответить
Зачем? Проще было выкинуть СыСыСыР после вторжения в Афганистан У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 1529
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28.05.2021 11:43 Ответить
Я не прошу кого-то умирать от слова совсем. Более чем достаточно того, что наши парни умирают. Нужно дать им оружие, которое поставит на место охреневших от безнаказанности коллаборантов и ихтамнетов плюс вжарить страну-террориста нормальными полезными санкциями. Только чтобы пополезнее нынешних. Вот тогда можно будет не рассыпаться каждый день в озабоченностях и обеспокоенностях.
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28.05.2021 11:40 Ответить
Дядь, а тебя кто-то заспамил уже. Нравишься ты людям, ага.
Хотя бы потому, что Московия нагло и нарушила все порядки и правила, установленные в мире. Тем же Западом в том числе. Хотя бы потому, что тот же Запад в будапеште топил за сдачу, *****, кацапам ЯО и теперь Украина голенькая перед уродами, которые подписывали сотни договоров об уважении территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Не буду продолжать, тебе не дойдет.
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28.05.2021 11:59 Ответить
ну хорошо, что хоть глубокую...а то просто озабоченность уже совсем не огорчает боевиков
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28.05.2021 11:33 Ответить
а можна еще поглубже?
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28.05.2021 11:42 Ответить
Ладно. Продай!
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28.05.2021 11:41 Ответить
обеспокоеность НАТО - другими словами "поощерение рашистского беспредела в Украине" ,ибо он от НАТОвской обеспокоенности только крепчает
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28.05.2021 11:42 Ответить
"В НАТО глубоко обеспокоены применением тяжелого вооружения российскими войсками на Донбассе"
_Да пошёл ты нахер, мудак! У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3163 Трепло.
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28.05.2021 11:46 Ответить
Мудак и трепло - верховный главнокомандующий Украины ЗЕ.

А то, что ты видишь - это вполне закономерная реакция на такое положение вещей.
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28.05.2021 11:56 Ответить
_Повторяю: мудак - и трепло! Потому что дело уже вовсе не в Украине, а в расие, являющейся угрозой для Европы и человечества.
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28.05.2021 12:22 Ответить
Та за них не переживай. За себя они бороться будут.

А поскольку дело уже не в Украине (благодаря ЗЕленпуперу), то по сути на Украину и забили.

С вымогателями и шантажистами дела не ведут.
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28.05.2021 12:42 Ответить
"Та за них не переживай. За себя они бороться будут" - Да неужели?! У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 8094
У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 3838
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28.05.2021 12:46 Ответить
А тебя так их судьба волнует?

Бо твоя позиция больше смахивает на побитую алкашем-мужем жену, которая грозится, что, если ей не помогут, то алкаш прийдет к соседям.

Это и есть шантаж, дорогой. А шантаж со стороны откровенных обсосов Запад игнорирует.
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28.05.2021 13:22 Ответить
_Ты тупица, причём близорукий. И ещё что-то от тебя крепко смердит кремлёвскими нарративами...
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28.05.2021 13:33 Ответить
Ну вот с этими слюнями и пеной у рта и проси помощи у Запада.

Не надо доказывать, что ты стоишь помощи и борьбы. Просто надо плеваться говном и кидать тупые предъявы, как это делает ЗЕ.

Так стопудово помогут... кинуть последнюю горсть земли на нашу могилку, которую мы сами себе 2 года роем.
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28.05.2021 15:14 Ответить
Ну тебя за них бороться точно никто не заставляет.

Пока что Запад второй год видит, что мы за себя бороться не хотим и от войны устали.
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28.05.2021 13:26 Ответить
_Когда ты говоришь что Запад кинул Украину и стелется под людоеда путлера по вине Украины - ты либо тупишь, либо лжёшь. Запад кинул и Польшу после нападения в 2010 на неё путлеровцев, а до того Грузию, а после Украину, Сирию. Сейчас США и НАТО морозятся по поводу нападения путлера на Чехию, обайден (падла!) об этом ни слова не сказал! Так что не надо оправдывать Запад действиями/бездействием Украины. Но вообще... путлер одобряет твои посты, ему это на руку, маладец.
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28.05.2021 15:20 Ответить
Вобще-то это ты говоришь, что Запад кинул.

Я говорю, что Запад просто игнорирует ненадежного, стремного партнера. Будет иначе - и ситуация изменится.

А пока что Украина стараниями ЗЕ катится в задницу темпами Венесуэлы. И не Запад в этом виноват, а 73% дегенератов.
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28.05.2021 15:28 Ответить
"Я говорю, что Запад просто игнорирует ненадежного, стремного партнера. Будет иначе - и ситуация изменится"
_Да? Ну ладно.
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28.05.2021 15:50 Ответить
Тебе накидать фоток нашей "борьбы" за последние 2 года или сам найдешь?
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28.05.2021 15:10 Ответить
А они не уточнили, на сколько глубоко? Может нам это только по колени будет.
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28.05.2021 11:48 Ответить
Нехай американські рейнджери воюють за Донбас, а ми будемо борщ з часничком їсти і давати їм цінні поради.
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28.05.2021 12:04 Ответить
таке глибоке занепокоєння що можна там всю московію поховати.
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28.05.2021 12:23 Ответить
У НАТО глибоко стурбовані застосуванням важкого озброєння російськими військами на Донбасі - Цензор.НЕТ 192.
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28.05.2021 12:30 Ответить
А насколько глубоко обеспокоены в НАТО: на пол-шишечки или по самые гланды?
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28.05.2021 12:41 Ответить
уже в ...раке свербит от вашей обеспокоенности и озабоченности. как обманом отобратькак ядерное оружие, как 30 лет прятаться за спиной Украины от рф и иметь буферную зону в 1000км, съэкономив сотни миллиардов на этом, это вы за...... а как закидать Украину современным оружием, так это низзяяяяяяя.. а озабоченность, можна.

казлы!!!!!
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28.05.2021 13:13 Ответить
Глубоко обеспокоены - ну слава Богу! Я то думал, так просто. Неглубоко обеспокоены. Но раз глубоко - то всё отлично. Теперь жизнь наладится. Просто ведь если обеспокоенность неглубокая, то это тьфу, а не обеспокоенность. Никто даже не побеспокоится.
А вот если серьёзная, хорошая, добротная!!! обеспокоенность, то путен три дня спать не будет, начнёт плакать и переживать. Вот ведь спасибо верным друзьям Украины за их серьёзную работу по выражению глубоких обеспокоенностей. Могли бы обойтись чем попроще, ан нет, раскошелились на настоящую глубокую обеспокоенность!
Реальные союзники, нет слов! Знают чем помочь! Это не какие-то ваши дебильные ракеты или танки или самолёты. Ну или просто деньги, на худой конец.
Это - реальная честная помощь!
Спасибо и низкий вам поклон, родные вы наши!
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28.05.2021 17:14 Ответить
Что, без решительного протеста? Охренеть! Зрада!))
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28.05.2021 18:54 Ответить
 
 