США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в сфере безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе, - Болтон
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США и другие члены НАТО должны увеличить помощь в области безопасности Украине для урегулирования конфликта на Донбассе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
"Моя рекомендация для Украины относительно того, как стать членом НАТО, заключается в том, чтобы США и другие члены альянса увеличили ей помощь в области безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе. Результатом должна стать возможность выслать "добровольцев", которые являются российскими наемниками, перекрыть поток поддержки оккупантов на Востоке Украины и попытаться восстановить границу между Россией и Украиной к месту, с которым соглашались бы обе стороны", - сказал Болтон в интервью, организованном общественной организацией "Платформа Публичной Дипломатии", сообщается в пресс-релизе события.
Он подчеркнул, что это проект, который должен иметь высокий приоритет.
Также дипломат отметил необходимость решительных действий США и стран-государств НАТО и ЕС, направленных на блокирование строительства и действия российского энергетического проекта "Северный поток 2".
"Я вполне понимаю беду Украины со строительством трубопроводов, но ситуация для нее станет еще хуже, когда "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. И это недопустимо, что западноевропейцы все еще отвергают совет Маргарет Тэтчер в 1980-х: "Не станьте зависимыми от российской нефти и природного газа", - подчеркнул Болтон.
Пожалуйста, подождите...
было съэкономлено немеряно.... прошу пардона за напоминание.
Гибкость и правильное понимание текущей ситуации - вот главная черта политиков
А обещания давать (особенно предвыборные) - это вообще легко. Исполнять-то их необязательно. Главное - в кресло залезть, а там куда кривая карьеры вынесет
давайте Украина покажет Западу каково это - отказаться от любых поставок любых товаров из РФ.
И глядя на Украину Запад может быть тоже на это пойдёт.
но почему-то Украина не останавливает торговлю с РФ.
И почему-то Украина протестует не против российского газа, который идёт по украинской трубе, а против рос.газа который пойдет в обход Украины.
А казалось бы, если Украина такая принципиальная, то почему бы ей сперва самой не порубить трубу на куски. Но нет же.
Прося Запад что-то делать не забудьте начать с себя.
Короче -- Бене помогать не будут -- оружия и денег не дадут... -- это уже моветон.
Назовите, пожалуйста, хоть одно официальное лицо в руководстве Украины, кому бы я мог это всё доверить, с полной гарантией, что ничего не украдут, не разбазарят и не сольют противнику?Ну, хоть одного честного, влиятельного, патриотического украинского высшего чиновника -- " И я всё отдам!"
...иначе никак... "Не тот момент!"
Присоединится к ЕС и НАТО? Так вроде Украина уже выбрала этот путь.
Кстати, я вот в Польше как раз живу и за последние пять лет явно виден крен как раз в сторону ОТ Евросоюза. Это очень заметно.
Это не означает движения от НАТО, потому как НАТО это про безопасность, а ЕС всё же больше про экономику и законы. Но движение в сторону от ЕС явно присутствует. Причём население некоторые вещи довольно дружно поддерживает. Как то ограничение миграции с БВ и Африки и явное стремление утвердить приоритет местного закона над законами ЕС.
Поэтому Ваш пассаж про "польский путь" не очень мне ясен.
Правда солидарность она действовала против ком.партии и соответствующего правительства.
но в общем против международно признанной власти Польши.
Ровно как и в 2014 г. в Украине - тоже против признанной в Украине власти.
То есть это уже как бы было.
Или Вы считаете, что нужна ещё одна революция? Если да, то не очень понятно против кого теперь?
Вот я и не понимаю, против кого-чего сейчас?
Если за ЕС/нату и против "таёжного союза", то и так вроде всех несогласных уже демократически приструнили. Все оч.хотят стройным шагом внедриться в ряды демократии и т.п.
Чего ещё надо-то? ))
Болтон придуривается что ли?
Если надо выслать добровольцев и перекрыть поток, то для этого СНАЧАЛА надо восстановить границу.
А во-вторых формально "непризнанные республики" не вошли в состав РФ, как например, Крым с точки зрения РФ. И потому если господин Болтон предложит путену "восстановить границу на Донбассе", то тот на него с недоумением лукавым посмотрит и пошлёт нах. Мол, граница и так на месте.
Посмотрите на Крым - тут всё ясно, оккупация Крыма Россией. Эта оккупация признана оккупацией рядом стран мира. Всё норм.
А вот с Донбассом не так.
Россия не говорит, что "приняла Донбасс" в свой состав. И не признаёт, что там её войска.
И даже в общем-то дружное "западное" сообщество говорило в ходе недавнего кризиса именно о концентрации войск НА ГРАНИЦЕ РФ с Украиной, а не на границе ОРДЛО с остальной Украиной.
Потому восстанавливать границу на Донбассе не получится. Так как никакой границы там не было и нет.
Ах ну да, забыл отмороженных ОРДЛОвцев - вот для них, да, там есть граница, но на них всем в общем пох
Голосую за Этого Деда уже 6 РАЗ!!!
а вы выбираете зеленских...
Дивимось уважно, та вбиваємо гидоту. Слава Україні!
Вам нравятся бЕня, аХмет, зять кУчмы и прочие фармазоны от бизнеса? Или Вы в восторге от еРмак и зЕ, сливающих касапам гостайны? А может Вы влюблены в дОпу, ведшего переговоры с рф о создании Харьковской демократиской республики? Или вы водушевлены образом эксфюрера регионалюгенд рАзумкова, работающего на наперсточника аХмета? Или Вы поддерживаете партию Слуга урода, состоящую из безмозглых вЕрещучек и иже с ними?
Если нет, то почему вы думаете, что от такого положения вещей во внутренней политике Украины должны быть в восторге демократические государства мира? Им надо сделать Украину ВОИСТИНУ демократической! Но при этом, лбом пробивать двери в международных отношениях никто не будет. Байден достигнет своей цели, в том числе и вопросах независимости, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. Но не прямолинейностью... Поживете-увидите!