РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13220 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
4 060 41
Россия (91316) Донбасс (26945) Северный поток (1428) Болтон (110)

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в сфере безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе, - Болтон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в сфере безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе, - Болтон

США и другие члены НАТО должны увеличить помощь в области безопасности Украине для урегулирования конфликта на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Моя рекомендация для Украины относительно того, как стать членом НАТО, заключается в том, чтобы США и другие члены альянса увеличили ей помощь в области безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе. Результатом должна стать возможность выслать "добровольцев", которые являются российскими наемниками, перекрыть поток поддержки оккупантов на Востоке Украины и попытаться восстановить границу между Россией и Украиной к месту, с которым соглашались бы обе стороны", - сказал Болтон в интервью, организованном общественной организацией "Платформа Публичной Дипломатии", сообщается в пресс-релизе события.

Он подчеркнул, что это проект, который должен иметь высокий приоритет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Лукашенко могут привести к поглощению Беларуси РФ. Это является потенциальной угрозой для Украины, - Кулеба

Также дипломат отметил необходимость решительных действий США и стран-государств НАТО и ЕС, направленных на блокирование строительства и действия российского энергетического проекта "Северный поток 2".

"Я вполне понимаю беду Украины со строительством трубопроводов, но ситуация для нее станет еще хуже, когда "Северный поток-2" будет введен в эксплуатацию. И это недопустимо, что западноевропейцы все еще отвергают совет Маргарет Тэтчер в 1980-х: "Не станьте зависимыми от российской нефти и природного газа", - подчеркнул Болтон.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу Україні у сфері безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі, - Болтон - Цензор.НЕТ 2961.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:03
+12
нееее. столько озабоченности Украина не выдержит.
показать весь комментарий
28.05.2021 11:35
+7
оно то хорошо если должны, но у нас Ермак
показать весь комментарий
28.05.2021 11:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нееее. столько озабоченности Украина не выдержит.
показать весь комментарий
28.05.2021 11:35 Ответить
Байдену - Болтон и Украина не интересна,куда монетнее рашистская труба, чем совесть президента США , США и другие члены НАТО должны увеличить помощь Украине в сфере безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе, - Болтон - Цензор.НЕТ 7772
показать весь комментарий
28.05.2021 11:37 Ответить
неинтересна
показать весь комментарий
28.05.2021 16:22 Ответить
Должен? -Так увеличивай.Хотяб один заводик построилиб-была бы помошь на деле.
показать весь комментарий
28.05.2021 11:38 Ответить
Республіканці друзі України,демократи бариги які рідну матір Ху"лу за гроші продадуть,шо ми зараз і бачимо.
показать весь комментарий
28.05.2021 11:40 Ответить
Не только в Украине такие умные, заботливые, справедливые,... бывшие ... члены, но и в США, и в Европе... А вот раньше были только иногда и в отдельных случаях озабоченные. Однако где-то в глубине души им было по*уй, но на людях... всегда были озабоченные...
показать весь комментарий
28.05.2021 11:41 Ответить
оно то хорошо если должны, но у нас Ермак
показать весь комментарий
28.05.2021 11:45 Ответить
_Сейчас... Подстилка путлера обайден помощь Украине урезал. Увеличил -террористам Хамас. Видимо чтобы было чем Израиль обстреливать... ********! США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу Україні у сфері безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі, - Болтон - Цензор.НЕТ 5733
показать весь комментарий
28.05.2021 11:51 Ответить
США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу Україні у сфері безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі, - Болтон - Цензор.НЕТ 2961.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:03 Ответить
именно ДОЛЖНЫ........ не обязаны а должны потому что с развалом совка денех на оборонку
было съэкономлено немеряно.... прошу пардона за напоминание.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:13 Ответить
"и попытаться восстановить границу между Россией и Украиной к месту, с которым соглашались бы обе стороны"Источник: https://censor.net/ru/n3268007... дедушка..это ты у себя между штатами будешь границы делит по согласию сторон, у нас международно признанные границы, кстати вами гарантрованные....
показать весь комментарий
28.05.2021 12:17 Ответить
Дедок хозяин своему слову. Хочет даёт, хочет - берёт обратно. Сегодня - одно гарантирует. Завтра - другое.
Гибкость и правильное понимание текущей ситуации - вот главная черта политиков
А обещания давать (особенно предвыборные) - это вообще легко. Исполнять-то их необязательно. Главное - в кресло залезть, а там куда кривая карьеры вынесет
показать весь комментарий
28.05.2021 17:03 Ответить
Почему то,готовность поддерживать и помогать реально,а не бла-бла-бла появляются у западных политиков всех без исключения только после того как они становятся бывшими.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:21 Ответить
фрау Ріббентроп проти...
показать весь комментарий
28.05.2021 12:30 Ответить
Хто такий Болтон і чому його тут цитують?) ще і жирним шрифтом заголовок! Зараз Болтон ніхто, його ще Трамп звільнив і потім цей придурок, з подачі демократів, щоб зберегти репутацію, почав наговорювати на бувшого шефа))) таких номенклатурщиків по виклику в Вашингтоні десятки, котрі мають агентів, що шукають їм роботу-так його і підсунули Трампу.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:40 Ответить
Це черговий «експерд» американського розливу без посади і вже без репутації. Гівно, а не людина. Його слова нічого не значать.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:42 Ответить
Болтон это маккейновец он хочет воевать надо ему дать винтовку и десантировать к талибану
показать весь комментарий
28.05.2021 16:52 Ответить
и чем он красноперым не задался?) США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу Україні у сфері безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі, - Болтон - Цензор.НЕТ 6634
показать весь комментарий
28.05.2021 18:52 Ответить
Запад продолжает увеличивать свою зависимость от ресурсов России и за них в РФ идет с Запада безграничное число денег - этим Запад поддерживает Россию и Россия строит оружие и во всем мире своих политиков и журналистов и лоббистов держит и влияние РФ еще больше, чем когда коммунистов Россия во всем мире спонсировала и мировую революцию. Запад на словах поддерживает Украину, а на деле поддерживает РФ и трубы тянут в обход Украины, что Украина потеряет еще больше денег, а в РФ пойдет еще больше денег и зависимость еще больше будет ЕС от РФ. Запад должен отказаться от русских ресурсов и тянуть нужно трубы не с РФ, а с Арабских стран и с других и нужно строить энергетику на других видах - на электричество переводить страны, водород и т.д. Запад должен стратегию выстраивать освободиться от русских ресурсов - слезть с илы русской! Они поддерживают зло потому что сейчас сотнями миллиардов в год РФ. Нужно сделать экспорт ресурсов из РФ никчемным и РФ дулю нужно показывать, а не кормить этого зверя. Сейчас РФ захватит Беларусь и выйдет уже на границы НАТО к Польше, прибалтийские страны отрежет, Украину в котел возьмет. Запад действует так, что СССР и Российскую Империю хочет вернуть как будто и еще хуже даже будет. После Путина ничего не изменится. Запад геополитически проигрывает и из России делает такого монстра, который будет самый страшный в истории. Монстра нужно не кормить, чтобы он ослаб, а не кормить его до той степени, что он всех съест потом. Они доведут до того, что РФ сделает экономику не крушимую от внешних факторов и даже если прекратят покупать ресурсы, то РФ все ровно будет жрать всех. Глупый Запад до ужаса - последствия впереди будут ужасающие, если они продолжат кормить РФ и увеличивать влияние РФ.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:07 Ответить
Я предлагаю первой сделать этот чрезвычайно важный шаг самой Украине.
давайте Украина покажет Западу каково это - отказаться от любых поставок любых товаров из РФ.
И глядя на Украину Запад может быть тоже на это пойдёт.
но почему-то Украина не останавливает торговлю с РФ.
И почему-то Украина протестует не против российского газа, который идёт по украинской трубе, а против рос.газа который пойдет в обход Украины.
А казалось бы, если Украина такая принципиальная, то почему бы ей сперва самой не порубить трубу на куски. Но нет же.
Прося Запад что-то делать не забудьте начать с себя.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:59 Ответить
"Моя рекомендация для Украины относительно того, как стать членом НАТО, заключается в том, чтобы США и другие члены альянса увеличили ей помощь в области безопасности для урегулирования конфликта на Донбассе."
Короче -- Бене помогать не будут -- оружия и денег не дадут... -- это уже моветон.
показать весь комментарий
28.05.2021 14:50 Ответить
Вот, у меня, допустим, есть много денег и оружия для помощи Украине!
Назовите, пожалуйста, хоть одно официальное лицо в руководстве Украины, кому бы я мог это всё доверить, с полной гарантией, что ничего не украдут, не разбазарят и не сольют противнику?Ну, хоть одного честного, влиятельного, патриотического украинского высшего чиновника -- " И я всё отдам!"
показать весь комментарий
28.05.2021 14:58 Ответить
"с полной гарантией, что ничего не украдут, не разбазарят и не сольют противнику" - зайдите лет через 50, пожалуйста. Дай Бог такое станет возможным.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:01 Ответить
Станет -- ровно с того момента, как Украина пойдёт польским путём! -- ...может и 40 лет хватит?

...иначе никак... "Не тот момент!"
показать весь комментарий
28.05.2021 17:20 Ответить
Что значит "пойдёт польским путём", простите?
Присоединится к ЕС и НАТО? Так вроде Украина уже выбрала этот путь.

Кстати, я вот в Польше как раз живу и за последние пять лет явно виден крен как раз в сторону ОТ Евросоюза. Это очень заметно.
Это не означает движения от НАТО, потому как НАТО это про безопасность, а ЕС всё же больше про экономику и законы. Но движение в сторону от ЕС явно присутствует. Причём население некоторые вещи довольно дружно поддерживает. Как то ограничение миграции с БВ и Африки и явное стремление утвердить приоритет местного закона над законами ЕС.
Поэтому Ваш пассаж про "польский путь" не очень мне ясен.
показать весь комментарий
28.05.2021 18:34 Ответить
Solidarność 1980.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:10 Ответить
А. Ну формально, нечто подобное уже было в 2014. А до этого ещё какая-то оранжевая что ли революция была.
Правда солидарность она действовала против ком.партии и соответствующего правительства.
но в общем против международно признанной власти Польши.
Ровно как и в 2014 г. в Украине - тоже против признанной в Украине власти.
То есть это уже как бы было.
Или Вы считаете, что нужна ещё одна революция? Если да, то не очень понятно против кого теперь?
показать весь комментарий
28.05.2021 19:13 Ответить
Нужно всенародное Объединение и Лидер... ...такого в Украине ещё небыло.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:21 Ответить
Объединение оно всегда против кого-то или чего-то.
Вот я и не понимаю, против кого-чего сейчас?
Если за ЕС/нату и против "таёжного союза", то и так вроде всех несогласных уже демократически приструнили. Все оч.хотят стройным шагом внедриться в ряды демократии и т.п.
Чего ещё надо-то? ))
показать весь комментарий
28.05.2021 19:27 Ответить
Рожна какого-то...
показать весь комментарий
28.05.2021 19:31 Ответить
У нас, к сожалению, ермак головногго мозга...
показать весь комментарий
28.05.2021 16:32 Ответить
"выслать "добровольцев", которые являются российскими наемниками, перекрыть поток поддержки оккупантов на Востоке Украины и попытаться восстановить границу между Россией и Украиной к месту, с которым соглашались бы обе стороны"
Болтон придуривается что ли?
Если надо выслать добровольцев и перекрыть поток, то для этого СНАЧАЛА надо восстановить границу.
А во-вторых формально "непризнанные республики" не вошли в состав РФ, как например, Крым с точки зрения РФ. И потому если господин Болтон предложит путену "восстановить границу на Донбассе", то тот на него с недоумением лукавым посмотрит и пошлёт нах. Мол, граница и так на месте.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:54 Ответить
граница на месте- когда контролирует власть Украины ,но не "капутина" военизированные терористические образования.ПТН-ПНХ
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50 Ответить
Не совсем так.
Посмотрите на Крым - тут всё ясно, оккупация Крыма Россией. Эта оккупация признана оккупацией рядом стран мира. Всё норм.
А вот с Донбассом не так.
Россия не говорит, что "приняла Донбасс" в свой состав. И не признаёт, что там её войска.
И даже в общем-то дружное "западное" сообщество говорило в ходе недавнего кризиса именно о концентрации войск НА ГРАНИЦЕ РФ с Украиной, а не на границе ОРДЛО с остальной Украиной.
Потому восстанавливать границу на Донбассе не получится. Так как никакой границы там не было и нет.
Ах ну да, забыл отмороженных ОРДЛОвцев - вот для них, да, там есть граница, но на них всем в общем пох
показать весь комментарий
28.05.2021 19:21 Ответить
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Источник: https://censor.net/ru/n3268007

Голосую за Этого Деда уже 6 РАЗ!!!
а вы выбираете зеленских... США та інші члени НАТО мають збільшити допомогу Україні у сфері безпеки для врегулювання ситуації на Донбасі, - Болтон - Цензор.НЕТ 663
показать весь комментарий
28.05.2021 16:55 Ответить
Поки не розбиремось самі з єрмаками,зеленськими і їх зеленою бандою,ніхто помогати не буде. Фінансувати зрадників ?
показать весь комментарий
28.05.2021 17:21 Ответить
Друзі! В таких новинах - одразу з'являється лапотна бидлота під американськими та німецькими прапорцями.
Дивимось уважно, та вбиваємо гидоту. Слава Україні!
показать весь комментарий
28.05.2021 18:18 Ответить
Будуть ше більше красти
показать весь комментарий
28.05.2021 19:09 Ответить
Теперь я понимаю, кто избрал криворожского шута президентом Украины.
Вам нравятся бЕня, аХмет, зять кУчмы и прочие фармазоны от бизнеса? Или Вы в восторге от еРмак и зЕ, сливающих касапам гостайны? А может Вы влюблены в дОпу, ведшего переговоры с рф о создании Харьковской демократиской республики? Или вы водушевлены образом эксфюрера регионалюгенд рАзумкова, работающего на наперсточника аХмета? Или Вы поддерживаете партию Слуга урода, состоящую из безмозглых вЕрещучек и иже с ними?
Если нет, то почему вы думаете, что от такого положения вещей во внутренней политике Украины должны быть в восторге демократические государства мира? Им надо сделать Украину ВОИСТИНУ демократической! Но при этом, лбом пробивать двери в международных отношениях никто не будет. Байден достигнет своей цели, в том числе и вопросах независимости, территориальной целостности и неприкосновенности границ Украины. Но не прямолинейностью... Поживете-увидите!
показать весь комментарий
28.05.2021 20:25 Ответить
 
 