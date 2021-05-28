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Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик

Переговоры в Нормандском формате не приносят ожидаемых результатов. Украинская власть должна найти новые площадки для переговоров и привлечь к ним сильных союзников.

Об этом лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Рудик подчеркнула, что переговоры в Нормандском формате не приносят никакого результата. Тем временем, на Донбассе гибнут украинские защитники. Поэтому власть должна действовать, а не просто думать о смене локации для переговоров.

"Никого уже не удивляет, что встреча помощников-консультантов в Нормандском формате не принесла результатов. Это знак того, что нужно создавать новые площадки для переговоров. Это то, что должен сейчас сделать президент и его команда - создать новую площадку для доведения позиции Украины и давления на страну-агрессора. Ведь это то, что можно сделать сейчас", - заявила Кира Рудик.

Она также отметила, что Украина должна привлечь к переговорам по Донбассу и другие страны, которые заинтересованы в восстановлении мира в центре Европы.

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"Единственный способ закончить войну на украинских условиях - привлечь к переговорам сильных союзников. Это может произойти в двух дополнительных форматах. В первом варианте, мы привлекаем США и Британию, а во втором - Польшу и Турцию. Это также может сработать", - считает нардеп.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
він може.... Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 7731

Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 4698
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28.05.2021 11:42
+7
Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 7991
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28.05.2021 11:47
+5
Начнем с того, что ЗЕ-власть Запад перестал воспринимать вобще.

Т.е. уже абсолютно пофигу, что предпримет ЗЕ. Будет так, как решит Запад, а не ЗЕ.
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28.05.2021 11:44
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він може.... Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 7731

Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу с привлечением сильных союзников, - Рудик - Цензор.НЕТ 4698
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28.05.2021 11:42 Ответить
Бо то від папєрєднікав ще не вивітрилося.
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28.05.2021 11:44 Ответить
А я думаю, що то від косовороток зелених сєпарів смердить. Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 9134
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28.05.2021 11:46 Ответить
думаешь что тебе папередники в рот насрали?..
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28.05.2021 11:56 Ответить
Мысли Зеленского лихорадочно мечутся в кругу "заглянуть в глаза Путину", очерченного Ермаком. Выплаты "задолженности" по пенсиям уже давно ставшим гражданам России и голосующих на ее выборах персонажам, "свободная экономическая зона" для Донбасса, намечающийся референдум о "статусе Донбасса", "продолжение минских переговоров ТКГ" вне Минска - смешались в кучу идиоты и шпионы ... © TZe Inform
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28.05.2021 13:21 Ответить
Осталось привлечь союзников с Проксимы Центавра и Беты Лебедя. Все остальные, земные, еще не проржались с "літаки летять, будем бамбіть!"
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28.05.2021 11:44 Ответить
Ця Рудик на побігушках у зелених-підлиза
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28.05.2021 11:44 Ответить
А может у шоколадных? Президент і його команда мають створити новий майданчик для переговорів щодо Донбасу, - Рудик - Цензор.НЕТ 5613
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28.05.2021 12:07 Ответить
Начнем с того, что ЗЕ-власть Запад перестал воспринимать вобще.

Т.е. уже абсолютно пофигу, что предпримет ЗЕ. Будет так, как решит Запад, а не ЗЕ.
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28.05.2021 11:44 Ответить
Президент и его команда должны создать новую площадку для переговоров по Донбассу, - Рудик - Цензор.НЕТ 7991
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28.05.2021 11:47 Ответить
Так , Вроде у нас Парламентско , - Президентская республика , - так кто кому Должен , - Вы там разберитесь с долгами и отдайте народу Украины.
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28.05.2021 11:48 Ответить
Крымскую платформу создаете? Молодцы. Так вот не разделяйте Крым и Донбасс. Это все Украина и ее топчет сапог агрессора. Включите туда же и пропагандонскую войну Московии против Украины. Все газовые, конфетные, сырные войны. Всех Ермаков туда же. Это все элементы одной войны.
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28.05.2021 11:49 Ответить
А кто главным танцором будет на площадке? Впрочем, как всегда, - дабы ему яйца не мешали.
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28.05.2021 11:53 Ответить
Вы это серьёзно? Рудик серьёзно верит что власть двоечников,шутов гороховых и наркоманов вперемешку с ворьём,проститутками и предателями способна что то создать кроме балагана?!
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28.05.2021 12:09 Ответить
создают информационный шум.
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28.05.2021 12:44 Ответить
кіра, там слизько, помовч.
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28.05.2021 12:32 Ответить
Владі зараз не до цього, вирішують проблему створення "сценічної площадки" на День Незалежності і чи запрошувати знову Могилевську і Сердючку з "зайчиками".
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28.05.2021 17:09 Ответить
 
 