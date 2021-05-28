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В украинских вузах обучаются 76,5 тыс. иностранных студентов, из них почти 50% на медицинских специальностях, - Минобразования

Новости Цензор.НЕТ Общество

В украинских вузах обучаются 76,5 тыс. иностранных студентов, из них почти 50% на медицинских специальностях, - Минобразования

В украинских высших учебных заведениях обучается 76,5 тыс. иностранных студентов, половина из которых – на медицинских специальностях.

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По сравнению с 2011 годом количество иностранных студентов, которые учились в Украине, постоянно росло. По состоянию на 1 января 2021 года их количество составляло 76 548 студентов (в 2018 году было 75 605)", - уточняет пресс-служба Минобразования.

Отмечается, что по происхождению и количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Украины, лидируют такие страны: Индия – 18 095 человек, Марокко – 8 832, Туркменистан – 5 322, Азербайджан – 4 628, Нигерия – 4 227, Китай – 4 055, Турция – 3 999, Египет – 3 048, Израиль – 2 107, Узбекистан – 1 585 человек.

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В ведомстве добавляют, что из них 68 908 человек находятся на основном обучении, это составляет 90,02%; языковая подготовка, соответственно, 4 936 (6,45%); последипломное образование – 1 719 (2,25%); аспирантура, докторантура - 974 (1,27%); по программам академической мобильности - 11 (0,001%).

Самыми популярными вузами, где учатся иностранные студенты в Украине, являются: Харьковский национальный университет имени В.Каразина, Харьковский национальный медицинский университет, Национальный медицинский университет имени А.Богомольца, Одесский национальный медицинский университет, Запорожский государственный медицинский университет, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.Пирогова, Днепровский государственный медицинский университет, Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Горбачевского, Буковинский государственный медицинский университет и Киевский национальный университет имени Т.Шевченко.

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Среди специальностей, которые выбрали иностранные студенты, популярны медицинские - почти 50%, а именно: медицина (36,81%), стоматология (6,46%), лечебное дело (4,02%), менеджмент (4,04%), фармация, промышленная фармация (4,00%), среднее образование (2,32%), право (2,01%), архитектура и строительство (1,72%), финансы, банковское дело и страхование (1,7%) и экономика (1,60%).
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Зебобики, вот эти граждане племени Тумба-Юмба будут вас лечить в ближайшем будущем В украинских вузах обучаются 76,5 тыс. иностранных студентов, из них почти 50% на медицинских специальностях, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6575
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28.05.2021 11:58 Ответить
Ми вже звикли до дітей-мулатів )
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28.05.2021 11:58 Ответить
Ну, не маніпулюйте словами. Не навчаються, а іноді відвідують заняття 😉 Викладачі, які ведуть пари в іноземців це дуже добре знають.
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28.05.2021 12:04 Ответить
Що до медиків...
То потрібно щоб 100% викладачів лікувались перші п'ять років виключно у своїх колишніх студентів.
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28.05.2021 12:06 Ответить
До чого викладачі, якщо студенти не хочуть вчитись. І не виженеш, валюта виплачена, ректор задоволений.
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28.05.2021 12:23 Ответить
у нас есть медицина???
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28.05.2021 12:13 Ответить
В связи с авиа-кризисом внезапно узнал, что медики Украины массово отправляют пациентов в Минск на трансплантацию. Что-то не то у нас в Датском королевстве.
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28.05.2021 12:22 Ответить
 
 