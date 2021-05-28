Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры. ИНФОГРАФИКА
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Кабминустановил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство инфраструктуры на своей странице в Facebook.
"Правительство усилило "воздушные санкции" в отношении белорусских авиакомпаний. С 00 ч. 00 мин. 29 мая 2021 вводится запрет на
использования воздушного пространства Украины воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - сказано в сообщении.
Отмечается, что ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний является необходимыми шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.
"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - цитирует пресс-служба главу ведомства Александра Кубракова.
Напомним, 25 мая правительство ввело запрет на осуществление прямого авиасообщения с Республикой Беларусь украинским и белорусским эксплуатантами.
Пожалуйста, подождите...
- подрабатывать громоотводом?
...перед встречей ***** с Байденом
все уже и забыли кто такой Навальный...
И почему Кабзоны и прочие патриоты не лечились на Роисе и Беларуси...
В стране, в которой никто ни за что не отвечает и права человека пустой звук, лечиться себе дороже.
Це саме так і виглядає, уважаємиє - як той хлопець з літака з безнадьогою в очах.
Трошки не так весело як у ваших відосіках, правда?
Так от рівно так само десантура в клітках виглядала, і Антоненко за ґратами, і Федина зі Звіробій та Черновол на допитах, а ще зокрема 57 кримінальних справ проти Порошенка по вказівці з ОП теж з цієї серії.
Вам було вигідно - і ви на це дивились крізь пальці, а тепер ледь не про "гідність" згадуєте, яку самі і вбили своїми "на 100% своїми прокурорами", аваківським свавіллям та іншими фокусами кінця епохі.
Насправді для цивілізованого світу зелена влада впритул наблизилася до лаврів Білорусі - тому на саміт НАТО її не запрошують, тому "Північний потік" добудовується, тому МФВ пішов, тому інвестори втекли.
Ще по завєтам свого фронтмена впровадите соціальну сегрегацію для боротьби з політичними опонентами - і від Зеленського до Лукашенка залишиться один крок, бо він і так вже багато в чому пішов тією кривою стежкою "всенародної любові до бацькі".
Так що чим лицемірно вскудахтувати про "гідність" - краще озирніться який тут у вас "порадочєк" облаштовуюється.
Валерій Прозапас
Хорошо бы, чтобы на БССР полностью отработали то, что потом сделают с Роисей.
так что тут озабоченность не глубокая, а скорее высокая. С умеренной видимостью.
В связи с запретом на полёты в воздушном пространстве Украины, мы вынуждены сообщить о приостановке чартерной полётной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.
В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом сообщим дополнительно.
По забронированным заявкам гарантируем возврат/депонирование/перенос оплаченных денежных средств.
Контакты операторского отдела:
📍 Минск,
Бацька просто не хоче платити ту ціну, що відповідає його диктаторським амбіціям....