РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11913 посетителей онлайн
Новости За рубежом Задержание Протасевича
2 984 20
Беларусь (7527) Россия (91317) авиасообщение (786) Боррель (582) Протасевич Роман (309)

Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер

В Евросоюзе пока не понимают, являются ли отмены европейских рейсов в Москву отдельными случаями, или это новое общее правило для всех. В связи с этим будут наблюдать за ситуацией с целью принятия дальнейших мер.

Об этом заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера появились новости о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву. Это крупное нарушение воздушного движения. Однако мы пока не знаем, будет ли это происходить от случая к случаю или это общая норма, чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Беларусью", - заявил Боррель.

"Нам придется подождать и посмотреть, чтобы принять меры", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Кроме того, Боррель, говоря о ситуации с отменой рейсов, отметил, что из-за этого "всегда есть риск эскалации" напряженности между ЕС и РФ".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+9
Продолжай наблюдение Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер - Цензор.НЕТ 4565 Ничтожество!
показать весь комментарий
28.05.2021 12:31
+5
Ого, сейчас будет очень глубокая обеспокоенность
показать весь комментарий
28.05.2021 12:32
+2
Внимание! Путлеровский бот.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Продолжай наблюдение Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер - Цензор.НЕТ 4565 Ничтожество!
показать весь комментарий
28.05.2021 12:31 Ответить
твой гав он не услышит, зачем такое писать, если тебя не слышат?
показать весь комментарий
28.05.2021 13:11 Ответить
Да? Ну ладно. Просто забыл спросить у тебя разрешение.
показать весь комментарий
28.05.2021 13:16 Ответить
я тебе не указ, но ты понимаешь, что такое оскорбление не дойдет до адресата?
показать весь комментарий
28.05.2021 13:27 Ответить
_Ты же понимаешь что комменты на Цензоре люди пишут не для политиканов Запада? Ведь понимаешь?
показать весь комментарий
28.05.2021 13:42 Ответить
а для чего?
показать весь комментарий
28.05.2021 14:16 Ответить
Ого, сейчас будет очень глубокая обеспокоенность
показать весь комментарий
28.05.2021 12:32 Ответить
- Почему все называют захват самолёта Ryanair блестящей операцией? - Потому что за ней просвечивают две тщательно скрываемые лысины......
показать весь комментарий
28.05.2021 12:34 Ответить
Внимание! Путлеровский бот.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:40 Ответить
Есть ощущение, что вместо ЕС, ПАСЕ, Совбеза ООН и самой ООН можно посадить одного дурачка, который будет за всем наблюдать и выражать по четным озабоченность, а по нечетным обеспокоенность.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:46 Ответить
Понаблюдаем года так до 2047го, может потом примем решение. А вообще нужно борреля ещё раз в Москву заслать, поискать диалоги с шизофрениками
показать весь комментарий
28.05.2021 12:49 Ответить
Давайте принимайте. Летать в Китай и Японию будете через Штаты. Быстро отрезвляет
показать весь комментарий
28.05.2021 12:49 Ответить
Внимание! Путлеровский бот.
показать весь комментарий
28.05.2021 12:52 Ответить
Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів - Цензор.НЕТ 4678 козломордый
показать весь комментарий
28.05.2021 12:52 Ответить
Aefolot mozno zabanit i drugyje tam raski s Bermudskix ostrovov Боррель про перешкоди для вильотів європейських літаків до Москви: Стежитимемо за ситуацією для вжиття заходів - Цензор.НЕТ 882
показать весь комментарий
28.05.2021 12:57 Ответить
Litvu aeroflot neletit,no za to drugoj letit i tocno kak emu skazano opojdia Belorus
показать весь комментарий
28.05.2021 12:59 Ответить
Наблюдаем за ситуацией для принятия мер

И что там видно? наблюдатель, млять
показать весь комментарий
28.05.2021 13:15 Ответить
Взагалі не бачу проблем . Нада проста пєрєстать лєтать в говнострану Московія .
А ще , рейси в столицю лаптєногих , можна щодня переносити або на завтра , або на пізніше , або на потім . Це буде навіть прікольно .
показать весь комментарий
28.05.2021 13:45 Ответить
 
 