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16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны "ДНР" возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в Горловке и имеет паспорт так называемой Донецкой народной республики.

Как  информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамент коммуникации МВД Украины.

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения возле пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, у нее есть родственники в Западной Украине.

В настоящее время девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений у нее нет. С девушкой работают психологи.

Отмечается, что до установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде хотят упростить оформление паспортов для жителей оккупированных территорий Украины
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Топ комментарии
+88
16-летняя жительница Горловки сбежала из ОРДЛО, перейдя минное поле, - МВД - Цензор.НЕТ 2795
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28.05.2021 12:43
+72
Цитата Виктора Суворова : "По моему убеждению, только та страна, в которую люди толпами бегут со всего света, имеет право давать советы другим о том, как надо жить. Та же страна, из которой люди прорываются через границу на танках, улетают на самодельных воздушных шарах и гиперзвуковых истребителях, прорываются через минные поля под пулеметным огнем, преследуемые сворами сторожевых псов, та страна никого и ничему учить не должна. Нет у нее такого права"
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28.05.2021 12:41
+67
отправьте бабке кого-нибудь взамен внучки.
Кива вон говорил шо там класно.
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28.05.2021 12:40
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з дівчиною працюють психологи...
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28.05.2021 14:57 Ответить
Як втеча с Північної Кореї 16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС - Цензор.НЕТ 269
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28.05.2021 13:32 Ответить
Те , що Росія - гамно , розуміють вже навіть діти .
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28.05.2021 13:33 Ответить
Добре що це не сєпарка надя савченко
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28.05.2021 13:35 Ответить
Ну минное поле она как-то прошла, скажем повезло, но как она прошла передовые позиции ДНРовцев?
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28.05.2021 13:37 Ответить
Ти подивися на відео з дронів на ті сєпарські позиції. Там немає суцільної лінії укріплень, а тим більше, сєпарів на кожному метрі.
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28.05.2021 13:46 Ответить
Бо це украінка , справжня , і прокапацський Лунандон це не іі..
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28.05.2021 13:45 Ответить
Нехай щастить дитині, а іншим лугандонам російською "нех*й шастать".
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28.05.2021 14:22 Ответить
не злитесь , девка молодец!
Когда то мексиканцы на автом. камерах переплывали в США и никакие стены удержать не могли ГДР овцев перелазивших через Берлинскую стену в ФРГ а в им стреляли в спину.
Только Сев.Корейцы боятся бежать в Юж.Корею
Еще годик и молодежь попрет с ДЫРЫ через мин. поля и реки.
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28.05.2021 14:23 Ответить
вы кстати ошибаетесь... несмотря на жесточайший террор северокорейцы таки бегут из коммунистического рая к проклятым буржуинам... примерно по одной тысяче беглецов в год
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28.05.2021 14:30 Ответить
Дуже добре. Мінус один боєць армії терористів.
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28.05.2021 14:30 Ответить
Зараз дізнається яке "зниження тарифів" підготував Бубачка на найближчий час та про розкрадання земель з 1 липня і попреться по минах обратно....
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28.05.2021 15:41 Ответить
Если из донецкого "русского рая" готовы убегать даже по минному полю, тогда что они там такое "построили"?
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28.05.2021 16:14 Ответить
"соцiалiстiческiй лагеръ"
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28.05.2021 17:16 Ответить
русскай мор называется.
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28.05.2021 18:26 Ответить
Там стойло для местных баранов и залётных пастухов.
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31.05.2021 21:21 Ответить
Только водка прочищает умы у зомбей
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28.05.2021 17:27 Ответить
Нет. Она просто (при достаточной дозе) отключает мозг, засранный писелёв-TV и в дело вступают рефлексы 16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС - Цензор.НЕТ 3160
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28.05.2021 18:55 Ответить
Там водка только способствует зомбированию.))
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31.05.2021 21:18 Ответить
16 лет - такой возраст, что от горловских ухажёров, пришлось бежать аж по минным полям.
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28.05.2021 19:43 Ответить
Да ещё и ночью.
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31.05.2021 21:19 Ответить
Вот тебе ,бабушка. и Юрьев день...Это как же там, в ДыНыРы "хорошо" что оттеда бегут даже через минные поля? Ну этой республике долго не простоять,никак не продержаться! 16-річна мешканка Горлівки втекла з ОРДЛО, перейшовши мінне поле, - МВС - Цензор.НЕТ 5110
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28.05.2021 20:44 Ответить
Теперь шобы в приюте воспитатели не оказались паклонники ссср и и девушку не опустили
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28.05.2021 20:53 Ответить
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