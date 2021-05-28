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С 29 мая в Киеве начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19 на базе МВЦ, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

С 29 мая в Киеве начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19 на базе МВЦ, - Кличко

Завтра, 29 мая, в Киеве на базе Международного выставочного центра начнет работать Центр вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Завтра, 29 мая, на базе Международного Выставочного Центра начнет работать большой Центр вакцинации от COVID-19. Это - пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом. И я благодарю владельцам выставочного центра за их позицию и желание помочь городу и государству в борьбе с коронавирусом", - отметил Кличко.

Он уточнил, что в Центре вакцинации в выходные дни прививки вакциной CoronaVac будут делать киевлянам, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцину предоставляет Министерство здравоохранения.

Также мэр отметил, что всего в столице вакцинировали свыше 113 тыс. человек, в основном медиков, социальных работников, учителей, задействованных в проведении ВНО, паралимпицев и маломобильных граждан. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Вот только пять в Украине есть только китайская бодяга.
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28.05.2021 12:45 Ответить
китайці кольнулись і вже усі китайці в Україні привиті
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28.05.2021 14:01 Ответить
Завезите нормальные вакцины и мы пойдем вакцинироваться даже в семейные поликлиники. Во многих странах даже на дороге вакцинируют людей, не заставляя выйти из машины. И я так хочу!
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28.05.2021 12:49 Ответить
Була б вакцина вдосталь, а народ може вакцинуватись і в маленькому кабінеті, навіщо ця показуха.
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28.05.2021 12:58 Ответить
храніння вакцини.
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28.05.2021 14:02 Ответить
Только киевлян а как быть в наших ****** где за вакцыну слышали только по радио.
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28.05.2021 16:35 Ответить
Блииин! Осточертело бесконечное самопиаренье всех и вся. Центр открыть можно, чем колоть будете? Клычко, ау! Клычко же знает, что вакцин нет. С февраля укололи аж 900 тыс человек. Все эти Дии-Шмии, пока колят токо группы риска, после 65 лет.
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28.05.2021 21:01 Ответить
 
 