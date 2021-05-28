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"Слуга народа" Потураев рассказал, какие изменения хотят внести в закон о языке и когда они начнут действовать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что планируется пересмотреть срок вступления в силу ряда норм закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Один законопроект о внесении изменений в закон о функционировании украинского языка как государственного. Это не фундаментальное изменение. Законопроект откладывает до следующего года норму об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки, и наши продакшн-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции – телефильмов, сериалов на украинском языке, нарушены. Они не успевали, обратились с просьбой об отсрочке, поэтому принято решение немного отложить выполнение требований закона", – рассказал Потураев.

По словам нардепа, в ближайшее время также будет рассматриваться ситуация с выполнением нормы закона, по которой с 1 июля все госслужащие должны сдавать квалификационный экзамен на знание украинского языка, чтобы занимать должности.

"Для госслужащих категории А эти требования действовали давно, а сейчас они распространяются и на остальных. Мы заслушаем уполномоченного по защите украинского языка Тараса Кременя и представителей Министерства образования, которые отвечают за создание комиссий и проведение экзаменов. Дело в том, что к нам поступает информация, что опять-таки из-за эпидемии коронавируса они не успевают все сделать вовремя. Если услышим подтверждение этой информации, то тоже будем принимать закон об отсрочке этой нормы. Почему это важно? Если это не сделать, все конкурсы на госслужбу будут остановлены. Претенденты не смогут сдать экзамен, впрочем, как и все действующие служащие. А это может спровоцировать кризис в госуправлении на всех уровнях, потому что речь идет о десятках тысяч человек", – пояснил политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все законопроекты об изменениях в языковом законе надо отклонить, - "слуга народа" Потураев

Также у депутатов есть вопросы по требованию закона, чтобы 50% тиража печатных СМИ выходили на украинском языке.

"Эта норма вступает в силу с 1 января 2022 года. Тут два важных момента. Первый – это противоречит цивилизованной практике. Государства никогда не вмешиваются в деятельность рынка печатных СМИ, за исключением того, что устанавливают требования к контенту. Например, у нас запрещено издавать порнографические журналы, запрещено заниматься пропагандой российской агрессии или адвокацией оккупационных властей в Крыму и захваченных районах Донбасса (и, надеюсь, мы еще больше эти нормы ужесточим). Это понятные ограничения. Но ни в одной цивилизованной стране государство не диктует, на каком языке издавать газеты, журналы и книги. Когда принимался закон, была норма обязать половину книжного тиража тоже издавать на украинском языке. Но для книг ее убрали, а для газет и журналов – оставили", – отметил Потураев.

Он считает ситуацию несправедливой.

"Это частный бизнес, который ничем не обязан государству, это риски предпринимателя, который за свои деньги покупает бумагу, услуги типографии и издает что-то для аудитории, которая эти издания покупает. Государство может выдвигать требования только в трех случаях: если оно предоставляет свой ограниченный неотчуждаемый ресурс (как телерадиочастоты), если необходимо, чтобы все люди могли получить важную для их жизни, здоровья и безопасности информацию на одном языке (это касается сферы быта, инструкций и так далее), и если государство дает деньги (например, гранты). А если государство ничего не дает, то это дело предпринимателя, на каком языке издавать продукцию. Государство может только выдвигать требование к контенту, что мы и делаем. Но контент и условия по языку контента – это разные вещи", – сказал политик.

Он полагает, что такое требование может поставить многие печатные медиа на грань банкротства.

"Они и так уже маленькие, нишевые, работают в регионах или в аудиториях, которые потребляют информацию на русском или другом языке. В чем проблема, если кто-то издает на английском, польском, румынском, венгерском языках? Так нельзя делать с точки зрения прав бизнеса. Да и с точки зрения прав потребителей – тоже, вообще-то. Приведу пример Германии, где огромная турецкая община издает несколько газет на турецком языке. Их никто не обязывает печатать половину тиража на немецком. Так происходит в любой цивилизованной стране", – подчеркнул собеседник.

Также он считает необоснованным требование к украинским информационным и развлекательным сайтам иметь обязательную украинскую версию.

"На сайтах, предоставляющих услуги, украинская версия обязательна. Потому что человек, который родился в Украине, говорит по-украински, должен иметь полное право получить услугу в своей стране на своем родном языке, который является и государственным, между прочим. Но в случае с электронными медиа ситуация та же, что и с печатными. Они работают на свою аудиторию. Они ведь не бытовую технику или лекарства продают, а тексты или видео. Это совсем разные вещи. Если это будет коммерчески оправданным, они сделают и украинскую версию. Но требовать это от них нельзя. Это их бизнес, который они ведут на свой страх и риск", – отметил Потураев.

При этом он подчеркнул, что в парламенте этот вопрос не обсуждается, поскольку обращения от интернет-изданий депутаты не получали.

"Я понимаю чувствительность общества к данной теме и реагирую только тогда, когда к нам обращаются. Производители видеопродукции и телеканалы к нам обратились и просили отсрочить. Мы подготовили решение. Печатные медиа обратились, я реагирую. По интернету тему готовы рассматривать, но к нам пока не обращались. В целом я считаю закон об украинском языке хорошим. В нем были некоторые нормы, которые вызывали сомнения, и мы уже видим, что работает, а что – нет", – резюмировал Потураев.

Напомним, 19 мая министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка. По его словам, программа рассчитана на девять лет – с 2022-го по 2030 год и предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.
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Топ комментарии
+39
Квартальным скотам мешает все украинское: мова, армия, культура, демократия. Если им так хочется кацапских скреп, пускай валят на истерическую родину - в парашию
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28.05.2021 12:58
+34
опять говно зеленое к языку потянулось....
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28.05.2021 12:59
+33
гоните зебила на воронеж.
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28.05.2021 12:57
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Шефиру никто и ничто не мешало и не мешает. Ни эпидемия, ни война. Но это шефир, а не зебил, и не зефир. Разница существенная.
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28.05.2021 12:49 Ответить
Нікіта, ...лять, Патураєв, - спеціаліст з застосування української мови...
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28.05.2021 12:52 Ответить
Специалист по искоренению.
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28.05.2021 12:54 Ответить
Дію закону відтерміновують ще часів совка і все ніяк.
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28.05.2021 12:54 Ответить
Дурнику ольгінське... вивчай свій кацапо Язик.. стосовно слова ГАВАРИТЬ...
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28.05.2021 13:17 Ответить
гоните зебила на воронеж.
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28.05.2021 12:57 Ответить
Квартальным скотам мешает все украинское: мова, армия, культура, демократия. Если им так хочется кацапских скреп, пускай валят на истерическую родину - в парашию
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28.05.2021 12:58 Ответить
Пропустил еще одно слово "віра"
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28.05.2021 13:01 Ответить
сепаратисти коректірують закон про українську мову проросійські сили з слуг
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28.05.2021 12:58 Ответить
Не сепаратисты, а коллаборанты - слуги путлера.
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28.05.2021 13:18 Ответить
В городі бузина, а в Києві дядько...
Мля.. яким чином діяльність приватних продакш-компаній до державної мови, а тим більше до державних службовців які повинні вже більше як 10-ть років володіти державною мовою????
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28.05.2021 12:59 Ответить
опять говно зеленое к языку потянулось....
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28.05.2021 12:59 Ответить
То есть кривая челюсть мешает за 30 лет выучить мову? Негодяи, невежды, ровняйте челюсть а лучше мозги🤬
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28.05.2021 13:00 Ответить
До речі, Зеленський- перший в всесвітній історії през, котрий видав наказ виплачувати солдатам премії за ;режим тиші;.
Тобто, сиди під обстрілами і посміхайся кацапам.
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28.05.2021 13:07 Ответить
Он первый в мире президент. который начихал на фермеров и решил продавать землю по 10 000 га.
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28.05.2021 13:12 Ответить
Наоборот, будь бдителен, не лезь "на рожон", береги свою жизнь и за это получай премию! "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 8420
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28.05.2021 15:25 Ответить
На таких гαβнюκοβ как Потураев нужно ввести потом мораторий на трудоустройство.
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28.05.2021 13:14 Ответить
вопрос Потураеву - а вы проведите екзамен, просто диктант на знание российского языка. Сто процентов уверен, 60 процентов абсолютно не знают ни того ни другого. Даже родного мокшаского или чувашского не знают. Печки-лавочки одним словом. Недаром фюрер определил что россиянин определяется по языку и все "русскоговорящие" ( даже Сталин был против такой дефиниции). Фюрер приказал гнусавому - отменить ограничения, и слуги ответили "есть" и развернули "опахала".
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28.05.2021 13:19 Ответить
пользоваться русским: (заяц, цирк, коллежский асессор и прочий бред) - это придерживаться правил правописания минобразования рф...
не только писать, а и читать, и жить по правилам агрессора
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28.05.2021 13:57 Ответить
а от цікаво - Забужанський знає свою рідну мову, чи просто кочевряжиться. так само і Потураев.
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28.05.2021 18:29 Ответить
"Государстао нє вмєгіважтся в час ний бізнжс" - каже Потураєв. І протесту проти норми, яка зобов'язує 50!!! відсотків друкованих ЗМІ виходити українською мовою. В Україні!!! більше 70 відсотків громадчюян володіють українською мовою! То якого хрена Потураєв пртестує проти 50 відсотків україномовних видань? І так, цивілізовані країни не лізуть у приватний бізнес. Але цивілізовані країни захищають державні інтереси! І в Німеччині, де величезна турецька громада, німецький законодавець нікол и не думається протестувати проти виходу німецькою мовою друкованої продукції на користь турецької мови.
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28.05.2021 13:19 Ответить
потураеву стали платити у фракції і зразу ж "озаботился". Товариство мокшансько-єврейської дружби (потураев - забужанський) знову хоче пропхнути "невпихуемое" як говорив класик "руского разговорного жанра" Черномирдін. По старій кпссесівській звичні, якщо "вопрос откладивается" то це назавжди. Поки що на інше, як говорив інший класик В.Басов ," мясокомбинат заявок не прислал".Ну а Т.Г.Шевченко давно підбив підсумок цієї возні під підлогою - "несли,несли з чужих країв на Україну.... і принесли -великих слів велику силу і більш нічого"
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28.05.2021 18:27 Ответить
Все через помсту Порошенко.
Армія - знищена
Мова - нищиться
Віра ? Скоро візьмуться і за неї.
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28.05.2021 13:27 Ответить
если потураевы , мураевы возьмутся за "дело", то жди неприятностей
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28.05.2021 13:30 Ответить
Що стане з Україною за два терміни при владі ціх виродків?
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28.05.2021 13:31 Ответить
Плохому танцору яйца мешают.
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28.05.2021 13:36 Ответить
Згинь, нечисть мокшанська.
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28.05.2021 13:45 Ответить
Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки, и наши продакшн-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции - телефильмов, сериалов на украинском языке, нарушены Источник: https://censor.net/ru/n3268030
а в чем проблема снять на русском , а потом дубляж на украинском ?
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28.05.2021 13:46 Ответить
Это дороже, если совсем просто. Да и дубляж, как правило, уступает оригиналу.
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28.05.2021 13:50 Ответить
если совсем просто - они могут пойти лесом вместе со своим "оригиналом" "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 6296
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28.05.2021 14:25 Ответить
Какую чушь только не придумают, лишь бы не признавать, что русскоязычный контент более востребован среди украинцев, чем украиноязычный, как и русский язык - второй язык украинского народа, а не какой-то региональный язык нацменьшинств. А так всегда будут то библиотеки старые, то корона мешает, то еще что-то.
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28.05.2021 13:46 Ответить
Ехай в мокшанию,ваторогое.Там 100% всё на рюсском.
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28.05.2021 14:07 Ответить
А ты с какой страны на русском сейчас пишешь?
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28.05.2021 14:32 Ответить
Зайди на любой музыкальный сервис вроде ютуб музыки или спотифай и посмотри, какие песни входят в тренды для Украины, на каком они языке. Это чисто для примера, что выбирают украинцы без квот. А оскорбления писать много ума не надо. На цензоре язык сайта по дефолту стоит русский тоже не случайно.
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28.05.2021 14:35 Ответить
Тренды формирует ватное стадо которого еще достаточно много в Украине.Это вообще не показатель.Русский язык выметут отсюда рано или поздно,просто зебилы по своей наивности или тупости думают уседеть на двух стульях и пытаются оттянуть этот момент.
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28.05.2021 14:42 Ответить
Я мокшанский культпродукт не воспринимаю в принципе и говорю про смыслы,а не про инструмент их передачи.
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28.05.2021 14:52 Ответить
Мб разница как раз в том, что я не ставлю обязательное равно между российским контентом и контентом на русском языке, ну да ладно. Ты сейчас споришь со мной на русском языке, хотя я не прошу тебя говорить на русском, продолжай на украинском, если хочешь.
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28.05.2021 14:55 Ответить
Это равно будет до тех пор пока рашка не убереться с Крыма и Донбасса.Болталки на форумах и тиражы книг,журналов,фильмов это немного разные вещи.Не путай божий дар с омлетом.
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28.05.2021 15:07 Ответить
На каком языке болтаешь, на таком и журналы предпочитаешь покупать, я не вижу тут особой разницы. Только наивный дурачок реально верит, что единственное препятствие, почему медиа бизнес не хочет переходить на украинский - это потому что ненавидит Украину. Причина в спросе и деньгах. Украинский контент в целом не востребован украинцами, нравится вам это или нет, он не приносит денег. И не надо тут втирать про выметателей, я вас умоляю. В верхах тоже все всё понимают, там всем управляют большие деньги, поэтому у них всегда будет или старая библиотека, или коронавирусная задержка. Это уже даже не говоря о том, что все эти Потураевы и два слова на украинском связать не способны и в быту им не пользуются, как и ваш любимый Порошенко.
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28.05.2021 15:15 Ответить
Нет.Я лично не покупаю русскоязычную прессу,а мокшанский культпродукт для меня вообще пустое место.
Ты опять путаешься в понятиях.Закон требует издавать продукт на украинском вне зависимости от его качества.Спрос на наркотики тоже есть,но закон этот спрос в официальной плоскости сводит до нуля.Так что вытравить русский отсюда можно и нужно,по крайней мере сузить его до уровня этнических русских.А это максимум 7-8 % от всего населения Украины.
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28.05.2021 16:42 Ответить
Расскажи плз подробнее об этом, как и кто будет выметать?
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28.05.2021 14:52 Ответить
Уже выметается и будет выметатся через инструменты деруссификации граждан Украины.
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28.05.2021 14:54 Ответить
Что подразумевается под словом "выметаться"? Крым вот вымелся или еще нет?
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28.05.2021 14:59 Ответить
Крым временно оккупирован рашофашистскими войсками,которых тоже со временем оттуда выметут.
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28.05.2021 15:01 Ответить
На гілляку мерзоту!
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28.05.2021 13:49 Ответить
"Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 2604
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28.05.2021 13:50 Ответить
Якщо тобі мішає українська мова, то можеш переїхати до Белорусі, там на кацапській можна розмовляти.
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28.05.2021 13:54 Ответить
А "мішає" - это на каком языке слово?
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28.05.2021 14:42 Ответить
Пшел нах. Так зрозуміло?
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28.05.2021 15:54 Ответить
діалекичне, рогулику.
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28.05.2021 16:33 Ответить
суржикостично-дебілістичне
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28.05.2021 22:31 Ответить
А может вы наконец-то начнете делать что-то свое, а не переделывать и гадить папередникам? Могли бы уроды и за томос взялись.
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28.05.2021 14:00 Ответить
Гнилые отмазки.За такое зебилы выгребут по полной и уронят свой рейтинг ниже плинтуса на Западе и в Центре Украины,а там и поездка в Ростов недалеко.
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28.05.2021 14:05 Ответить
но турки учат и говорят на госязьіке страньі!!! и никто из них не орет "теляча німецька мова"!
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28.05.2021 14:07 Ответить
И не создают ТНР на территории Германии
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28.05.2021 14:45 Ответить
І цей жирний ублюд бреше: у Франції діють навіть не квоти на французьку мову! Там цілий інститут витравлює цілі англомовні терміни із французької мови! Певні слова просто під забороною! Гнати нах цю брехливу маланську падлу!
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28.05.2021 14:21 Ответить
Про Турцию отличная параллель! "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 2694
всем известно что Турция напала на Германию, анексировало у нее Баварию, насаждает турецкий езык, и рассказвает что никакой Германии никогда не было, это всегда была территория Османской империи! "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 8544 "Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 3077
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28.05.2021 14:23 Ответить
Ось і замахнулося бидло на святая-святих - Українську Мову. Так і януковичі замахувалися...і закінчили.
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28.05.2021 14:34 Ответить
"Слуга народу" Потураєв розповів, які зміни хочуть внести до закону про мову і коли вони почнуть діяти - Цензор.НЕТ 1202
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28.05.2021 14:54 Ответить
Є дуже простий спосіб мотивувати видавництва випускати продукцію українською мовою. Знизити на 5 років податок на 50%.
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28.05.2021 15:21 Ответить
на 5 років податок повинен бути 0% !
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28.05.2021 15:57 Ответить
Всю эту свору "слуги народа",вместе с конторой ермака-козыря и самим "никчемным" гнать к яныку!
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28.05.2021 16:16 Ответить
Ни как этим лакеям неймется ни как не успокоятся ,видно на свою задницу ищут приключения.
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28.05.2021 17:22 Ответить

У нас у Україні з рідною мовою настає така жахлива ситуація як з «беларусізацыяй» у 1995 році, коли в унітарній європейській державі Білорусь, вона була припинена анти-білоруським референдумом, який провели з ініціативи проросійського кривавого диктатора ...резидента кремля луки. Його злочинна влада необдумано надала російській , нарівні з своєю рідною білоруською, статус державної. Це і стало жахливою катастрофою останнім цвяхом в труну білоруської мови яка просто зникла, як і почала зникати Білоруська держава, яка поступово перетворюється в безправну кацапську колонію у складі жахливої не слов'янської паРаші. Страшний гіркий досвід білорусів повинен застерегти український народ, всіх українських політиків, а особливо українофоба..резидента -ЗЕбіла капітулянта і продажних депутатів з антиукраїнських сил в Раді ... Які повинні назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
А тепер вже нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер вже немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія.-
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28.05.2021 17:47 Ответить
 
 