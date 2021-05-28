"Слуга народа" Потураев рассказал, какие изменения хотят внести в закон о языке и когда они начнут действовать

Народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев сообщил, что планируется пересмотреть срок вступления в силу ряда норм закона "О функционировании украинского языка как государственного".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Один законопроект о внесении изменений в закон о функционировании украинского языка как государственного. Это не фундаментальное изменение. Законопроект откладывает до следующего года норму об обязательной демонстрации визуальной продукции на украинском языке. Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса были запрещены съемки, и наши продакшн-компании и телеканалы не могли снимать. На сегодня у них старые библиотеки, в которых нет достаточного количества продукции на украинском языке. Они знали об этой норме, готовились к ее имплементации, но никто не готовился к COVID-19, поэтому планы снять достаточное количество часов видеопродукции – телефильмов, сериалов на украинском языке, нарушены. Они не успевали, обратились с просьбой об отсрочке, поэтому принято решение немного отложить выполнение требований закона", – рассказал Потураев.

По словам нардепа, в ближайшее время также будет рассматриваться ситуация с выполнением нормы закона, по которой с 1 июля все госслужащие должны сдавать квалификационный экзамен на знание украинского языка, чтобы занимать должности.

"Для госслужащих категории А эти требования действовали давно, а сейчас они распространяются и на остальных. Мы заслушаем уполномоченного по защите украинского языка Тараса Кременя и представителей Министерства образования, которые отвечают за создание комиссий и проведение экзаменов. Дело в том, что к нам поступает информация, что опять-таки из-за эпидемии коронавируса они не успевают все сделать вовремя. Если услышим подтверждение этой информации, то тоже будем принимать закон об отсрочке этой нормы. Почему это важно? Если это не сделать, все конкурсы на госслужбу будут остановлены. Претенденты не смогут сдать экзамен, впрочем, как и все действующие служащие. А это может спровоцировать кризис в госуправлении на всех уровнях, потому что речь идет о десятках тысяч человек", – пояснил политик.

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Также у депутатов есть вопросы по требованию закона, чтобы 50% тиража печатных СМИ выходили на украинском языке.

"Эта норма вступает в силу с 1 января 2022 года. Тут два важных момента. Первый – это противоречит цивилизованной практике. Государства никогда не вмешиваются в деятельность рынка печатных СМИ, за исключением того, что устанавливают требования к контенту. Например, у нас запрещено издавать порнографические журналы, запрещено заниматься пропагандой российской агрессии или адвокацией оккупационных властей в Крыму и захваченных районах Донбасса (и, надеюсь, мы еще больше эти нормы ужесточим). Это понятные ограничения. Но ни в одной цивилизованной стране государство не диктует, на каком языке издавать газеты, журналы и книги. Когда принимался закон, была норма обязать половину книжного тиража тоже издавать на украинском языке. Но для книг ее убрали, а для газет и журналов – оставили", – отметил Потураев.

Он считает ситуацию несправедливой.

"Это частный бизнес, который ничем не обязан государству, это риски предпринимателя, который за свои деньги покупает бумагу, услуги типографии и издает что-то для аудитории, которая эти издания покупает. Государство может выдвигать требования только в трех случаях: если оно предоставляет свой ограниченный неотчуждаемый ресурс (как телерадиочастоты), если необходимо, чтобы все люди могли получить важную для их жизни, здоровья и безопасности информацию на одном языке (это касается сферы быта, инструкций и так далее), и если государство дает деньги (например, гранты). А если государство ничего не дает, то это дело предпринимателя, на каком языке издавать продукцию. Государство может только выдвигать требование к контенту, что мы и делаем. Но контент и условия по языку контента – это разные вещи", – сказал политик.

Он полагает, что такое требование может поставить многие печатные медиа на грань банкротства.

"Они и так уже маленькие, нишевые, работают в регионах или в аудиториях, которые потребляют информацию на русском или другом языке. В чем проблема, если кто-то издает на английском, польском, румынском, венгерском языках? Так нельзя делать с точки зрения прав бизнеса. Да и с точки зрения прав потребителей – тоже, вообще-то. Приведу пример Германии, где огромная турецкая община издает несколько газет на турецком языке. Их никто не обязывает печатать половину тиража на немецком. Так происходит в любой цивилизованной стране", – подчеркнул собеседник.

Также он считает необоснованным требование к украинским информационным и развлекательным сайтам иметь обязательную украинскую версию.

"На сайтах, предоставляющих услуги, украинская версия обязательна. Потому что человек, который родился в Украине, говорит по-украински, должен иметь полное право получить услугу в своей стране на своем родном языке, который является и государственным, между прочим. Но в случае с электронными медиа ситуация та же, что и с печатными. Они работают на свою аудиторию. Они ведь не бытовую технику или лекарства продают, а тексты или видео. Это совсем разные вещи. Если это будет коммерчески оправданным, они сделают и украинскую версию. Но требовать это от них нельзя. Это их бизнес, который они ведут на свой страх и риск", – отметил Потураев.

При этом он подчеркнул, что в парламенте этот вопрос не обсуждается, поскольку обращения от интернет-изданий депутаты не получали.

"Я понимаю чувствительность общества к данной теме и реагирую только тогда, когда к нам обращаются. Производители видеопродукции и телеканалы к нам обратились и просили отсрочить. Мы подготовили решение. Печатные медиа обратились, я реагирую. По интернету тему готовы рассматривать, но к нам пока не обращались. В целом я считаю закон об украинском языке хорошим. В нем были некоторые нормы, которые вызывали сомнения, и мы уже видим, что работает, а что – нет", – резюмировал Потураев.

Напомним, 19 мая министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Кабинет Министров Украины одобрил концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка. По его словам, программа рассчитана на девять лет – с 2022-го по 2030 год и предусматривает, что украинский язык как государственный будет применяться во всех сферах общественной жизни.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно результатам опроса, проведенного 16–27 февраля Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии, 54% украинцев поддерживают введение обязательного использования государственного украинского языка в сфере обслуживания.