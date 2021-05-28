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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7527) НАТО (8953) Россия (91317) Столтенберг (1416) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Трудно представить, что захват самолета в Беларуси произошел без какой-либо координации с Россией, - генсек НАТО Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трудно представить, что захват самолета в Беларуси произошел без какой-либо координации с Россией, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил, что вполне вероятно, что Россия была причастна к захвату самолета над Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - отметил Столтенберг.

НАТО требует освободить задержанного Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также читайте: Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Даже не сомневайтесь.
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28.05.2021 12:52
+5
Если даже, что потом? Вы и так обосрались по полной после MH17, Петрова и Боширова
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28.05.2021 12:54
+1
далеко не факт, лука параноик, он мог и сам отмочить. Вот сегодня поедет к боссу на ковер в Сочи
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28.05.2021 12:55
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Даже не сомневайтесь.
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28.05.2021 12:52 Ответить
"Вполне... вероятно"....
А ***** насрать на ваши предположения.
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28.05.2021 12:53 Ответить
Если даже, что потом? Вы и так обосрались по полной после MH17, Петрова и Боширова
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28.05.2021 12:54 Ответить
далеко не факт, лука параноик, он мог и сам отмочить. Вот сегодня поедет к боссу на ковер в Сочи
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28.05.2021 12:55 Ответить
Хуго Босс фінансував нацистів. ***** достойний продовжувач.
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28.05.2021 12:58 Ответить
Вообще-то это одно "союзное" государство, поэтому "санции" только против ее одно части выглядят как-то нелогично! По-хорошему нужен ПОЛНЫЙ БОЙКОТ И БЛОКАДА /в том числе протих тех, кто нарушает этот юойкот и блокаду/!
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28.05.2021 12:55 Ответить
Бозє-бозє! Невже НАТА родила істину, що весь тероризм контролюється кремльовською гебньою
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28.05.2021 12:56 Ответить
Це об'єднане кодло. Так написано в митній декларації і на бордах при в'їзді в біоруссію.
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28.05.2021 12:58 Ответить
тут и сомнений нет..а вот трудно представить.что НАТО под руководством этого Столтенберга сделает что-то такое,что вправду заставит Беларусь и Россию свернуть свою агрессию..НАТО "умылось" сбитием пасажирского самолёта с европейскими и американскими гражданами ПВО Ирана и ограничилось только осуждающими репликами этого Столтенберга.НАТО безучасно отнеслось к сбитию МН-17 с еропейскими гражданами средствами ПВО Россиии.НАТО подруководством этого Столтенбеога позволило проморгать убийства военными России граждан страны,члена НАТО на территории этой страны (Чехия)..
Короче,Столтенберг-просто говорящая голова пугливого НАТО
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28.05.2021 13:02 Ответить
З фрагменту перемовин англійською пілота з диспетчером неважко встановити російський акцент у вимові обох.
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28.05.2021 16:05 Ответить
Главный бенефициар захвата Путин! Ставки поднимает...
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28.05.2021 16:15 Ответить
 
 