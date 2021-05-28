Трудно представить, что захват самолета в Беларуси произошел без какой-либо координации с Россией, - генсек НАТО Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО заявил, что вполне вероятно, что Россия была причастна к захвату самолета над Беларусью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Беларусью, и поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией", - отметил Столтенберг.

НАТО требует освободить задержанного Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также читайте: Боррель о препятствиях для вылетов европейских самолетов в Москву: Наблюдаем за ситуацией для принятия мер