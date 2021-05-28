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Высокий уровень распространения COVID-19: власти Израиля продлили запрет на поездки в 7 стран, в том числе и Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Высокий уровень распространения COVID-19: власти Израиля продлили запрет на поездки в 7 стран, в том числе и Украину

Власти Израиля продлили до 16 июня запрет на поездки в семь стран с высоким уровнем распространения коронавируса COVID-19, в том числе в Россию и в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, пишет в пятницу издание The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

По данным израильского Минздрава, в "красный" список стран также включены Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия.

Жителя Израиля по возвращении из этих стран должны будут уйти на карантин даже в случае, если они прошли вакцинацию от COVID-19 или переболели вирусом.

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При этом с 23 мая Израиль возобновил туризм для ограниченного количества прошедших вакцинацию туристов - групп до 30 человек. Так, накануне в Израиль прибыла первая группа туристов. Ожидается, что в страну до 15 июня прибудут примерно 20 таких групп в частности из США, Великобритании и Германии. Путешественникам необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус до полета в Израиль и сделать еще один тест по прибытии в аэропорт "Бен-Гурион".

Как отмечают западные СМИ, израильское министерство туризма в июле надеется увеличить число групп иностранных туристов.
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власти Израиля продлили запрет на поездки в 7 стран, в том числе и Украину/ Меньше хасидов, меньше наёмников-Украине спокойнее./ В Донецке также воюют бойцы из Сербии, Испании, Германии, Польши, Израиля и Великобритании.- Ряды ополченцев Донбасса пополняют иностранные добровольцы. 30 августа 2014.
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28.05.2021 13:36 Ответить
Вакцинація у нас шмурдяком до сраки?
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28.05.2021 13:44 Ответить
мастер спорта по борьбе с вирусом отказался говорить с Урсулой и погруз в графике потребления чего-то там, что лечит его плохое настроение В Израиле это не проходит, и его мастерство пока оказалось неоцененным.
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28.05.2021 14:20 Ответить
не розумію: чого бояться ізраїльтяни, коли в них переважна більшість населення вже вакциновані? Чи не джуже вірячть у всесильну вакцинацію? Чи мають якість секретні дані, що вакцинація - відстій? Обмеження потоку туристів певно позитивно вплине на ізраїльську економіку.
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28.05.2021 14:49 Ответить
Умань в траурі.
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28.05.2021 15:07 Ответить
 
 