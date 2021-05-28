Одесса вслед за Львовом и Киевом откроет центр массовой вакцинации от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
30 мая в Одессе, на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия" откроется центр вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Одесский областной центр общественного здоровья.
"Прививки вакциной CoronaVac будут получать люди в возрасте 60 лет и старше, зарегистрированные в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Все они предварительно получат звонок из пункта прививки и будут приглашены на вакцинацию на конкретное время", - говорится в сообщении.
Центр вакцинации будет работать с 09:00 до 17:00. Ожидаемое количество прививок за день - от 250 до 300.
Ранее сообщалось, что центры массовой вакцинации населения открываются также во Львове и Киеве.
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показать весь комментарий28.05.2021 14:10 Ответить Мне нравится 0
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