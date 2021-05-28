Законопроект о реформе "Укроборонпрома" был разработан без привлечения правительства, - представитель Минстратегпрома Крячко

Депутат Рады от фракции "Европейская солидарность" Павленко Ростислав призвал Верховную Раду не голосовать за законопроект №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" во втором чтении.

Об этом он сообщил во время круглого стола "Реформа "Укроборонпрома", выполнил ли парламент домашнее задание ко второму чтению?", пишут Українськi Новини, передает Цензор.НЕТ.

По словам Павленко, законопроект не отвечает задачам по обеспечению производства и поставок качественного оружия, не решает проблемы оборонно-промышленного комплекса и несет в себе коррупционные риски.

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"Мы будем требовать, как минимум, повторного второго чтения. Лучше всего, думаю, должна была идти речь о разработке нового акта, который отвечает тем целям, о которых уже не один раз говорили. Но по крайней мере должны быть учтены все замечания экспертов, в том числе и те, которые звучали на этом круглом столе. Без этого нет возможности поддержать этот законопроект", - сообщил Павленко.

При этом представитель Министерства стратегических отраслей промышленности Алексей Крячко заявил, что он также не поддерживает принятие законопроекта, поскольку считает его несовершенным.

По словам Крячка, законопроект был разработан без привлечения правительства, а Минстратегпром был привлечен только на конечном этапе разработки законопроекта.

"Что касается законопроекта №3822… Сам законопроект не определяет в какую структуру или целевую модель будет трансформировано оборонно-промышленный комплекс... Является ли этот законопроект совершенным? Нет, мы также считаем, что он является несовершенным. Скажу больше, что правительство даже не привлекалось к обработке этого законопроекта", - сообщил Крячко.

В свою очередь председатель общественной организации "Безопасность и взаимодействие в Украине" Семен Кабакаев назвал "Укроборонпром" экономической прокладкой и отметил, что концерн стоит ликвидировать, а не реформировать.

"Лично я считаю, что "Укроборонпром" – это, по факту, прокладка, которая была создана Януковичем, чтобы передавать деньги Российской Федерации, передавать ресурсы, и передавать частично оборонный потенциал страны… Если смотреть стратегически, я считаю, что "Укроборонпром" должен быть ликвидирован", - сказал Кабакаев.

Также Кабакаев сообщил, что создание холдингов вместо "Укроборонпрома" не изменит ситуацию, так как не изменится экономическая модель функционирования ВПК – при которой "Укроборонпром" фактически оттягивает на себя огромную часть оборотных средств из бюджетов предприятий ВПК.

Как сообщалось, ранее "Укроборонпром" заявил, что 30 апреля 2021 года ожидается подписание Верховной Радой законопроекта №3822, до конца июня 2021 года – ликвидация концерна и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества.

Послы стран "Большой семерки" в Украине (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призывают государственный концерн "Укроборонпром" продолжить реформу корпоративного управления.

"Укроборонпром" намерен реорганизовать предприятия концерна в 9 отраслевых холдинговых компаний.