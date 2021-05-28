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Киев (24552) ОПГ (260) подделка (415) водительские права (149)

В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура. ФОТО

Киевской городской прокуратурой совместно со следователями ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла продажу поддельных водительских удостоверений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Так, досудебным расследованием установлено, что неоднократно судимый житель города Киева организовал устойчивое объединение из трех человек с целью подделки официальных документов и их последующей продажи.

Указанные лица, действуя в соответствии с распределенными ролями, путем размещения объявлений в социальной сети подыскивали клиентов для сбыта поддельных водительских удостоверений.

В дальнейшем участники группы изготавливали поддельные документы и передавали их заказчикам почтовыми отправлениями.
Стоимость одного поддельного удостоверения злоумышленники оценивали в 220 долларов США.

В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура 01
Фото: прокуратура

Для предоставления поддельным удостоверением вида подлинности участники группы приобрели специальную пленку, которая содержала соответствующие голографические защитные элементы, которые наносились на документ.

В ходе досудебного расследования задокументировано ряд эпизодов противоправной деятельности и проведения санкционированные судом обыски, во время которых изъята техника, предназначенная для изготовления поддельных документов, рулоны защитной ленты с защитными голографическими элементами и тому подобное.

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Сейчас в связи с бегством организатора группы, ему сообщено о подозрении заочно, он объявлен в розыск. Принимаются меры по установлению его местонахождения для доставки в суд с целью избрания меры пресечения.

Кроме этого, сообщается о подозрении сообщено 24-летней жительнице города Киева, которая непосредственно изготавливала поддельные официальные документы по поручению организатора.

Действия указанных лиц квалифицированы по ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 199 Уголовного Кодекса Украины, санкция которых предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас стороной обвинения принимаются меры по установлению местонахождения других участников преступной группы с целью сообщения им о подозрении в совершении уголовных преступлений, а также выявление и раскрытие других фактов противоправных деяний.

В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура 02
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Топ комментарии
+7
Граждане, покупайте права непосредственно у производителей! Опасайтесь подделок!
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28.05.2021 13:36
+2
Чой та мне кажется, что без участия пентов это невозможно.
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28.05.2021 13:35
+2
Такие группы кормятся возле каждого МРЭО В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7273
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28.05.2021 13:38
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На дорогах и так такой бардак творится,что и права покупать страшно. В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3775
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28.05.2021 13:34 Ответить
Что-то я не пойму, какой в этом смысл, если при первой же остановке и проверке всплывет, что удостоверение липа?
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28.05.2021 13:35 Ответить
Купит новые и будет фестивалить дальше. 220 баксов - не деньги! В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2084
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28.05.2021 13:41 Ответить
Согласен. Дешевле и проще ездить без прав... В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4007
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28.05.2021 13:52 Ответить
дійсно який сенс якщо на периферії купити права вартує 300 уе.
в Києві певно розцінки МРЕО більші
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28.05.2021 14:10 Ответить
Чой та мне кажется, что без участия пентов это невозможно.
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28.05.2021 13:35 Ответить
Граждане, покупайте права непосредственно у производителей! Опасайтесь подделок!
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28.05.2021 13:36 Ответить
Такие группы кормятся возле каждого МРЭО В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7273
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28.05.2021 13:38 Ответить
МРЭО и есть эта группа
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28.05.2021 13:43 Ответить
Надо бы и себе в запас прикупить такую шнягу. В Киеве разоблачили группу, которая подделывала водительские удостоверения и сбывала их по $220 за штуку, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7618
На дорогах сейчас такое творится, что кажется, что 2/3 водятлов именно так правами и обзавелись.
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28.05.2021 13:43 Ответить
300 уе і не потрібно не те що правила знати, а взагалі авто вміти водити.
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28.05.2021 14:12 Ответить
Официально получить права будет стоить в два раза больше, и ещё потеря времени в течении месяца-двух. Так зачем платить больше? Конечно купить проще, если ты не лох. Делайте как в Штатах-60 баксов за всё,(теория, вождение, получение прав) и подделки исчезнут.
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28.05.2021 13:45 Ответить
та шо ві гаваріте, а давайте як у Бритів, кожна здача екзамену 50 фунтів, а таких здач може хоч 10, доки таки не здаси.
п.с. якщо інструктор в США випустить на вулицю бовдура який поняття білого не має де право де ліво, то його й посадити можуть, а у нас що ? підвищити
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28.05.2021 14:16 Ответить
Тоже мне новость. В полиции можно и не поддельное за 300-400 баксов купить. Вон сколько таких покупателей ездит на дорогах
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28.05.2021 15:00 Ответить
 
 