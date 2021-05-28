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5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

5 лет мы сдерживали строительство

Ситуация вокруг достройки газопровода "Северный поток-2" критически важна для Украины, и не только с точки зрения экономики, но и безопасности.

Об этом в интервью волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" в Донецкой области сказал пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он напомнил, что во время своего президентского срока использовал все международные рычаги для остановки российского проекта.

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"5 лет Порошенко сдерживал "Северный поток-2". Он имеет два ужасных фактора: и первый - не экономический, а в сфере безопасности. Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу - и останется без денег. А сейчас он поступит так, как поступил с Туркменистаном, подорвет здесь", - предостерегает Порошенко.

Пятый Президент отметил, что во время пресс-конференции Владимира Зеленского и Госсеркретаря США Энтони Блинкена украинский глава выразил общие взгляды на "Северный поток-2" с американцами, которые вскоре ослабили санкционное давление на этот проект.

"Зеленский говорит - у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят - "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды? Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда долл. США в год. Порошенко затягивал деньги в страну. Выиграл арбитраж у Газпрома на 4,5 миллиарда долларов - и все до последней копейки поступили в государственный бюджет. Порошенко выиграл суды у Януковича, и 1,5 млрд долларов дополнительно поступили в государственный бюджет. Порошенко национализировал "ПриватБанк" и подал в суд на Коломойского - 5 млрд долларов в Лондонском суде. А они только растранжиривают, увеличивают внешний долг, не делают реформ, и сегодня разрушение "Северного потока-2" останавливается", - возмутился лидер "Европейской Солидарности".

"Если будут действовать в такой тактике, то "Северный поток-2" достроят, и это ужасная ситуация", - резюмирует Петр Порошенко.
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Топ комментарии
+34
Так сдерживали что СП2 почти достроили.
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28.05.2021 13:49
+22
Блинкен встретился с квартальным чучелом и понял, что если 73% граждан проголосовало за это посмешище, то смысла поддерживать санкции себе в ущерб - бессмысленно
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28.05.2021 13:55
+17
5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2909 Вони пишаються своїм вмінням випорожнюватись в пусті макітри зебілів.

5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3825
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28.05.2021 13:56
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Сдерживать то сдерживали, но при этом 95% построили.
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28.05.2021 17:35 Ответить
Ну так Зеля спустил все на тормозах за 2 года.
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29.05.2021 02:08 Ответить
37% а не 95% 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8001 не кизди, сказочник лишнехромосомный 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8001
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29.05.2021 02:49 Ответить
Дурко полиграфович, добавь время " сдерживателей" и скорость продвижения и почти выйдешь на нужный результат. Шо те " сдерживатели" что энти..
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29.05.2021 11:48 Ответить
"Зеленский говорит - у нас есть полностью общие взгляды на строительство "Северного потока-2", общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят - "мы снимаем санкции". Так это ваши общие взгляды?

Цена этого - безопасность. Цена этого - 2 миллиарда долл. США в год.

Порошенко затягивал деньги в страну. Выиграл арбитраж у Газпрома на 4,5 миллиарда долларов - и все до последней копейки поступили в государственный бюджет.

Порошенко выиграл суды у Януковича, и 1,5 млрд долларов дополнительно поступили в государственный бюджет.

Порошенко национализировал "ПриватБанк" и подал в суд на Коломойского - 5 млрд долларов в Лондонском суде.

А они только растранжиривают, увеличивают внешний долг, не делают реформ, и сегодня разрушение "Северного потока-2" останавливается", - возмутился лидер "Европейской Солидарности". Источник: https://censor.net/ru/n3268048
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28.05.2021 17:49 Ответить
Поточный сдержун !!
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28.05.2021 20:19 Ответить
Ну раз порохнявый хетьман взявся себе розхвалювати то вже зовсим кепськи у нього справи... 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 852
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28.05.2021 20:50 Ответить
5 лет Порошенко сдерживал "Северный поток-2"Источник: https://censor.net/ru/n3268048 - і не надірвався ? 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 713 ...... 5 років ми стримували будівництво "Північного потоку-2", тому що це питання безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3462
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28.05.2021 21:49 Ответить
вот брехло, что ни слово всё враньё
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29.05.2021 06:21 Ответить
то есть при нем все пять лет не строили. угу.
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29.05.2021 06:23 Ответить
Шо ти "сдержівал" , труба вже в Німеччині ?
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29.05.2021 23:28 Ответить
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