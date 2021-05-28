Умерших от COVID-19 могут хоронить в открытых гробах и экстренности уже нет, но просят забирать тела быстрее из-за перегруженности отделений, - эксперт Ландар

Хоронить умершего от COVID-19 можно в открытом гробу, однако стоит минимизировать контакты с телом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эмигрантского радио" рассказала президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, Национальный член от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей и руководитель частной фирмы "Петр Великий" Алла Ландар.

Она напомнила, что ВОЗ дал рекомендацию всему миру, что тело должно быть закрытым, должны быть минимизированы любые контакты, а также должна быть специальная одежда у врачей, которые готовят тело к погребению.

"Потом ВОЗ начал более детально изучать и позволил уже использовать открытый гроб. Мы можем сейчас хоронить в открытом гробу. ... Единственное ограничение - это не касаться, не целовать", - подчеркнула эксперт.

"Поэтому сейчас похорон может проходить в открытом гробу, ограничения экстренности нет, но так как идет чрезвычайная перегруженность в патологических отделениях, родственникам рекомендуют как можно скорее хоронить", - добавила Ландар.

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