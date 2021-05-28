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Умерших от COVID-19 могут хоронить в открытых гробах и экстренности уже нет, но просят забирать тела быстрее из-за перегруженности отделений, - эксперт Ландар

Новости Цензор.НЕТ Общество

Умерших от COVID-19 могут хоронить в открытых гробах и экстренности уже нет, но просят забирать тела быстрее из-за перегруженности отделений, - эксперт Ландар

Хоронить умершего от COVID-19 можно в открытом гробу, однако стоит минимизировать контакты с телом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эмигрантского радио" рассказала президент Международной ассоциации профессионалов похоронного дела, Национальный член от Украины во Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей и руководитель частной фирмы "Петр Великий" Алла Ландар.

Она напомнила, что ВОЗ дал рекомендацию всему миру, что тело должно быть закрытым, должны быть минимизированы любые контакты, а также должна быть специальная одежда у врачей, которые готовят тело к погребению.

"Потом ВОЗ начал более детально изучать и позволил уже использовать открытый гроб. Мы можем сейчас хоронить в открытом гробу. ... Единственное ограничение - это не касаться, не целовать", - подчеркнула эксперт.

"Поэтому сейчас похорон может проходить в открытом гробу, ограничения экстренности нет, но так как идет чрезвычайная перегруженность в патологических отделениях, родственникам рекомендуют как можно скорее хоронить", - добавила Ландар.

Также смотрите: Журналисты узнали о проблемах захоронения умерших от COVID-19 в Украине. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+14
Хорошо что ограничения поснимали
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28.05.2021 14:28
+12
Дуже добре що вже є визначеність з приводу організації похорону
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28.05.2021 14:52
+12
Краще б ховали як раніше в закритих, ковід не іграшки, а після похоронів особливо в селах потіМ спалах, всі перезаражаються
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28.05.2021 15:32
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Дуже лякую! (с)
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28.05.2021 14:00 Ответить
д
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28.05.2021 14:01 Ответить
А чо, прикольно.
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28.05.2021 14:09 Ответить
Всемирной Федерации Похоронных Исполнителей?? и Петр Великий? эпично
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28.05.2021 14:03 Ответить
ну, у деяких людей петро-збоченець ще йдосі великий Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 799 Я підозрюю шо всємірна ********* обмежується бувшою територією совка. І то мусульмани ховають по-своєму і їм на петровеликих начхать.
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28.05.2021 14:36 Ответить
в спам, рузькэ
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29.05.2021 09:53 Ответить
Зате їх везуть по асфальтованим та освітленим дорогам.
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28.05.2021 14:10 Ответить
Хорошо что ограничения поснимали
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28.05.2021 14:28 Ответить
лютый трэш. коровавирус плодится в дыхательных путях.
это взасос, что-ли, целовать покойника нельзя??? Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 2819
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28.05.2021 14:29 Ответить
из-за перегруженности отделений... -работа кипит
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28.05.2021 14:32 Ответить
Зверніть увагу: ще недавно вооз взагалі не дозволяляла публічні похорони і труп лише в пакеті. Я тоді справедливо назвав їх сатаністами. Тепер просять лише не цілувати. Ну так здраві люди (такі як я) ніколи навіть померлих рідних не цілували. Бо то вже не тіло а труп. А на трупі розвивається багато бактерій. Які живій людині не дуже потрібні.
Колись давно прощаючись з рідними люди могли цілувати лоба небіжчика особливо нічим не ризикуючи. Бо жили в більш закритих спільнотах. Така собі первісна вакцинація. Така ж як укуси комарів, що кусають і звірів, і людей. Але зараз - звиняйте. Береженого й бог береже...
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28.05.2021 14:44 Ответить
Дякую шо є адекватні люди... Тільки мати поховав, цілував, але ковідом тільки перехворів, так шо антитілами поділився з сестрою, яка теж перехворіла.
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29.05.2021 06:46 Ответить
Дуже добре що вже є визначеність з приводу організації похорону
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28.05.2021 14:52 Ответить
На труп масочку на всякий пожарный. Ему все равно, а нам спокойней. Сегодня Украина в плену идиотов и жидов.
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28.05.2021 14:58 Ответить
Фсьо харрашо, пррекррасная маркиза!!©
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28.05.2021 15:18 Ответить
Краще б ховали як раніше в закритих, ковід не іграшки, а після похоронів особливо в селах потіМ спалах, всі перезаражаються
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28.05.2021 15:32 Ответить
Це правильно, нехай люди самі вирішують як їм бути
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28.05.2021 15:38 Ответить
Тіла людей померлих від ковід це звичайно небезпечно, але тепер є вибір, кожна сім'я сама зможе вирішити ховати у відкритій труні або в закритому
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28.05.2021 15:45 Ответить
Хорошо, что уже появилось осознание людей о ситуации
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28.05.2021 15:49 Ответить
Небезпечно нашим людям таке дозволяти. З дозволом вони не будуть дотримуватись ніяких правил. А може і нехай, українців і так вже в два рази менше стало, повмирали чи повтікали, навіть не хочу з'ясовувати. Єдине шо втішає, що антиковідники зможуть зі своїми померлими цілуватися та прощатися.
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29.05.2021 02:23 Ответить
Іренко, трупак вже не дихає, він не може виділяти інфекцію... Цеж не чума якась, а абічний коронавіус, який передається через органи дихання. Питання. Померлий дишить? Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 5693
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29.05.2021 11:02 Ответить
Сдувается пандемийка. Уже мертвые оказывается не заразны. Да ***** они ж и не дышали до этого, ну юлять и весельчаки эти мед работники Померлих від COVID-19 можуть ховати у відкритих трунах і екстреності вже немає, але просять забирати тіла швидше через перевантаженість відділень, - експерт Ландар - Цензор.НЕТ 4802
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29.05.2021 11:00 Ответить
Если в здравом уме то конечно же постараются минимизировать контакт с телом, но в украинских сёлах не всегда это делают - традиция
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31.05.2021 14:35 Ответить
Ковид обостряет хронические болезни, потому в моргах мест не хватает, смолоду надо за здоровьем следить
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31.05.2021 14:39 Ответить
Петр Великий хорошая компания, хоронили маму очень достойно сработали. Тоже от ковида. Берегите себя и близких
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31.05.2021 14:43 Ответить
 
 