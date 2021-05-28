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Новости За рубежом
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Беларусь (7527) контрабанда (2379) Лукашенко (3502) Россия (91317)

"Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусские журналисты из оппозиционного Телеграм-издания NEXTA опубликовали вторую часть масштабного расследования о захватившем власть в стране "президенте" Александре Лукашенко, в котором говорится о схемах по контрабанде товаров через страну, к которым причастны семья и друзья диктатора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube-канал NEXTA.

"Криминальное обогащение — как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку. Называем имена "избранных" — ближайшее окружение Лукашенко, которым он позволяет обогащаться за наш счет. Серая зона — раскладываем на пальцах теневые схемы семьи и друзей диктатора", - следует из описания под видео.

Кроме этого отмечается, что в видео приводятся эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи.

В расследовании идет речь о масштабных поставках через Беларусь подсанкционных в РФ товаров на примере логистического оператора "Бремино". Таким образом, в РФ попадали польские яблоки, груши из европейских стран, цветы из Нидерландов. В видео конкретно называются фамилии людей из окружения Лукашенко, зарабатывающих на подобных схемах. В частности, упоминаются друзья сына белорусского диктатора Виктора Лукашенко - Алексей Олексин, Александр Зайцев, Николай Воробей и Артур Тураев.

"Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе... Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.

Семья Лукашенко и их приближенные, как говорится в расследовании, имеют абсолютную монополию на средства производства и абсолютно не стесняются использовать для получения сверхприбыли белорусский народ, землю и ее природные богатства.

Кроме этого, в расследовании говорится о контрабанде сигарет в Европу. К данной схеме, по утверждению журналистов, также причастны близкие к Лукашенко люди. В этой связи упоминается бизнесмен Павел Топузидис.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Это типа про белорусские криветки выращенные в белоруском море? "Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 6689
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28.05.2021 13:59
+9
- Почему все называют захват самолёта Ryanair блестящей операцией? - Да потому что за ней просвечивают две тщательно скрываемые лысины.....
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28.05.2021 14:00
+6
"Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 4009
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28.05.2021 14:26
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Это типа про белорусские криветки выращенные в белоруском море? "Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 6689
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28.05.2021 13:59 Ответить
- Почему все называют захват самолёта Ryanair блестящей операцией? - Да потому что за ней просвечивают две тщательно скрываемые лысины.....
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28.05.2021 14:00 Ответить
Кого там еще с самолёта не сняли,предварительно принудив к посадке?
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28.05.2021 14:00 Ответить
Уже никого - самолеты над беларашкой перестали летать "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 1525
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28.05.2021 16:04 Ответить
сняли 5 рыл- один грек к родным в белорашку и 4-ро рашковских петро-башировсих луёв...
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28.05.2021 19:36 Ответить
"Сейчас сено докосим и посмотрим."
"Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 4929
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28.05.2021 14:06 Ответить
теж іще новина: РБ як перевалка для санкційного контрабасу
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28.05.2021 14:11 Ответить
Латвийский депутат предложил обменять белорусских хоккеистов на политзаключенных. Но потом передумал и извинился.

"Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко - Цензор.НЕТ 2246
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28.05.2021 14:15 Ответить
"Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 4009
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28.05.2021 14:26 Ответить
Сейчас это животное скажет "фашизм поднимает голову".
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28.05.2021 14:27 Ответить
лаврік, фассс!)))
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28.05.2021 14:30 Ответить
Ахаха! "Масштабное расследование" "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 9522
Про это уже столько лет анекдоты слагают)
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28.05.2021 15:51 Ответить
Гм... А який сенс такого "розслідування" ?
Не здивуюсь,якщо виявиться,що та NEXTA була звичайним зливним бачком для спецслужб рф.
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28.05.2021 16:05 Ответить
Так воно й є.
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28.05.2021 18:50 Ответить
та щасссс- чо ж они все сидят и будут долгоо..???- може шото ляпнешь на ответ..====
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28.05.2021 19:37 Ответить
Спитай,то й відповім.
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28.05.2021 20:53 Ответить
Надо такой же фильм про криворогого шлимазла вовочку заказать им "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 9238
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28.05.2021 16:05 Ответить
Короче полное говно происходит в Белорусии и так все понятно , когда там якобы за терроризм расстреливают людей . Надо полностью бойкотировать все товары из белорусии "Золоте дно 2: У тіні диктатора", - журналісти NEXTA опублікували нове розслідування про Лукашенка - Цензор.НЕТ 2989
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28.05.2021 17:21 Ответить
Білорусь пишеться з великої букви, мудрагело.
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28.05.2021 19:00 Ответить
"о происхождении семьи и частной собственности на государство" ))
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28.05.2021 18:04 Ответить
Раніше були санкції проти Лукашенка, опозиція за кордоном чекала "загально-національний страйк", але народ на таке не повівся. Тепер вже цькування перекинулося на білоруський народ, -- на Білорусь.
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28.05.2021 18:57 Ответить
 
 