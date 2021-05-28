"Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко. ВИДЕО

Белорусские журналисты из оппозиционного Телеграм-издания NEXTA опубликовали вторую часть масштабного расследования о захватившем власть в стране "президенте" Александре Лукашенко, в котором говорится о схемах по контрабанде товаров через страну, к которым причастны семья и друзья диктатора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на YouTube-канал NEXTA.

"Криминальное обогащение — как Лукашенко сделал из Беларуси страну-прокладку. Называем имена "избранных" — ближайшее окружение Лукашенко, которым он позволяет обогащаться за наш счет. Серая зона — раскладываем на пальцах теневые схемы семьи и друзей диктатора", - следует из описания под видео.

Кроме этого отмечается, что в видео приводятся эксклюзивные документы, подтверждающие коррупционные связи Лукашенко и его семьи.

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В расследовании идет речь о масштабных поставках через Беларусь подсанкционных в РФ товаров на примере логистического оператора "Бремино". Таким образом, в РФ попадали польские яблоки, груши из европейских стран, цветы из Нидерландов. В видео конкретно называются фамилии людей из окружения Лукашенко, зарабатывающих на подобных схемах. В частности, упоминаются друзья сына белорусского диктатора Виктора Лукашенко - Алексей Олексин, Александр Зайцев, Николай Воробей и Артур Тураев.

"Лукашенко обрастает роскошью за счет простых белорусов, а своим подельникам за дорогостоящие подарки выписывает преференции в бизнесе... Государство в Беларуси стало паразитирующим наростом, обслуживающим интересы Лукашенко и его ближайшего окружения", - отмечают журналисты.

Семья Лукашенко и их приближенные, как говорится в расследовании, имеют абсолютную монополию на средства производства и абсолютно не стесняются использовать для получения сверхприбыли белорусский народ, землю и ее природные богатства.

Кроме этого, в расследовании говорится о контрабанде сигарет в Европу. К данной схеме, по утверждению журналистов, также причастны близкие к Лукашенко люди. В этой связи упоминается бизнесмен Павел Топузидис.