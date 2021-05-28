Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией
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Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь. Особенно в части якобы попыток диспетчера связаться с авиакомпанией.
Об этом говорится в письме О'Лири министру транспорта Баларуси Алексею Авраменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - говорится в письме.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.
По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.
В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
Пожалуйста, подождите...
Так-что ничего удивительного.
Потом будут какие-то результаты, потом, возможно, суд... -- в общем, всё надолго -- почти навсегда... ...то есть -- ничего Беларуси не будет.
Так, ещё ж и Китай в Беларуси присутствует очень серьёзно и дорого! -- ...всё жду, когда на Китай наедут.
Не дождусь, наверное -- бо бесполезное это занятие...*)
Люфганза в Минск летает, кстати. А кому не нравится -- тот увольняется!
что то замыливают тему
Почему это не было выбора? Кто мешал пилоту запросить другие аэропорты? Пилоту дали совет, а не приказ. Если у пилота нет связи со своей компанией в полете, стало быть, она ему не нужна, современная техника позволяет держать связь в любой точке мира. Понятно, что компания теперь говорит, что надо, а в первоначальном ее ответе все было не столь ужасно.
РАСШИФРОВКУ ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ?!