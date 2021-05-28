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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией

Исполнительный директор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал неправдивой и неточной расшифровку переговоров пилота с диспетчером аэропорта в Минске, которую ранее опубликовала Беларусь. Особенно в части якобы попыток диспетчера связаться с авиакомпанией.

Об этом говорится в письме О'Лири министру транспорта Баларуси Алексею Авраменко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки", - говорится в письме.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Топ комментарии
+26
Кто-бы сомневался что Лука врал, врет и врать будет и дальше.
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28.05.2021 14:19
+6
бульбоупырь, ходячая брехливая особь, у него все на брехне...
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28.05.2021 14:22
+4
Лично я Луку боюсь. Человек способный одной командой стереть с лица земли целую авиакомпанию.... ***** опасный Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 7357
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28.05.2021 14:39
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Здесь тоже иногда Гугл-переводчик глючит.
Так-что ничего удивительного. Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией - Цензор.НЕТ 2332
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28.05.2021 14:10 Ответить
По словам Лукашенкі яка вже разніца з яким самальотом хто зв'язувався. Діспєтчєри побачили шо шото летить , та й брякнули туда хто тумблєр пєрвєє включив , на МіГ-29.
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28.05.2021 14:11 Ответить
Кто-бы сомневался что Лука врал, врет и врать будет и дальше.
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28.05.2021 14:19 Ответить
бульбоупырь, ходячая брехливая особь, у него все на брехне...
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28.05.2021 14:22 Ответить
Слава Богу, что не сбили!
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28.05.2021 14:21 Ответить
В ЕС порешили начать раследование данного инцидента -- до 25 июня, примерно...
Потом будут какие-то результаты, потом, возможно, суд... -- в общем, всё надолго -- почти навсегда... ...то есть -- ничего Беларуси не будет.
Так, ещё ж и Китай в Беларуси присутствует очень серьёзно и дорого! -- ...всё жду, когда на Китай наедут.

Не дождусь, наверное -- бо бесполезное это занятие...*)

Люфганза в Минск летает, кстати. А кому не нравится -- тот увольняется!

Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 1753
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28.05.2021 14:34 Ответить
скажи, почему все совковые пердуны так бздят перед кетаем? Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 2719
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28.05.2021 17:40 Ответить
Лично я Луку боюсь. Человек способный одной командой стереть с лица земли целую авиакомпанию.... ***** опасный Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 7357
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28.05.2021 14:39 Ответить
а что по миг29 ?
что то замыливают тему
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28.05.2021 15:08 Ответить
Стенограму разговоров пилотов и "этих" в студию! А то каждый день кто-то, что-то фантазирует.
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28.05.2021 16:00 Ответить
Кто бы сомневался в лжи диктатора.
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28.05.2021 16:15 Ответить
"У главного пилота не было другого выбора, кроме как развернуть самолет в Минск, что ему посоветовали сделать в диспетчерской службе, сообщив о том, что есть угроза пребывания взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки"Источник: https://censor.net/ru/n3268055"

Почему это не было выбора? Кто мешал пилоту запросить другие аэропорты? Пилоту дали совет, а не приказ. Если у пилота нет связи со своей компанией в полете, стало быть, она ему не нужна, современная техника позволяет держать связь в любой точке мира. Понятно, что компания теперь говорит, что надо, а в первоначальном ее ответе все было не столь ужасно.
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28.05.2021 17:05 Ответить
Что бы прекратить продолжающиеся инсинуации и вранье - когда уже опубликуют
РАСШИФРОВКУ ЧЕРНЫХ ЯЩИКОВ?!
Ryanair назвав неправдивою розшифровку Білорусі про переговори з пілотом: Диспетчерська служба аеропорту в Мінську відмовилася зв'язатися з авіакомпанією - Цензор.НЕТ 1013
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28.05.2021 17:10 Ответить
дебил на дебиле и дебилом погоняет. А кто похитрее - этим и пользуются. А остальные "турбуються".
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28.05.2021 17:14 Ответить
 
 