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Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР

Российские войска на Донбассе активизируют подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению позиций украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командования российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, тем самым нарушая договоренности по отводу тяжелого вооружения.

В то же время силы российского агрессора активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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на то они и войска что бы готовить к возможным обстрелам, готовьте тоже.
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28.05.2021 14:28 Ответить
Ну как готовят... Приучают к земле.

Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 3549
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28.05.2021 14:30 Ответить
Та не може бути. То вони готуються до продовження зеленого перемир'я.
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28.05.2021 14:34 Ответить
Ага - вiслюк еще раз посмотрит им в глаза и снова увидит желание закончить войну.

Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР - Цензор.НЕТ 9357
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28.05.2021 14:43 Ответить
Надо отвести войска(с)
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28.05.2021 14:42 Ответить
Тим часом Зеленський- перший в всесвітній історії през, котрий видав наказ виплачувати солдатам премії за ;режим тиші;.
Тобто, сиди під обстрілами і посміхайся кацапам. Стрельнув у відповідь- премію не отримаєш.
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28.05.2021 14:49 Ответить


завважте: все - чужими руками,
найчастіше руками власних паскуд та ідіотів

Сметанат борщу@SmetanatBorschu 25 мая

Вот в этом вся русская идея: не развивать свою страну, а уничтожать чужие развивающиеся страны.

Олег Царев:
У России есть в запасе максимум год или два, чтобы решить вопрос с Украиной! Зарплаты и пенсии на Украине скоро будут выше, чем в России. Этот фактор будет использоваться для расшатывания ситуации внутри России.
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28.05.2021 15:10 Ответить
Как закалялась шваль

"Жуткая картина предстала перед нами. Караван кибиток, набитых детьми, стариками, женщинами, под охраной всадников - мужчин, спустился с песчаных холмов к пересохшему ручью и тут был встречен огнем пулемета, установленного на вершине большого бархана.

Это был отличный пулеметчик. Перестрелянные лошади, люди, ползающие и визжащие женщины, орущие дети, вой и проклятья мужчин. Некоторые из них, человек пять с оружием, пытаются отстреливаться, чтобы спасти своих родных и падают от меткого огня стрелка. Пулеметчик не жалеет никого. Вот свалилась маленькая девочка, спасающего своего маленького братца, вот попало старухе, прятавшейся за кибиткой, вот... впрочем...

Из-за наших спин выскакивает, прорвавшийся через стада Джаркентский эскадрон и несется на остановившиеся кибитки. Тут начинается настоящая резня, бойцы рубят все, что осталось живым.

- Петров, - кричит почему то мне начальник отряда, - скачи к Черненко, пусть прекратит стрелять, своих покалечит."

Е.Н. Кукаркин, российский писатель, роман "Кучер" (1997г.) - о жизненном пути будущего генерального секретаря КПСС К.У. Черненко. В молодости Черненко служил пулеметчиком в полку ОГПУ и расстреливал мирные аулы. Литературное произведение основано на воспоминаниях современников.
Iurii Donets

Війська РФ готують мінометні розрахунки до ймовірних обстрілів українських позицій на Донбасі, - ГУР - Цензор.НЕТ 582
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28.05.2021 15:17 Ответить
 
 