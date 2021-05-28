Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР

Российские войска на Донбассе активизируют подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению позиций украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.

В отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командования российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, тем самым нарушая договоренности по отводу тяжелого вооружения.

В то же время силы российского агрессора активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.

Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

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