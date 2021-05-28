Войска РФ готовят минометные расчеты к вероятным обстрелам украинских позиций на Донбассе, - ГУР
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Российские войска на Донбассе активизируют подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению позиций украинских воинов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минбороны, об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки.
В отдельных районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях командования российских оккупационных войск продолжает скрыто размещать 122-мм реактивные системы залпового огня, гаубицы и самоходные артиллерийские установки, тем самым нарушая договоренности по отводу тяжелого вооружения.
В то же время силы российского агрессора активизировали подготовку минометных расчетов к возможному огневому поражению передовых позиций подразделений Объединенных сил.
Кроме того, в течение недели возросла интенсивность тренировок по стрельбе и управлению огнем гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов первого и второго армейских корпусов на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
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Тобто, сиди під обстрілами і посміхайся кацапам. Стрельнув у відповідь- премію не отримаєш.
завважте: все - чужими руками,
найчастіше руками власних паскуд та ідіотів
Сметанат борщу@SmetanatBorschu 25 мая
Вот в этом вся русская идея: не развивать свою страну, а уничтожать чужие развивающиеся страны.
Олег Царев:
У России есть в запасе максимум год или два, чтобы решить вопрос с Украиной! Зарплаты и пенсии на Украине скоро будут выше, чем в России. Этот фактор будет использоваться для расшатывания ситуации внутри России.
"Жуткая картина предстала перед нами. Караван кибиток, набитых детьми, стариками, женщинами, под охраной всадников - мужчин, спустился с песчаных холмов к пересохшему ручью и тут был встречен огнем пулемета, установленного на вершине большого бархана.
Это был отличный пулеметчик. Перестрелянные лошади, люди, ползающие и визжащие женщины, орущие дети, вой и проклятья мужчин. Некоторые из них, человек пять с оружием, пытаются отстреливаться, чтобы спасти своих родных и падают от меткого огня стрелка. Пулеметчик не жалеет никого. Вот свалилась маленькая девочка, спасающего своего маленького братца, вот попало старухе, прятавшейся за кибиткой, вот... впрочем...
Из-за наших спин выскакивает, прорвавшийся через стада Джаркентский эскадрон и несется на остановившиеся кибитки. Тут начинается настоящая резня, бойцы рубят все, что осталось живым.
- Петров, - кричит почему то мне начальник отряда, - скачи к Черненко, пусть прекратит стрелять, своих покалечит."
Е.Н. Кукаркин, российский писатель, роман "Кучер" (1997г.) - о жизненном пути будущего генерального секретаря КПСС К.У. Черненко. В молодости Черненко служил пулеметчиком в полку ОГПУ и расстреливал мирные аулы. Литературное произведение основано на воспоминаниях современников.
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