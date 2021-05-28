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Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Служба безопасности Украины пресекла незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи. На международных аукционах уникальные украшения могут стоить от $ 40 тыс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, обеспечивал нелегальную переправку раритетов посредник, который действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин". Оперативники и следователи СБ Украины обнаружили в личных вещах курьера скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ 01
Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ 02
Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ 03
Пресечена контрабанда из Украины украшений времен Скифской эпохи, - СБУ 04

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По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для нашей страны. Изъятые предметы старины будут направлены для экспертного исследования. По его результатам фигуранты будут уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Ну хоч якась хороша новина.
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28.05.2021 14:55
+5
грабують Герри, розривають повним ходом...
знищують у гонитві за золотішком 90 % археологічної інформації про його власників
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28.05.2021 15:00
+4
Это не скифское!
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28.05.2021 16:32
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Ну хоч якась хороша новина.
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28.05.2021 14:55 Ответить
грабують Герри, розривають повним ходом...
знищують у гонитві за золотішком 90 % археологічної інформації про його власників
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28.05.2021 15:00 Ответить
А то, что археологи и работники музеев первые воры в этой теме не слышал?
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28.05.2021 20:50 Ответить
Які ще в дідька "раритети", це не "раритети", а цінності загальнонаціонально-культурного рівня Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 3220

Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 1343
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07.06.2021 14:23 Ответить
теперь фсбу перепродаст с выгодой ...
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28.05.2021 15:29 Ответить
Оперативники та слідчі СБ України помиляються, вважаючи дані прикраси скіфськими (принаймні більшість із них). В реальності - на кілька століть пізніше.
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28.05.2021 15:52 Ответить
можливо, посередині справді місячний оберіг-підвіска, жіночий талісман продовження роду

Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 4928
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28.05.2021 22:02 Ответить
Так, Ви вірно підмітили, ці артефакти притаманні Черняхівській культурі.
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28.05.2021 22:32 Ответить
И где здесь "скифская эпоха"?
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28.05.2021 16:04 Ответить
Більше схоже на Київську культуру
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28.05.2021 19:46 Ответить
На КК не схоже від слова взагалі. 2 скіфські ******, черняхівські лунниці та амулети "будинок" та пару прикрас гунів.
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29.05.2021 08:37 Ответить
Это не скифское!
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28.05.2021 16:32 Ответить
специалисты из баклановского СБУ эту добычу или сломают или потеряют..
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28.05.2021 17:51 Ответить
вот вам и разрытые курганы..
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28.05.2021 19:01 Ответить
Сини мої на чужині,
На чужій роботі.
Дніпро, брат мій, висихає,
Мене покидає,
І могили мої милі
Москаль розриває...
Нехай риє, розкопує,
Не своє шукає,
А тим часом перевертні
Нехай підростають
Та поможуть москалеві
Господарювати,
Та з матері полатану
Сорочку знімати.
Помагайте, недолюдки,
Матір катувати».
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28.05.2021 20:52 Ответить
Зупинено контрабанду з України прикрас часів Скіфської доби, - СБУ - Цензор.НЕТ 2931
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07.06.2021 14:25 Ответить
Скифы. скифская эпоха, наследие, артефакты и много чего другого подчёркивают нашу предавнюю историю и культуру. Наш исторический базис. При совдепии много копали археологи и много нашли невероятного. Но подавалось это в общем контексте---а ведь это наша древняя история! У ближайших что вокруг нас народов и близко нет такого. И какие сукины дети вывозят как золото---хорошо что не переплавили. Тут цена иная---иначе считают. Тут десятку дать слёта и без удо.
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28.05.2021 19:33 Ответить
Это Бене везли по заказу на жопу цеплять
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28.05.2021 19:41 Ответить
А ГДЕ ЕЩЁ 249 КГ СКИФСКОГО ЗОЛОТА !!!???
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28.05.2021 19:50 Ответить
Молодці, що спіймали! Наша культурна спадщина має бути в Україні!
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28.05.2021 21:45 Ответить
это ж так интересно, почему бы государству самому у грабителей не выкупить это все. Наверное разграблено валом гробниц или как они там называются вылетело из головы. и там наверное такие штуки интересные, что про прошлое информацию даст. Блин, это такое подлое действие разграбить и продать фиг знает куда. жлобство какое то.
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29.05.2021 03:31 Ответить
Роксолано, Роксолано,
Україну продають.
В ріднім домі, в ріднім домі
Яничари ростуть.
(с)
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29.05.2021 11:23 Ответить
Більша частина артефактів часів Черняхівської культури. На європейських аукціонах такого "добра" гори, після продажу такий товар вільно переміщується по всьому світові. Ринкова вартість 5-7тис.$ макс 10. Цивілізованих законів про клади в країні нема, 25% сума винагороди для того хто знайшов клад, порахована по ціні лома. Приклад: рубель Петра 1, вага 28 грам срібла, умовно, ринкова вартість 1000$. Держава виплата щасливчику за таку монету, аж 150 грн. Який ідіот після такої "оцінки" клад буде здавати державі. Ринок антикваріату не врегульований також, це все фактично працює проти громадян і країни, а сливки знімає кримінал, депутати і провоохоронці.
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29.05.2021 11:31 Ответить
 
 