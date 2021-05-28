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Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна "войдет в процесс перехода к демократии"

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Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна

Европейский Союз обещает Беларуси экономическую поддержку минимум на 3 млрд евро, если страна пойдет по пути демократических реформ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет пресс-служба Европейской комиссии.

"Как только Беларусь войдет в процесс перехода к демократии, ЕС будет сопровождать ее. Мы разработали новый пакет грантов и кредитов на сумму 3 млрд евро, чтобы помочь Беларуси стабилизировать ее экономику, реформировать институты и повысить ее устойчивость", – говорится в сообщении.

Обещания руководства ЕС:

- за счет прямой финансовой поддержки ускорить восстановление экономики, что поможет восстановить макроэкономическую стабильность и укрепит шаткую фискальную ситуацию в стране;

- организация инвестфорума топ-уровня ЕС-Беларусь для расширения инвестиционных и торговых возможностей, а также встречи доноров ЕС для привлечения дополнительных грантов на поддержку экономического перехода, что позволит привлечь до €5 млрд в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций;

- мобилизация переходного пакета до €400 млн в виде грантов по программе "Соседство, развитие и международное сотрудничество" (NCIDI). Сюда входит повышение качества правосудия, улучшение деловой среды и поддержка развития малого и среднего бизнеса;

- финансирование для а) реформы образования, б) здравоохранения, в) укрепления соцзащиты, г) защиты наиболее уязвимых домохозяйств, д) гражданского общества (в том числе повышение его роли в принятии решений на всех уровнях правительства), е) свободных и независимых СМИ;

- инвестиции в устойчивую инфраструктуру, а также в экологическую и цифровую трансформацию Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Золотое дно 2: В тени диктатора", - журналисты NEXTA опубликовали новое расследование о Лукашенко. ВИДЕО

Брюссель предлагает заключить двустороннее рамочное соглашение, чтобы укрепить долгосрочные отношения между ЕС и демократической Беларусью.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к властям страны: "Никакие репрессии, жестокость или принуждение не принесут легитимности вашему авторитарному режиму. До сих пор вы грубо игнорировали демократический выбор народа. Пора менять курс". Ее слова к народу Беларуси: "Мы видим и слышим ваше стремление к переменам, демократии и светлому будущему".

Она подчеркнула, что "это тот случай, когда (а не если) Беларусь начнет мирный демократический переход".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз "всеми средствами поддерживает демократический выбор народа Беларуси, и огромный пакет финансовой помощи, который мы можем предоставить в случае перехода к демократии, должен стать настоящим стимулом для нынешних властей изменить свой курс". Он пообещал в ближайшие недели усилить "обширные санкции" против режима Александра Лукашенко.

Напомним, 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли оппозиционеров. ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко все отрицают. Россия назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
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Топ комментарии
+6
але, белорусы, если вы еще не полностью превратились в стадо жвачных, которых лукашеску загнал в стойло, вам 3 ярда за голову усатого предлагают. может попытаетесь?
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28.05.2021 14:57
+3
3 миллиарда - хорошие деньги. лукашеску столько не стоит даже вместе с коленькой.
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28.05.2021 15:13
+2
Что вы пристали к этой Беларуси? Ну не нужно им ваших прав человека, выборов, свобод, Европ и прочего. Было бы нужно - вышли на протест и смели Лукашенко. А так все их устраивает. Для некоторых(возможно большинства) граждан жизнь в РБ очень хорошая.
1. Зарплаты, а особенно пенсии выше чем в Украине;
2. Бензин на 40-50 дешевле чем в Украине;
3. Комуналка в 2-3 раза дешевле чем в Украине. В зимний период не превышает 80 бел.руб( 900 грн);
4. Отличные, качественные дороги. Даже в Болгарии/Румынии они хуже;
5. Фактически бесплатная медицина. И кстати на трансплантацию Украинцы ездят в Беларусь, а не наоборот;
6. Бесплатное образование;
В обмен на ограничения даже базовых прав человека и узурпации власти.
Это выбор белорусов. Зачем к ним лезть? Зачем пытаться помогать тому, кто не нуждается в вашей помощи? Это цивилизованный и ментальный выбор белорусов. Это их ценности и их мир. ЕС и США лучше сконцентрироваться на помощи тем странам, которые в ней нуждаются и которым она нужна. А Беларусь без ЕС и США обойдется.
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28.05.2021 15:39
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Тобто ніколи))
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28.05.2021 14:52 Ответить
Полякам больше 200-т ярдов предоставляли,чтоб вошли и не заставляли их резать на металл заводы.
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28.05.2021 15:25 Ответить
А білорусів хтось примушує?
Чи тобі твої кремлівські куратори не розповіли?
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29.05.2021 06:40 Ответить
слухай своїх піндосів....чи тебе хтось примушує?
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29.05.2021 11:45 Ответить
Не кажи мені, що робити, щоб я не казав тобі, куди тобі йти.
Справа у тому, що ти тупо брешеш без жодних доказів.
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29.05.2021 20:40 Ответить
таракан лучше очередной раз пыню обдурит чем примет западный вектор развития......
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28.05.2021 14:53 Ответить
За Зеленского сколько не дадут
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28.05.2021 14:55 Ответить
Недорого они ценят перетягивание на свою сторону страны прямо у границ стратегического противника. Причем до Москвы от белорусской границы рукой подать.
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28.05.2021 14:57 Ответить
От литовской или украинской границ не многим дальше. Было бы за что бороться
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28.05.2021 15:07 Ответить
Можно сделать периметр противника максимально некомфортным. Даже никого не придется принимать в НАТО.
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28.05.2021 15:11 Ответить
нехило так ботоксный фюрер поимел беларуского таракана))
Невзоров в среду рассказывал про беларуское кгб, мол - оно не способно было осуществить такую операцию само, только под руководством фсб..
и как пример привел план бларуского кгб вырыть тоннель в Австралию чтобы вывезти тело (захороненное на кладбище) в Беларусь))
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28.05.2021 14:57 Ответить


bamr@bamr69 25 мая

Министр экономики ЕЭК, академик Сергей Глазьев:
Задержанного в Минске преступника Протасевича, участвовавшего в преступлениях против человечности в составе нацистского батальона на Донбассе, лучше всего судить в Донецке.
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28.05.2021 15:06 Ответить
але, белорусы, если вы еще не полностью превратились в стадо жвачных, которых лукашеску загнал в стойло, вам 3 ярда за голову усатого предлагают. может попытаетесь?
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28.05.2021 14:57 Ответить
Белорусы не лохи. Только за хорошие деньги. Пусть подумают еще раз.
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28.05.2021 14:59 Ответить
3 миллиарда - хорошие деньги. лукашеску столько не стоит даже вместе с коленькой.
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28.05.2021 15:13 Ответить
Запад не Лукашеску покупает, а целую страну.
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28.05.2021 15:15 Ответить
всего лишь голову лукашеску. страна им нахрен не сдалась, со своими не знают что делать.
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28.05.2021 15:19 Ответить
Будущий президент свободной Беларуси оценил голову Лукашески в 11 миллион долларов. Я ему верю.
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28.05.2021 15:20 Ответить
вот я и говорю, что не стоит лукашеску 3 ярда. но раз предлагают, то можно поменять.
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28.05.2021 15:22 Ответить
а белорусов 9,5 миллионов.....меньше чем по 300 баксов на рыло получится!))) ...пусть получат эти бумаги и угробят свои работающие заводы и фабрики!
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29.05.2021 11:51 Ответить
они их угробили, заводы и фабрики, а теперь еще аэропорты до кучи, в тот момент, когда дали лукашеску загнать себя в стойло. теперь у них одна дорога - на паРашу гастарбайтерами. а тут будет шанс восстановить все, ну или хотя бы частично, на все 3 ярда не хватит, понятно.
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31.05.2021 08:56 Ответить
у тебя в роду беременные были?
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31.05.2021 09:47 Ответить
более тупой вопрос сложно представить. у меня в роду, как минимум, моя мать была беременна мной.
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31.05.2021 10:56 Ответить
значит у тебя элементарная логика пристствует....тогда зайди в википедию и почитай про промышленность Белоруссии....сравни с Украиной
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31.05.2021 11:50 Ответить
И рынок земли вводить не нужно?
А мы лоханулись. Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна "войдет в процесс перехода к демократии" - Цензор.НЕТ 7630
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28.05.2021 15:05 Ответить
А сколько ЕС потом высосет из Беларуси? Трубу как на Украине присмотрели?
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28.05.2021 15:07 Ответить
Пшел отсюда, козломордое отродие.
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28.05.2021 15:10 Ответить
В Беларуси нефтяная "Дружба". В Украине газовая.
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28.05.2021 15:13 Ответить
А сколько Польша получила безвозвратных инвестиций от ЕС?
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28.05.2021 15:10 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 ч

Вот та семья, где родители умерли от ковида, а мальчишка с моста прыгнул, она живет не в собственном доме. Им его арендует местная власть.
Зато сытая Европка не жалеет денег на гранты для гошечек типа "избирательные права переселенцев" и проч.

...Дети снова в детском доме, дом отбирают((

Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна "войдет в процесс перехода к демократии" - Цензор.НЕТ 3443
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28.05.2021 15:15 Ответить
то или кого ЕС подразумевает под словом Беларусь. Если страну с правительством то оно, правительство без отмашки Луки ничего не решает. А если Луку то он и так хорошо живет и без 3 млрд Европы. Демократия в стране это смертный приговор режиму Лукашенко. Это защита русскоговорящих от Путина, белорусский лугандон на всей территории страны. Эти мнимые 3 млрда помогут Луке в торге с Путиным за лучшие условия подачки россии Белоруссии. Санкции и изоляция бюджетообразующие отрасли страны , вот , что может нагнуть Луку. россия просто физически и материально не сможет покрыть все возможные потери партнера. И тогда Вейшнория сможет победить в Белоруссии.
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28.05.2021 15:25 Ответить
ппц, больше чем военная помощь украине.
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28.05.2021 15:37 Ответить
ну так а на кой им помогать Украине? Украина и так не за Путина. А вот Лукашенко вполне себе его союзник.
Я бы даже сказал маловато предлагают.
Надо было обещать ярдов 20-50.
За типа "смену курса", а батьке обещать норм.пенсию и формальную должность председателя чего-то там. Тогда бы Лука сам прыжками побежал бы.
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28.05.2021 19:54 Ответить
Что вы пристали к этой Беларуси? Ну не нужно им ваших прав человека, выборов, свобод, Европ и прочего. Было бы нужно - вышли на протест и смели Лукашенко. А так все их устраивает. Для некоторых(возможно большинства) граждан жизнь в РБ очень хорошая.
1. Зарплаты, а особенно пенсии выше чем в Украине;
2. Бензин на 40-50 дешевле чем в Украине;
3. Комуналка в 2-3 раза дешевле чем в Украине. В зимний период не превышает 80 бел.руб( 900 грн);
4. Отличные, качественные дороги. Даже в Болгарии/Румынии они хуже;
5. Фактически бесплатная медицина. И кстати на трансплантацию Украинцы ездят в Беларусь, а не наоборот;
6. Бесплатное образование;
В обмен на ограничения даже базовых прав человека и узурпации власти.
Это выбор белорусов. Зачем к ним лезть? Зачем пытаться помогать тому, кто не нуждается в вашей помощи? Это цивилизованный и ментальный выбор белорусов. Это их ценности и их мир. ЕС и США лучше сконцентрироваться на помощи тем странам, которые в ней нуждаются и которым она нужна. А Беларусь без ЕС и США обойдется.
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28.05.2021 15:39 Ответить
а еще оствтутвие собственного жилья - все квартиры принажлежат государству.
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28.05.2021 15:49 Ответить
Я полностью согласен.
нехер лезть в чужое государство.
Не всем нужна демократия в том виде, какой её видит запад. Не все хотят её. Не всем нужны эти западные ценности.
Некоторые вообще тупо не доросли сложных форм государственного устройства.
Вон, Штаты 20 лет в Афгане насаживали свою демократию.
Сейчас свалят оттуда и страна сама за месяц вернётся к тому, что было до США. Позакрывают классы для девок и наведут полный шариат.
И это правильно - каждая страна сама за себя решает. Не нам их учить.
Советники извне с их умными мыслями пусть сидят дома. Иначе это получаются те же самые крестовые походы. ТОлько вместо религии на кресте теперь несут эти самые "ценности" и псевдодемократию
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28.05.2021 19:59 Ответить
Это вместо санкций? Усатый небось решил шпагат сделать, но вспомнил судьбу яныка. Решил не заворачивать шубу в 150лярдов и спросил за 10-50млдр, его полагаю попустили до 3ох.
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28.05.2021 16:27 Ответить


Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 15 мин

Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно? Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
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28.05.2021 18:05 Ответить
При переходе к демократии совкам давать ничего нельзя...украдут...
Можно давать дружественному европе диктатору типа Пиночета
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29.05.2021 06:52 Ответить
 
 