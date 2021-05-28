Евросоюз предоставит Беларуси 3 млрд евро, как только страна "войдет в процесс перехода к демократии"
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Европейский Союз обещает Беларуси экономическую поддержку минимум на 3 млрд евро, если страна пойдет по пути демократических реформ.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет пресс-служба Европейской комиссии.
"Как только Беларусь войдет в процесс перехода к демократии, ЕС будет сопровождать ее. Мы разработали новый пакет грантов и кредитов на сумму 3 млрд евро, чтобы помочь Беларуси стабилизировать ее экономику, реформировать институты и повысить ее устойчивость", – говорится в сообщении.
Обещания руководства ЕС:
- за счет прямой финансовой поддержки ускорить восстановление экономики, что поможет восстановить макроэкономическую стабильность и укрепит шаткую фискальную ситуацию в стране;
- организация инвестфорума топ-уровня ЕС-Беларусь для расширения инвестиционных и торговых возможностей, а также встречи доноров ЕС для привлечения дополнительных грантов на поддержку экономического перехода, что позволит привлечь до €5 млрд в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций;
- мобилизация переходного пакета до €400 млн в виде грантов по программе "Соседство, развитие и международное сотрудничество" (NCIDI). Сюда входит повышение качества правосудия, улучшение деловой среды и поддержка развития малого и среднего бизнеса;
- финансирование для а) реформы образования, б) здравоохранения, в) укрепления соцзащиты, г) защиты наиболее уязвимых домохозяйств, д) гражданского общества (в том числе повышение его роли в принятии решений на всех уровнях правительства), е) свободных и независимых СМИ;
- инвестиции в устойчивую инфраструктуру, а также в экологическую и цифровую трансформацию Беларуси.
Брюссель предлагает заключить двустороннее рамочное соглашение, чтобы укрепить долгосрочные отношения между ЕС и демократической Беларусью.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к властям страны: "Никакие репрессии, жестокость или принуждение не принесут легитимности вашему авторитарному режиму. До сих пор вы грубо игнорировали демократический выбор народа. Пора менять курс". Ее слова к народу Беларуси: "Мы видим и слышим ваше стремление к переменам, демократии и светлому будущему".
Она подчеркнула, что "это тот случай, когда (а не если) Беларусь начнет мирный демократический переход".
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз "всеми средствами поддерживает демократический выбор народа Беларуси, и огромный пакет финансовой помощи, который мы можем предоставить в случае перехода к демократии, должен стать настоящим стимулом для нынешних властей изменить свой курс". Он пообещал в ближайшие недели усилить "обширные санкции" против режима Александра Лукашенко.
Напомним, 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли оппозиционеров. ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко все отрицают. Россия назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
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Чи тобі твої кремлівські куратори не розповіли?
Справа у тому, що ти тупо брешеш без жодних доказів.
Невзоров в среду рассказывал про беларуское кгб, мол - оно не способно было осуществить такую операцию само, только под руководством фсб..
и как пример привел план бларуского кгб вырыть тоннель в Австралию чтобы вывезти тело (захороненное на кладбище) в Беларусь))
bamr@bamr69 25 мая
Министр экономики ЕЭК, академик Сергей Глазьев:
Задержанного в Минске преступника Протасевича, участвовавшего в преступлениях против человечности в составе нацистского батальона на Донбассе, лучше всего судить в Донецке.
А мы лоханулись.
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_ 2 ч
Вот та семья, где родители умерли от ковида, а мальчишка с моста прыгнул, она живет не в собственном доме. Им его арендует местная власть.
Зато сытая Европка не жалеет денег на гранты для гошечек типа "избирательные права переселенцев" и проч.
...Дети снова в детском доме, дом отбирают((
Я бы даже сказал маловато предлагают.
Надо было обещать ярдов 20-50.
За типа "смену курса", а батьке обещать норм.пенсию и формальную должность председателя чего-то там. Тогда бы Лука сам прыжками побежал бы.
1. Зарплаты, а особенно пенсии выше чем в Украине;
2. Бензин на 40-50 дешевле чем в Украине;
3. Комуналка в 2-3 раза дешевле чем в Украине. В зимний период не превышает 80 бел.руб( 900 грн);
4. Отличные, качественные дороги. Даже в Болгарии/Румынии они хуже;
5. Фактически бесплатная медицина. И кстати на трансплантацию Украинцы ездят в Беларусь, а не наоборот;
6. Бесплатное образование;
В обмен на ограничения даже базовых прав человека и узурпации власти.
Это выбор белорусов. Зачем к ним лезть? Зачем пытаться помогать тому, кто не нуждается в вашей помощи? Это цивилизованный и ментальный выбор белорусов. Это их ценности и их мир. ЕС и США лучше сконцентрироваться на помощи тем странам, которые в ней нуждаются и которым она нужна. А Беларусь без ЕС и США обойдется.
нехер лезть в чужое государство.
Не всем нужна демократия в том виде, какой её видит запад. Не все хотят её. Не всем нужны эти западные ценности.
Некоторые вообще тупо не доросли сложных форм государственного устройства.
Вон, Штаты 20 лет в Афгане насаживали свою демократию.
Сейчас свалят оттуда и страна сама за месяц вернётся к тому, что было до США. Позакрывают классы для девок и наведут полный шариат.
И это правильно - каждая страна сама за себя решает. Не нам их учить.
Советники извне с их умными мыслями пусть сидят дома. Иначе это получаются те же самые крестовые походы. ТОлько вместо религии на кресте теперь несут эти самые "ценности" и псевдодемократию
Pavlo Klimkin@PavloKlimkin 15 мин
Вам нічого не нагадає обіцянка ЄС надати Білорусі 3 млрд євро після її демократичної трансформації?
А скільки пропонували Януковича в разі підписання Угоди про асоціацію, неофіційно звісно? Саме 3 млрд. І де тепер Янукович?)
Можно давать дружественному европе диктатору типа Пиночета