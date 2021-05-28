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Новости Политика Украины
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МИД (6656) торговля (926) экспорт (842) Кулеба Дмитрий (2646)

МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба

Наиболее стратегическими статьями украинского экспорта являются агро и IT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы должны производить готовые товары, услуги и продавать их в Европе, Америке, Азии и другие частях мира за хорошие деньги. Выигрывать будет не только бизнес, а в целом Украинское государство будет становиться сильнее. Мы в МИД постоянно ищем новые каналы сбыта украинской продукции и услуг на иностранных рынках и способы их продвижения. Любой из вас, кто является экспортером услуг, продуктов, может обратиться к нам и сказать, в какой стране нужна помощь", - отметил министр в ходе встречи "Телеком Клуба".

По словам Кулебы, двумя наиболее стратегическими статьями украинского экспорта являются агро и IT.

"Конечно, будет продолжаться и традиционный металлургический экспорт. Но именно два сектора, которые я назвал, имеют перспективу экспоненциального роста. Потому что, с одной стороны, мир становится все более голодным, с другой - пандемия дала сильное ускорение рынка телекоммуникаций и IT", - подчеркнул глава МИД.

Также читайте: Около 160 украинцев стоят в очереди, чтобы поехать на операцию в Беларусь, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
МИД про экономику, МВД про дипломатию, завхоз про послов, РНБО про воров в законе

шапито
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28.05.2021 14:57
+3
А разве мид должен искать каналы сбыта продукции?? По моему это должен делать производитель продукции...
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28.05.2021 15:01
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А разве IT не сам себя продаёт?
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28.05.2021 14:57 Ответить
А законы, договора между государствами, налоги?
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28.05.2021 15:50 Ответить
металлопрокат ахметова, коломойского, пинчука?
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28.05.2021 16:08 Ответить
У тебя все в порядке с головой?
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28.05.2021 16:44 Ответить
МИД про экономику, МВД про дипломатию, завхоз про послов, РНБО про воров в законе

шапито
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28.05.2021 14:57 Ответить
Это у тебя в голове шапито.
А МИД делает правильные дела. Так, как это и происходит в цивилизованном мире.
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28.05.2021 15:50 Ответить
серьезно?
а может МИДу надо было заниматься тем что ему положено? например толкать участие Украины в саммите НАТО.
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28.05.2021 15:54 Ответить
Серьезно.
Ты тупо не в теме, чем именно занимается МИД.

А в саммите НАТО участвовать невозможно - не приглашают.
И не пригласят, и не примут в состав. Забудь.
Единственный вариант - это прямой военный договор с США.
Других вариантов нет.
Вылазь из детсада.
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28.05.2021 16:45 Ответить
я "тупо" в теме чем должно заниматься Министерство Иностранных Дел
ясен пень что при зеленой шмаркле нас никуда не примут и ничего не дадут. только почему то до 2019 года Украину приглашали на саммиты и слушали а два года - нет. совпадение?

и поосторожней с выражениями нулевка - огорчу вербально
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28.05.2021 16:57 Ответить
предлагаю МИДу сбыть зеленского, ермака и всю зебильную шоблу - в Ростов! МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2819
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28.05.2021 14:59 Ответить
А разве мид должен искать каналы сбыта продукции?? По моему это должен делать производитель продукции...
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28.05.2021 15:01 Ответить
И МИД тоже.
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28.05.2021 15:48 Ответить
МИД должен дипломатическим путем решать проблемные вопросы с другими государствами.
Для бизнеса есть ТПП.
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28.05.2021 16:25 Ответить
Может имеет смысл не в обход, а через таможню? Может поможет?
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28.05.2021 15:08 Ответить
мід прєвратілся в комерсантів?
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28.05.2021 15:12 Ответить
Нет, МИД защищает украинских производителей.
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28.05.2021 15:49 Ответить
А за какой процент мид занимается сбытом продукции?? Мне очень интересно...может и я воспользуюсь его услугами...😃 и по каким критериям мид выбирает продукцию какой фирмы он продвигает???
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28.05.2021 15:15 Ответить
именно поэтому Украина не в НАТО,занимаясь корупционными гешефтами
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28.05.2021 15:39 Ответить
Даю наводку:
На качественную конкурентную по цене продукцию "толкачи" не нужны!
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28.05.2021 16:23 Ответить
Это чепуха.
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28.05.2021 16:46 Ответить
МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба
Кацапський МИД теж займається збутом продукції)

Полицейская спецоперация в феврале 2018 года, в результате которой в российском посольстве в Буэнос-Айресе было изъято почти 400 килограммов кокаина.
https://meduza.io/feature/2020/09/21/kak-krupnyy-narkotorgovets-godami-vydaval-sebya-za-rossiyskogo-razvedchika-i-vzlomal-sistemu-mid
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28.05.2021 17:51 Ответить
МИД шныряет по базарам.... Ну не дебилы?
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28.05.2021 18:11 Ответить
не знаю кому украинская агропродукция нужна... там сплошная химия. даже птицы на элеваторах не клюют.
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28.05.2021 18:52 Ответить
 
 