МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Наиболее стратегическими статьями украинского экспорта являются агро и IT.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Мы должны производить готовые товары, услуги и продавать их в Европе, Америке, Азии и другие частях мира за хорошие деньги. Выигрывать будет не только бизнес, а в целом Украинское государство будет становиться сильнее. Мы в МИД постоянно ищем новые каналы сбыта украинской продукции и услуг на иностранных рынках и способы их продвижения. Любой из вас, кто является экспортером услуг, продуктов, может обратиться к нам и сказать, в какой стране нужна помощь", - отметил министр в ходе встречи "Телеком Клуба".
По словам Кулебы, двумя наиболее стратегическими статьями украинского экспорта являются агро и IT.
"Конечно, будет продолжаться и традиционный металлургический экспорт. Но именно два сектора, которые я назвал, имеют перспективу экспоненциального роста. Потому что, с одной стороны, мир становится все более голодным, с другой - пандемия дала сильное ускорение рынка телекоммуникаций и IT", - подчеркнул глава МИД.
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шапито
А МИД делает правильные дела. Так, как это и происходит в цивилизованном мире.
а может МИДу надо было заниматься тем что ему положено? например толкать участие Украины в саммите НАТО.
Ты тупо не в теме, чем именно занимается МИД.
А в саммите НАТО участвовать невозможно - не приглашают.
И не пригласят, и не примут в состав. Забудь.
Единственный вариант - это прямой военный договор с США.
Других вариантов нет.
Вылазь из детсада.
ясен пень что при зеленой шмаркле нас никуда не примут и ничего не дадут. только почему то до 2019 года Украину приглашали на саммиты и слушали а два года - нет. совпадение?
и поосторожней с выражениями нулевка - огорчу вербально
Для бизнеса есть ТПП.
На качественную конкурентную по цене продукцию "толкачи" не нужны!
Кацапський МИД теж займається збутом продукції)
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https://meduza.io/feature/2020/09/21/kak-krupnyy-narkotorgovets-godami-vydaval-sebya-za-rossiyskogo-razvedchika-i-vzlomal-sistemu-mid