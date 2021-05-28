МИД постоянно ищет новые каналы сбыта украинской продукции, - Кулеба

Наиболее стратегическими статьями украинского экспорта являются агро и IT.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Мы должны производить готовые товары, услуги и продавать их в Европе, Америке, Азии и другие частях мира за хорошие деньги. Выигрывать будет не только бизнес, а в целом Украинское государство будет становиться сильнее. Мы в МИД постоянно ищем новые каналы сбыта украинской продукции и услуг на иностранных рынках и способы их продвижения. Любой из вас, кто является экспортером услуг, продуктов, может обратиться к нам и сказать, в какой стране нужна помощь", - отметил министр в ходе встречи "Телеком Клуба".

По словам Кулебы, двумя наиболее стратегическими статьями украинского экспорта являются агро и IT.

"Конечно, будет продолжаться и традиционный металлургический экспорт. Но именно два сектора, которые я назвал, имеют перспективу экспоненциального роста. Потому что, с одной стороны, мир становится все более голодным, с другой - пандемия дала сильное ускорение рынка телекоммуникаций и IT", - подчеркнул глава МИД.

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