РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5253 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
7 647 268
НАТО (8953) Порошенко (19365) саммит (1034) членство в НАТО (1216)

Все привыкли, что начиная с 2014 года Украина была участницей саммитов НАТО, но уже два года нас не приглашают, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все привыкли, что начиная с 2014 года Украина была участницей саммитов НАТО, но уже два года нас не приглашают, - Порошенко

Украина была участницей саммитов НАТО, начиная с сентября 2014 года, и благодаря активной позиции тогдашней команды удалось преодолеть эмбарго на поставки вооружения, необходимого для сдерживания российской агрессии.

 Об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в интервью волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он добавил, что сильная армия и членство в НАТО является залогом безопасности для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 5 лет мы сдерживали строительство "Северного потока-2", потому что это вопрос безопасности Украины, - Порошенко

"Что может быть безопасностью для Украины? Армия и членство в НАТО. Что делается в армии, вы знаете лучше меня. Мы не утверждаем Государственный оборонный заказ. В армию не поступают современные образцы вооружения. Я имею право это говорить, сегодня я был в двух бригадах. Мы поставили современный комплекс наблюдения, который спасает жизни людей. Но мы имеем серьезные проблемы, армия больше на является приоритетом", - предостерегает Порошенко.

"И ключевое - членство в НАТО. Все привыкли, что при Порошенко, начиная с августа - сентября 2014 года, Украина является полноправным участником саммитов НАТО. Благодаря этому нам отменили эмбарго на поставки продукции двойного назначения и вооружения. Мы начали получать летальное оружие. Начиная с Яворова и заканчивая ССО работают наши партнеры, которые учат нас, как бить врага современными средствами. И учатся от нас, как бить россиян в условиях гибридной войны. Это - Win-Win situation. И это все делали страны НАТО", - напомнил Порошенко.

"В этих условиях, когда для нас НАТО так важен, как НАТО без нас может саммиты проводить? Это стало рутиной. Сейчас уже проходит второй саммит НАТО за два года. Нас не приглашают", - констатирует Петр Порошенко.

"И вот осталось уже две недели. На сегодняшний день нас не пригласили, и они уже выходят и "обтекают", говорят - "и не пригласят", - отмечает Порошенко.

"Нельзя, чтобы за нашу страну, нашу безопасность опять кто-то что-то решал", - резюмирует пятый Президент.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+40
Если у кого-то короткая память, то я напомню, что ни один президент европейских стран-нато не поздравил зелупу с днем рождения. Это все что нужно знать об идиоте, которого выбрало 73%
показать весь комментарий
28.05.2021 15:05
+33
С таким клоуном у власти скоро будут откровенно посылать
показать весь комментарий
28.05.2021 15:01
+32
Как можно приглашать в серъезную компанию страну, у которой президент идиот.
показать весь комментарий
28.05.2021 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
так а що в НАТО буде робити країна, яка "пєрєстала стрєлять"?
показать весь комментарий
28.05.2021 16:19 Ответить
Так ты же за это и голосовал.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:35 Ответить
Нет, плохая Ванга получилась. Меня разоблачили в том что я ПЕЦИНОГОПЛАТНЫЙБОТ уже 1000 комментариев тому назад. Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9229.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:58 Ответить
Просто ванья эту тему сразу заводит как только рылом в свое гуано мокают.Проверено-100 процентов. Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8904
показать весь комментарий
28.05.2021 17:04 Ответить
Вань,ну я даже не знаю-у куртуазного ватана все таки как то лексикон тупостей разнообразнее чем у тебя.Поднажми--проигрываешь пальму,,тупейшего на форуме.,, Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7042
показать весь комментарий
28.05.2021 17:07 Ответить
Хотя фраза из кацапских методичек,,Мародер Зєлю привів,, конечно сильная--по ней ты как раз и есть истинный,,порохобот,,-зелю привел Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867 Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867 Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8867
показать весь комментарий
28.05.2021 17:10 Ответить
А може шаурму із собаки? Він шаурму ********.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:19 Ответить
Обратите внимание,что фразочки совпадают,что у местных дурачков,типа сулимы,что у лахтинской ватки ,типа куртуазного аленя. Совпадение наверное
показать весь комментарий
28.05.2021 16:31 Ответить
судя по твоей истерике, кацапе, твой рейтинг давно на полшестого Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 886
Ибо только такое озабоченное чмо как ты - может орать о расейских скрепах во ВСЕХ коментах))
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1211
показать весь комментарий
28.05.2021 16:34 Ответить
А ось цікаво: що зЕ сказав "часу" чи "чім"?
показать весь комментарий
28.05.2021 16:54 Ответить
А он разве может говорить? Он читать текст по бумажке только может
показать весь комментарий
29.05.2021 09:50 Ответить
Это хорошо,что вата ссытся от одной фамилии Порошенко.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:32 Ответить
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2063
показать весь комментарий
28.05.2021 16:35 Ответить
Порох не дав грабувати Україну? Хоча так, не давав іншим, щоб самому більше дісталось.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:11 Ответить
ЗЕ -КОМАНДА ЗАВЕЛА НА ПОРОХА ДЕСЯТКИ СПРАВ А ДОКАЗІВ НЕМА БО ВСІ ОБВИНУВАЧЕННЯ ІДУТЬ З ПОДАЧІ ПУТІНСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ І ПІДТРИМУЮТЬСЯ ЛОХАМИ АБО ВОРОГАМИ УКРАЇНИ
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США

Рік Порошенко Ахметов Коломойський

2020 1 400 02 800 1 000

2019 0 850 08 040 2 600

2018 0 542 05 500 1 000

2017 0 589 02 200 1 200

2016 0 858 02 800 1 000

2015 0 750 06 900 1 400

2014 1 300 12 100 1 600

2013 1 600 15 400 2 400

2012 1 000 16 000 3 000

2011 0 866 16 000 2 500

звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""

Порошенко опублікував декларацію за 2020 рік
Минулого року п'ятий президент витратив на благодійність близько 150 млн гривень
показать весь комментарий
28.05.2021 21:32 Ответить
Зе-нещастя повністю несамостійне і залякане Заходом до всирачки. Все, що він робить, Заходом схвалене і санкціоноване. І Захід ніколи не дасть йому посадить Пороха, який в часи президенства мав беззастережну і абсолютну підтримку Заходу. Бо тоді вийде, що Захід підтримував злочинця. На такий поворот подій Захід не погодиться ніколи.
ПС. Але упороті свідки секти сивочолого цього ніколи не зрозуміють... Вони і далі будуть придумувати гнилі відмазки, щоб відбілити свого ідола, з упертістю "обіженого супруга" не бажаючи змиритись з фактом, що їх божок залишився за бортом назавжди, захищати нестримні фантазії свого гетьмана про благодійність... Все, що не вписується в їх вузьколобий світогляд, вони чомусь вважають путінською пропагандою. А все тому, що мислити вони не здатні від природи, бо нічим...
показать весь комментарий
28.05.2021 22:57 Ответить
А вы знаете как считается состояние олигархов. Там ведь не только пасивы считают но и активы. Предположим уголь подорожал и сразу владелец шахты стал богаче. Причем не зависимо от того сколько добыл. Шоколадная фабрика оказалась на территории врага - сразу стал беднее, поскольку ее стоимость резко упала. Но при этом доходы по другим статьям могут расти.
показать весь комментарий
29.05.2021 22:54 Ответить
Если бы это действительно так(никагдабольше ),то вы всей лахтой и подключая местных лоботомированных поклонников вашего уродского,,узкого мира,, не склоняли бы его в каждом посте в постоянной истерике..
показать весь комментарий
28.05.2021 16:39 Ответить
Никто не задумывался, почему, как только к власти приходит президент с украинской фамилией, изо всех инфопомоек на него начинают лить дерьмо?
показать весь комментарий
28.05.2021 16:37 Ответить
вау, да ты еще тупее чем самый тупой бот в ольгино))
постить савченко на украинском сайте?? мля, откуда вас таких идиотов набирают, из какой кацапской клоаки? Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2933
показать весь комментарий
28.05.2021 16:45 Ответить
Там везде,,клоака-с*рана вазможнастей,,
показать весь комментарий
28.05.2021 16:46 Ответить
савченко, мля.. которая за ДВА месяца уничтожила свою поддержку с 70-80% до НУЛЯ - рассказывая какие в ордло "добрые и честные люди, которые хотят мира с Украиной, но киевская хунта всем мешает".. и предлагала повиниться (став на колени) перед кацапами..

реально, куртуазный шевалье - самый тупой бот май))
показать весь комментарий
28.05.2021 16:48 Ответить
ха, а ведь ты то тупое чмо, которое раз в квартал появляется на Цензоре с истериками.. когда тебя из дурки отпускают, на помывку))
помнится, в прошлый раз ты бегало и орало что возьмешь кирпич и стукнешь себя по бОшке... вижу - ты слово свое держать не умеешь, зато тему "сосания" освоило на все 100% Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2058
показать весь комментарий
28.05.2021 16:52 Ответить
Не факт,что у него она(бошка) есть вообще.Может он с рождения кацап Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2557
показать весь комментарий
28.05.2021 16:54 Ответить
кто о чем, а зебил о своем, родном и скрепном.. о том, чем заполненна его бОшка Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6005
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2757
показать весь комментарий
28.05.2021 17:04 Ответить
ПОРОШЕНКО НЕ СТАВ НА КОЛІНА ПЕРЕД ФАШИСТОМ ПУТІНИМ. Порошенко створив нові ЗСУ,Порошенко домігся Тамаса для УКРАЇНСЬКОЇ церкви і це бісить і злить всіх україноненависників. Вони кидають сотні міліонів,щоб оббрехати його і при цьому застосовують десятки різніх методів ,щоб його знищити. і морально і фізично. А він СТОЇТЬ,бо за ним правда і народ який буде боротись за СВОГО ПРЕЗИДЕНТА І СВОЮ КРАЇНУ. А тупа продажна мерзота--це не розуміє.
показать весь комментарий
28.05.2021 17:01 Ответить
???
показать весь комментарий
28.05.2021 20:12 Ответить
пороху теперь к проктологу нужно идти. Зализали.
показать весь комментарий
29.05.2021 22:56 Ответить
Пєця !! А знаєш чому нє приглашают ??? Бо з 2014 року жодних реформ не було і до сьгодняшнего дня ! Тільки обіцянки , тому і нєприглашают ! Як розкрадали в МО все що мона було вкрасти так й досі розкрадають , НАТО потрібна ця Зімбабве ?
показать весь комментарий
28.05.2021 17:56 Ответить
от ты тупой зебил.. Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7078
вам в ольгино не сказали, что для получения безвиза с ЕС - нужно было РЕАЛЬНО провести полторы сотни реформ и выполнить взятые обязательства? Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6687
и как ты тогда истерило что "безвиз никто не даст - бо реформ не будет" Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7078
показать весь комментарий
28.05.2021 18:54 Ответить
Відповідаю тупому шокофіловi, - реформи для безвіза і реформи для НАТО це дві різні різниці. Мізки залило шоколадом? Думати не виходить нiяк? Мантри про Ольгіно мені впарювати не тре і взагалі ти не можеш не тупiти ? Читай нижче, може зрозумієш що небудь

09.02.2021.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що цей військово-політичний блок і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі, який пролягає через реформи. Про це генсек Організації Північноатлантичного договору заявив вівторок, 9 лютого, у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Чим успішнішою буде Україна у виконанні реформ, тим ближчою вона буде до стандартів НАТО, і тим ближчою Україна буде до членства в НАТО. https://www.dw.com/uk/stoltenberh-chym-uspishnisha-ukraina-u-reformakh-tym-blyzhche-do-nato/a-56516202
ПiСi. .До Зебiлiв маю таке ж точно вiдношення як і ти. Для мене що ЗЕ що ПО - одна хрень
показать весь комментарий
28.05.2021 22:40 Ответить
Странно. К зебилам как утверждаете не имеете отношения,а как и у оных во всем виноват Порох и за просранных два последних года и отрицательному результату зеленского вообще не у вас претензий? Какое однако избирательное и целенаправленное у вас,,всеравно,,
показать весь комментарий
29.05.2021 09:19 Ответить
Я вже втомився пояснювати - для мене що По що Зе це два брата акробата , тут на Цезорі чомусь впевнені що світ ділться виключно на фанів По і фанів Зе . І останне , просрані « не два года а 30 років (!) Польща за 10 років вступила ( від того дня як іздили по макарони до Львова бо іжи не було в магазинах ) і до НАТО і до ЄС і рівень життя зараз не гірше ніж у зах. Європі
показать весь комментарий
29.05.2021 18:57 Ответить
порошенко молодец, увидел у нато двойные стандарты и не молчит, всё правильно сказал
показать весь комментарий
28.05.2021 20:20 Ответить
Блазня все більше ігнорують , а Україну підтримують . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
показать весь комментарий
28.05.2021 21:35 Ответить
Зеленому танцору постоянно что-то и кто-то мешает, вечные отмазки лепит без конца.
А причина простая: тупой беспринципный зеленый клоун ни на что полезное для страны не способен!
"Чумазый играть не может!"(с)
показать весь комментарий
28.05.2021 21:57 Ответить
Бояться прорашистського крота з ОП . Це ж логічно .
показать весь комментарий
28.05.2021 22:10 Ответить
в 2017 тоже не звали. Зе-зрада.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:36 Ответить
А почему собственно не пригласили ? Неужели бояться все-таки утечки информации?
показать весь комментарий
29.05.2021 01:52 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-glavu-misiji-pry-nato-we-rozgljadajut/31147323.html

Кандидатуру керівника місії України при НАТО внесли на розгляд президента, повідомляв очільник МЗС Дмитро Кулеба

Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Міністерстві закордонних справ.

«Відповідно до статті 14 закону України «Про дипломатичну службу» глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом України. Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває», - йдеться у відповіді на запит.
В оприлюдненому 6 лютого інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кандидатура керівника місії України при НАТО внесена на розгляд президента України Володимира Зеленського, і опрацьовується Офісом президента.
Кулеба додав, що «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає».
З 2019 року і до сьогодні виконувачем обов'язків глави місії України при НАТО є Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду займав Вадим Пристайко.

Кар*єрист зе-Пристайко все кинув і кинувся лизати черевики блазня, щоб стати міністром. =Покерував= і зняли.
Так-так, зе-Кулеба, «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає» вопше нема. Це ти втирай таким же, як і ти, зебілам.
показать весь комментарий
29.05.2021 05:34 Ответить
Усі звикли, що починаючи з 2014 року Україна була учасницею самітів НАТО, але вже два роки нас не запрошують, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4998
показать весь комментарий
29.05.2021 08:55 Ответить
Страница 3 из 3
 
 