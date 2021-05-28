Все привыкли, что начиная с 2014 года Украина была участницей саммитов НАТО, но уже два года нас не приглашают, - Порошенко
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Украина была участницей саммитов НАТО, начиная с сентября 2014 года, и благодаря активной позиции тогдашней команды удалось преодолеть эмбарго на поставки вооружения, необходимого для сдерживания российской агрессии.
Об этом заявил пятый Президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в интервью волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он добавил, что сильная армия и членство в НАТО является залогом безопасности для Украины.
"Что может быть безопасностью для Украины? Армия и членство в НАТО. Что делается в армии, вы знаете лучше меня. Мы не утверждаем Государственный оборонный заказ. В армию не поступают современные образцы вооружения. Я имею право это говорить, сегодня я был в двух бригадах. Мы поставили современный комплекс наблюдения, который спасает жизни людей. Но мы имеем серьезные проблемы, армия больше на является приоритетом", - предостерегает Порошенко.
"И ключевое - членство в НАТО. Все привыкли, что при Порошенко, начиная с августа - сентября 2014 года, Украина является полноправным участником саммитов НАТО. Благодаря этому нам отменили эмбарго на поставки продукции двойного назначения и вооружения. Мы начали получать летальное оружие. Начиная с Яворова и заканчивая ССО работают наши партнеры, которые учат нас, как бить врага современными средствами. И учатся от нас, как бить россиян в условиях гибридной войны. Это - Win-Win situation. И это все делали страны НАТО", - напомнил Порошенко.
"В этих условиях, когда для нас НАТО так важен, как НАТО без нас может саммиты проводить? Это стало рутиной. Сейчас уже проходит второй саммит НАТО за два года. Нас не приглашают", - констатирует Петр Порошенко.
"И вот осталось уже две недели. На сегодняшний день нас не пригласили, и они уже выходят и "обтекают", говорят - "и не пригласят", - отмечает Порошенко.
"Нельзя, чтобы за нашу страну, нашу безопасность опять кто-то что-то решал", - резюмирует пятый Президент.
Пожалуйста, подождите...
Ибо только такое озабоченное чмо как ты - может орать о расейских скрепах во ВСЕХ коментах))
6.Скільки років з подачі кремлівської пропаганди не утихають крики про "баригу" Порошенка , який "нажився на війні" за час президентства ,що я вирішив на цифрах зясувати ситацію. Нижче розміщую вибірку звітів журналу FORBES про статки трьох найзаможніших людей в Україні в мільйонах дол. США
Рік Порошенко Ахметов Коломойський
2020 1 400 02 800 1 000
2019 0 850 08 040 2 600
2018 0 542 05 500 1 000
2017 0 589 02 200 1 200
2016 0 858 02 800 1 000
2015 0 750 06 900 1 400
2014 1 300 12 100 1 600
2013 1 600 15 400 2 400
2012 1 000 16 000 3 000
2011 0 866 16 000 2 500
звертаю увагу , що за роки президентства статки Порошенка зменшились з 1600 до 542 млн дол
ці дані я вибрав через пошук ""найзаможніші люди України -рік-""
Порошенко опублікував декларацію за 2020 рік
Минулого року п'ятий президент витратив на благодійність близько 150 млн гривень
ПС. Але упороті свідки секти сивочолого цього ніколи не зрозуміють... Вони і далі будуть придумувати гнилі відмазки, щоб відбілити свого ідола, з упертістю "обіженого супруга" не бажаючи змиритись з фактом, що їх божок залишився за бортом назавжди, захищати нестримні фантазії свого гетьмана про благодійність... Все, що не вписується в їх вузьколобий світогляд, вони чомусь вважають путінською пропагандою. А все тому, що мислити вони не здатні від природи, бо нічим...
постить савченко на украинском сайте?? мля, откуда вас таких идиотов набирают, из какой кацапской клоаки?
реально, куртуазный шевалье - самый тупой бот май))
помнится, в прошлый раз ты бегало и орало что возьмешь кирпич и стукнешь себя по бОшке... вижу - ты слово свое держать не умеешь, зато тему "сосания" освоило на все 100%
вам в ольгино не сказали, что для получения безвиза с ЕС - нужно было РЕАЛЬНО провести полторы сотни реформ и выполнить взятые обязательства?
и как ты тогда истерило что "безвиз никто не даст - бо реформ не будет"
09.02.2021.
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг запевнив, що цей військово-політичний блок і надалі підтримуватиме Україну на її шляху до членства в Альянсі, який пролягає через реформи. Про це генсек Організації Північноатлантичного договору заявив вівторок, 9 лютого, у Брюсселі після зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. "Чим успішнішою буде Україна у виконанні реформ, тим ближчою вона буде до стандартів НАТО, і тим ближчою Україна буде до членства в НАТО. https://www.dw.com/uk/stoltenberh-chym-uspishnisha-ukraina-u-reformakh-tym-blyzhche-do-nato/a-56516202
ПiСi. .До Зебiлiв маю таке ж точно вiдношення як і ти. Для мене що ЗЕ що ПО - одна хрень
А причина простая: тупой беспринципный зеленый клоун ни на что полезное для страны не способен!
"Чумазый играть не может!"(с)
Кандидатуру керівника місії України при НАТО внесли на розгляд президента, повідомляв очільник МЗС Дмитро Кулеба
Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили в Міністерстві закордонних справ.
«Відповідно до статті 14 закону України «Про дипломатичну службу» глави місій України при міжнародних організаціях призначаються президентом України. Розгляд кандидатури на посаду глави місії України при НАТО наразі триває», - йдеться у відповіді на запит.
В оприлюдненому 6 лютого інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кандидатура керівника місії України при НАТО внесена на розгляд президента України Володимира Зеленського, і опрацьовується Офісом президента.
Кулеба додав, що «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає».
З 2019 року і до сьогодні виконувачем обов'язків глави місії України при НАТО є Георгій Толкачов. До цього, упродовж 2017-2019 років, посаду займав Вадим Пристайко.
Кар*єрист зе-Пристайко все кинув і кинувся лизати черевики блазня, щоб стати міністром. =Покерував= і зняли.
Так-так, зе-Кулеба, «системного, злонаміреного зволікання з призначенням посла при НАТО немає» вопше нема. Це ти втирай таким же, як і ти, зебілам.