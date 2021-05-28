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Директор больницы в Херсоне попался на взятке в 100 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Херсоне директора центра первичной медико-санитарной помощи задержали на взятке в 100 тысяч гривен, которые он требовал и получил от предпринимателя за передачу в пользование помещения, находящегося на балансе медучреждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, его задержали после получения всей суммы.

"Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры директору центра первичной медико-санитарной помощи одного из городских советов Херсона сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Директор больницы в Херсоне попался на взятке в 100 тыс. грн, - прокуратура 01

Так, по данным следствия, руководитель коммунального некоммерческого предприятия получил 100 тыс грн неправомерной выгоды от представителя предприятия за предоставление в пользование помещения, находящегося на балансе медицинского учреждения.

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Директор больницы в Херсоне попался на взятке в 100 тыс. грн, - прокуратура 02
Фото: сайт прокуртуры

После передачи всей суммы неправомерной выгоды он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного управления Нацполиции в Херсонской области при оперативном сопровождения Херсонского управления стратегических расследований ДВР Нацполиции Украины.
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Помнится мне кто то говорил "что бы не брали взятки , нужно хорошо платить" этож какие должны быть зарплаты что бы не бралИ, МИЛЛИОНЫ ДОЛЛАРОВ? Не зарплаты нужно поднимать, а ответсвенность и сроки, тем кто берет, и членам семьи до пятого колена (конфискация) ибо обычно те кто берут, воруют - нищие!
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28.05.2021 15:23 Ответить
Судьи как брали так и берут.... Нужно контролировать а не тупо зарплату давать и пенсию немеряно когда остальные в нищенстве. Слишком уж большие разницы в ЗП и пенсиях!!!
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28.05.2021 15:27 Ответить
расписку нужно брать с деньгами, что прошу принять благотворительный взнос.. и далее в том же духе, или договор вообще составить)
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28.05.2021 15:46 Ответить
 
 