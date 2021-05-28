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Новости Политика Украины
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"МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 28 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гости студии обсудят:

- Вынужденная посадка самолета в Минске: эксклюзивно - пассажир самолета расскажет детали того, что произошло.

- Можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма?

- Чем теперь Лукашенко грозит Украине?

- Чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента?

- Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было - провал украинских спецслужб или фейк?

Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

В обсуждении этих вопросов примут участие:

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Алексей Арестович, советник председателя Офиса Президента Украины;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);

Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006);

Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007),

Александр Лыходид, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;

Ренатс Рутинс, пассажир рейса Ryanair (Рига, Латвия)

Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы,

Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы,

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Татьяна Хомыч, сестра Марии Колесниковой;

Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.
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Топ комментарии
+7


Проф. Преображенский@prof_preobr

Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
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28.05.2021 15:20
+6
Только дебилы не видят разницы между тупым захватом и спецопераций, согласованной с экипажем и спецслужбами трёх государств.
Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
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28.05.2021 15:25
+4
Здорово придумано.

Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
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28.05.2021 15:16
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Здорово придумано.

Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
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28.05.2021 15:16 Ответить
Запудрити мізки глядачам дуже допоможе ототожнення спеціально підігнаного турками борту збільшеної місткості для чартеру громадян України та Росії з набитим громадянами цивілізованих країн літаком для звичайного рейсу за розкладом.
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28.05.2021 15:58 Ответить
Вляпаться в лукашенко.......
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28.05.2021 15:18 Ответить
И Зеля
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28.05.2021 15:20 Ответить
Это ж две большие разницы!
Здесь посадили, а там не посадили.
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28.05.2021 15:19 Ответить


Проф. Преображенский@prof_preobr

Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
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28.05.2021 15:20 Ответить
Твой тёзка?
Или ты сам себя....? "МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 5028
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28.05.2021 15:22 Ответить
"МиГом в изгои": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять вимушену посадку літака в Мінську і спецоперацію із затримання "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2318
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28.05.2021 15:38 Ответить
Спасибо зеле, что спас нас от международного скандала. "МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев" - Цензор.НЕТ 2649
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28.05.2021 15:20 Ответить
Только дебилы не видят разницы между тупым захватом и спецопераций, согласованной с экипажем и спецслужбами трёх государств.
Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
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28.05.2021 15:25 Ответить
Ну совсем не палятся, сраколизы! И подбор "гостей" как раз...
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28.05.2021 15:21 Ответить
чи Джолі знає, де та Білорусь..?



Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





блд
"Писательница Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси"
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28.05.2021 15:21 Ответить
Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было - провал украинских спецслужб или фейк? - какая забавная формулировка для Зебилов заготовлена. Не слив спецоперации ОПой преЗедента, а провал спецслужб или фейк. Готовится очередная ссанина по отбеливанию Ермаков.
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28.05.2021 16:31 Ответить
 
 