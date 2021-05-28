"МиГом в изгои": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 28 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят вынужденную посадку самолета в Минске и спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гости студии обсудят:
- Вынужденная посадка самолета в Минске: эксклюзивно - пассажир самолета расскажет детали того, что произошло.
- Можно ли считать действия белорусских властей актом международного терроризма?
- Чем теперь Лукашенко грозит Украине?
- Чего ожидать Александру Лукашенко после громкого инцидента?
- Спецоперация по задержанию "вагнеровцев": что это было - провал украинских спецслужб или фейк?
Чем на самом деле дышит страна - в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
В обсуждении этих вопросов примут участие:
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Алексей Арестович, советник председателя Офиса Президента Украины;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Арсений Яценюк, министр иностранных дел Украины (2007), премьер-министр Украины (2014-2016);
Валентин Наливайченко, народный депутат, ВО "Батькивщина", председатель СБУ (2006-2010; 2014-2015), посол Украины в Республике Беларусь (2005-2006);
Ирина Геращенко, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
Кирилл Куликов, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007),
Александр Лыходид, летчик-испытатель, полковник ВВС Украины;
Ренатс Рутинс, пассажир рейса Ryanair (Рига, Латвия)
Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы,
Витаутас Бруверис, корреспондент внутренней и внешней политики Литвы,
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009-2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Татьяна Хомыч, сестра Марии Колесниковой;
Вадим Лукашевич, эксперт в области авиации.
Пожалуйста, подождите...
Так вот ненавязчиво выгородить в зомбоящике ЗЕлупария, натянув сову на глобус.
Здесь посадили, а там не посадили.
Проф. Преображенский@prof_preobr
Хватит говорить про ХАМАС, письмо из Швейцарии и прочий бред. Всем ясно, что никакой ХАМАС ни из какой Швейцарии никаких писем не писал. Говорить надо про то, что есть. А есть фашистский режим Лукашенко. И есть теракт, совершённый им при поддержке фашистского режима Путина.
Или ты сам себя....?
Молчу уже о сравнении одного журналиста-блогера и реальных террористов причастных к сбитию боинга...
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
блд
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