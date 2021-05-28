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Волынец (158) конфискация (539) САП (1948) электронное декларирование (1015)

Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратились в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, которая принадлежит народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата", - говорится в сообщении.

В случае доказательства прокурором такой разницы нардеп должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

По данным агентства  "Интерфакс-Украина" речь идет о народном депутате Михаиле Волынце (фракция "Батькивщина").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ. ФОТО

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
У Бабы Юли вор на воре и вором погоняет
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28.05.2021 15:28
+9
Страдатель о скорбной доли шахтёров... Так убивается и руками всплескивает. Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 4764
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28.05.2021 15:33
+8
Это тот, который все время жаловался об игнорировании требований и нужд донецких шахтеров и как видно не бесплатно.
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28.05.2021 15:56
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В Лото виграв....
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28.05.2021 15:22 Ответить
Нє, це коньок Алєшки Небраврота. Він зара на лаві запасних сидить, вони з Роситою наслЄдніка виродили, виховують... Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 3630
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28.05.2021 19:39 Ответить
Любовник одолжил...
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28.05.2021 15:26 Ответить
в "матькивщине" только честные люди!
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28.05.2021 15:26 Ответить
Мне нравится насосал
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28.05.2021 15:27 Ответить
У Бабы Юли вор на воре и вором погоняет
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28.05.2021 15:28 Ответить
ага,у остальных все белые овечки
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28.05.2021 16:15 Ответить
Нарешті знайдено головного корупціонера, ату його! Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 7049
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28.05.2021 17:00 Ответить
Страдатель о скорбной доли шахтёров... Так убивается и руками всплескивает. Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП - Цензор.НЕТ 4764
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28.05.2021 15:33 Ответить
хорошо профсоюзы кормят
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28.05.2021 15:35 Ответить
одним поднятием руки в сессионном зале заработал. А че - нельзя?
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28.05.2021 15:38 Ответить
ага... ну хоть не дрочит.
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28.05.2021 15:43 Ответить
Масово ходять доволі обґрунтовані чутки про виплату таких сум в іншій фракції. А цим без заводів, банків, пароходів і телеканалів важкувато таким займатись.
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28.05.2021 17:05 Ответить
то ему шахтеры скинулись
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28.05.2021 15:42 Ответить
Эдак они и до нас доберутся Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 7941
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28.05.2021 15:55 Ответить
С криворогого вовочки надо начинать - с его квратир в мааскве и Лондоне, виллы в Италии и аппартаментов в Крыму! Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 9420 при нулевых налогах в бюджет Украины Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 9420
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06.06.2021 16:46 Ответить
Это тот, который все время жаловался об игнорировании требований и нужд донецких шахтеров и как видно не бесплатно.
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28.05.2021 15:56 Ответить
Серлещ смотрит на Мишу Волынца как на говно. Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 1263
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28.05.2021 16:37 Ответить
Мама на трудоднях у калхозе заработала, а шо свинарастам можжа, а шахтьору низзя. Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 4029 Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 4029 Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 4029
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28.05.2021 16:51 Ответить
Вот он, борец за "щастие трудящихся". Профсоюз!
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28.05.2021 17:38 Ответить
Хм... Благодарниє шахтЬОри скінулісь... Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 6405 Подано позов про цивільну конфіскацію в нардепа необґрунтованих активів вартістю понад 7 млн ​​грн, - САП - Цензор.НЕТ 1142
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28.05.2021 19:36 Ответить
 
 