Россия передала Украине ноту протеста из-за акции сожженного "Кремля": "Это радикальный националистический перформанс"
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Министерство иностранных дел России направило в Украину ноту протеста из-за якобы "провокационных акций" у российского посольства в Киеве. МИД России сегодня вызвал к себе поверенного в делах Украины в РФ.
Об этом говорится на сайте МИД РФ, передает Цензор.НЕТ.
В среду, 26 мая, под российским посольством в Киеве прошла акция протеста, участники которой сожгли "картонный Кремль". В Москве заявили, что этот "радикальный националистический перформанс" вызвал блокирование центрального входа в посольство РФ.
"Украинскому дипломату было заявлено, что РФ рассматривает эту "провокацию" как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению в дальнейшем подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - заявили в МИД РФ.
Ранее корреспондент Цензор.НЕТ сообщал, что 26 мая под посольством РФ в Киеве прошла акция "Тризна по загиблим на російсько-українській війні". В ходе акции участники сожгли и растоптали бумажный макет Кремля.
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Ахренеть !
Расейкое самосознание - благодатная тема для психоаналитика ! 😂
Загинуло біля 120 тис. московитів та ще майже 100 тис. було взято у полон.
"Спалення Кремля" припало на річницю знищення Москви 😏
Хромосомна память московитів спрацювала.....
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
Москва-река мертвых не пронесла: специально были поставлены люди спускать трупы вниз по реке.
https://ru.wikipedia.org/wiki/
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели акуенно так.... (с)
Встреча Путина и Лукашенко в Сочи ответила на главный вопрос. Почём? Во сколько обойдется Путину покупка Белоруссии?
Лукашенко 13 мая подписал указ о размещении в РФ государственных долговых бумаг Белоруссии на 100 млрд.российских рублей. Проведена эмиссия госдолга.
То есть, он не только заплатил Путину за поддержку переносом транзита нефтепродуктов в путинский порт Усть-Луга и заменил Гуцериева «Роснефтью».
Как сейчас выяснилось, на последней встрече в Сочи (после которой не было комментариев с обеих сторон) он просто «заложил» Белоруссию как в ломбард Путину.
Из репортажа по БТ понятно, что Лукашенко сделал все, что нужно Москве, и сказал, что все оговорено, утверждено и подписано, и теперь имеется пятилетний план синхронизации правового, экономического, военного и политического пространства РФ и Белоруссии. То есть, утвержден план поэтапной колонизации страны, без потрясений и бряцания оружием. Все будет происходить «по согласию».
Сожженый Кремль - символизирует отношение к подлому вору и агрессору.
_Рады стараться, вашбродь.
Уже после отступления от наполеоновских войск едут во главе войска Кутузов и офицеры.
Один офицер спрашивает:
- Михаил Илларионович, так все-таки, вы можете обьяснить, зачем вы приказали спалить Москву?
Кутузов сквозь зубы:
- Ти цього не зрозумієш...
А как спалить фашистский кремль - так нельзя.
.МЕДАЛЬ ЗА ГОРОД ВАШИНГТОН!
КРЕМЛЯДСЬКІ НЕДОЇСТОТИ - МОСКОВИТИ ПОВИХОДИЛИ ЗІ ВСІХ КОНВЕНЦІЙ І СВІТОВИХ ДОГОВОРІВ ПО ГУМАНОСТІ, А ВІД ІНШИХ ЧОМУСЬ ВИМАГАЮТЬ ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЙ
Гарний перформанс - це тільки початок і репитиція перед справжнім спаленням
Московія заробила за все гарне
Бумбум-бумбум, бум,бум.
На Мослифт, Москонцерт и Мосгаз.
На Лужкова с его юбилеем
Мне нассать восемьсот писят раз!