Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Информация об остановке поставок бензина А-95 в Украину из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, мероприятия по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями которые накладывались раньше.
"Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси. Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит рационально понимать ситуацию. Просьба для всех - не связывать все события в кучу", - подчеркнул Качка.
Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.
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А я думал санкции...
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Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
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© почти...
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