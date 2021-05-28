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Новости За рубежом
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Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка

Информация об остановке поставок бензина А-95 в Украину из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, мероприятия по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями которые накладывались раньше.

"Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси. Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит рационально понимать ситуацию. Просьба для всех - не связывать все события в кучу", - подчеркнул Качка.

Ранее СМИ сообщали, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь ввела лицензирование для ряда товаров из Украины, - торгпред Качка

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Литовский нормальный бензин. Нефиг этот F-100 лить по сумасшедшей цене.
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28.05.2021 15:37
+3
Це ж російський бензин, а не білоруський.
Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
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28.05.2021 15:37
+2
Заправляйтесь белорусским. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8378
Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5903
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28.05.2021 15:38
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Фух... Успокоили... Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 3804
А я думал санкции... Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 4147
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28.05.2021 15:36 Ответить
Заправляйтесь белорусским. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 8378
Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будут иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 5903
показать весь комментарий
28.05.2021 15:38 Ответить
Щас тебе расскажут чем заправляться. Новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива из РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 1860
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28.05.2021 15:44 Ответить
Литовский нормальный бензин. Нефиг этот F-100 лить по сумасшедшей цене.
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28.05.2021 15:37 Ответить
Живемо ми добре, годують нас добре.
Приїжджайте!
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28.05.2021 15:37 Ответить
Це ж російський бензин, а не білоруський.
Де будете затоварюватись - безпосередньо на рашці ?
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28.05.2021 15:37 Ответить
Почему российский?
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28.05.2021 15:41 Ответить
Откуда она знает, так в методичке написано!
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28.05.2021 17:24 Ответить
белорусский Мозырский завод наполовину принадлежит россиянам, по сути поставки в Украину из Беларуси - это российский экспорт. Мы, таким образом, финансируем российский бюджет. И Россия фактически дотирует поставки топлива через Беларусь, поскольку россияне применяют обратный акциз.
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28.05.2021 23:59 Ответить
А когда на "море качка" и бушует ураган
Приходи ко мне моррачка я тебе %$£€ дам..
© почти...
🤑
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28.05.2021 15:39 Ответить
как же такому мушчине не верить!???)))
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28.05.2021 15:44 Ответить
Люди которые меняют свою свободу на хлеб не имеют ни хлеба ни свободы.
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28.05.2021 17:39 Ответить
А надо бы перестать покупать беларускую ослиную мочу под видом бензина! Новина про зупинку поставок бензину А-95 з Білорусі не матиме довгострокових наслідків для імпорту палива з РБ, - торгпред Качка - Цензор.НЕТ 2981
Лукашенко не постеснялся - уже перекрыл импорт украинских товаров: от пищевых до строительных!
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28.05.2021 16:51 Ответить
Це вже не лукашенко,а путін!!!
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28.05.2021 20:16 Ответить
Там наші харчовиків як кіт наплакав Торчин і Рошен і троха Немірова...)))
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28.05.2021 21:26 Ответить
Ага еще б и бирку вешали б белорусский он или какой ?)))
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29.05.2021 00:21 Ответить
 
 