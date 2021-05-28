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Новости Политика Украины
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Байден (2386) Зеленский (16567) Путин (29871)

Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ

Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию ZN.UA сообщил источник в Кабинете министров Украины. 

Отметим, что первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
А в ГосДепе знают, что готовиться этот разговор? Что то мне подсказывает, что для Байдена это будет сурпрайз. Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 3996
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28.05.2021 15:50
+8
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 6953
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28.05.2021 15:54
+7
Готовят свежий ваЗЕлин???
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 9167
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28.05.2021 15:48
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Готовят свежий ваЗЕлин???
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 9167
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28.05.2021 15:48 Ответить
Судя по внезапным приступам патриотизма, потерпевший вiслюк уже его сам в организме вырабатывает...
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28.05.2021 15:54 Ответить
Вопрос к Зеленскому и Минздраву. Почему в Украине вакцинируют людей вакциной Джонсон энд Джонсон ( американская компания). Эта вакцина не прошла в Украине регистрацию и сертификацию как медицинский препарат. Что происходит в стране? Что происходит в медицине? Это же бандитский преступный беспредел. Что себе думают люди, которые позволяют так с ними обходиться, не читают инструкции, не требуют сертификата, не смотрят противопоказания и возможные последствия. Я в шоке.
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28.05.2021 17:16 Ответить
Я сказав Пеця царь и фсе тут!
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28.05.2021 20:53 Ответить
Вам що мало, що у США цю вакцину використовують на всю котушку? Не довіряєте американському сертифікату? Вам український approval потрібен? Харчами ви перебираєте шановна. Я бачу вам краще за спутнік v на росію махнути.
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29.05.2021 09:15 Ответить
А ты с США строчишь? Да, мне нужна украинская сертификация и регистрация всех препаратов и ответственность власти за то что они разрешили вакцину какой-то мыльной компании для применения в Украине. А ты прививайся, тебе полезно.
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29.05.2021 15:48 Ответить
клоун постоянно готовится, но ввиду слабоумия, не сдает
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28.05.2021 15:49 Ответить
А в ГосДепе знают, что готовиться этот разговор? Что то мне подсказывает, что для Байдена это будет сурпрайз. Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 3996
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28.05.2021 15:50 Ответить
В Г.Д. знают . Уже записали на автоответчик Байдена новый текст . Пусть сипатый поговорит.
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28.05.2021 16:20 Ответить
Корней Чуковский. У меня зазвонил телефон.
У меня зазвонил телефон.
- Кто говорит?
- Слон.
- Откуда?
- От верблюда.
- Что вам надо?
- Шоколада.
- Для кого?
- Для сына моего.
- А много ли прислать?
- Да пудов этак пять. Или шесть:
Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький!

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.

- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?

- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!

А потом позвонили зайчатки:
- Нельзя ли прислать перчатки?

А потом позвонили мартышки:
- Пришлите, пожалуйста, книжки!

А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал реветь.

- Погодите, медведь, не ревите,
Объясните, чего вы хотите?

Но он только "му" да "му",
А к чему, почему -
Не пойму!

- Повесьте, пожалуйста, трубку!

А потом позвонили цапли:
- Пришлите, пожалуйста, капли:
Мы лягушками нынче объелись,
И у нас животы разболелись!

А потом позвонила свинья:
- Пришлите ко мне соловья.
Мы сегодня вдвоём с соловьем
Чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Не поёт для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!

И снова медведь:
- О, спасите моржа!
Вчера проглотил он морского ежа!

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.

А недавно две газели
Позвонили и запели:
- Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?

- Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!

Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!

Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
- Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели?

Что за глупые газели!

А вчера поутру
Кенгуру:
- Не это ли квартира Мойдодыра?

Я рассердился да как заору:
- Нет! Это чужая квартира!!!
- А где Мойдодыр?
- Не могу вам сказать...
Позвоните по номеру сто двадцать пять.

Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лёг -
Звонок!
- Кто говорит?
- Носорог.
- Что такое?
- Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
- В чём дело?
- Спасите!
- Кого?
- Бегемота!
Наш бегемот провалился в болото...
- Провалился в болото?
-Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придёте,-
Он утонет, утонет в болоте,
Умрёт, пропадёт
Бегемот!!!

- Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу!

Ox, нелёгкая это работа -
Из болота тащить бегемота!
🤑
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28.05.2021 15:51 Ответить
Животные-символы политических партий США
https://www.golosameriki.com/a/political-parties-animals-elephant-donkey-usa/4617172.html
🤑
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28.05.2021 16:05 Ответить
Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ - Цензор.НЕТ 6953
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28.05.2021 15:54 Ответить
головне, щоб "янєлох" не розпочав задавати дідусю Джозефу запитання на кшалт: "А тому ми досі не в НАТО"?
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28.05.2021 15:55 Ответить
Йєр-мак не дозволить...
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28.05.2021 15:59 Ответить
та д'Єрмак зараз дуже переймається за свою шкуру, і не дарма..
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28.05.2021 16:13 Ответить
пусть спросит какое у Байдена любимое мороженное - это пожалуй единственный вопрос на который Байден может ответить без подсказки 😬
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28.05.2021 16:40 Ответить
сообщил источник из оп...в нашей стране это скорей всего фейк
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28.05.2021 15:59 Ответить
Вполне может быть. Типа "Байден выслушает требования зеледента и непременно озвучит их решительное содержание"
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28.05.2021 16:07 Ответить
зеля споет песню грицька лепсюка "десь отам пид викном"?
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28.05.2021 16:12 Ответить
Думаю, окрім факофф зеля там нічого не почує.
Байден такий дід... Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9910
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28.05.2021 16:27 Ответить
Тут важно не перегнуть. А то войдут в раж, и не заметят ,как встреча уже завершилась. Кстати, пока есть вопросы к самой встрече, поскольку выпускать на арену тройника Путина довольно стремно, еще не то сморозит, или заметят подмену. Потому Кремль пока размышляет. Но, думаю, что-то придумают. Ну а пока готовьтесь, и не забудьте скинуть номер телефона клоуна Байдену, а то мало ли что...
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28.05.2021 16:42 Ответить
Готується телефонна розмова між Зеленським і Байденом перед його зустріччю з Путіним у Женеві, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3612
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28.05.2021 17:04 Ответить
Альо!
МІстер Байден!
Чому ми не в НАТО?
Чому Порошенко не сидить?
Чому в повстанців на Донбасі ваші айфони?
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28.05.2021 17:05 Ответить
"Вот это Вован! Сам Байден с ним с ним советуется " - ОП
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28.05.2021 17:39 Ответить
хотелось бы, чтобы с Байденом со стороны Украины говорил всё-таки кто-то из взрослых, а не ЭТО, джек-пот зебилов.. грёбаный стыд..(
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28.05.2021 17:44 Ответить
... целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

А українські бідонобіли верещали протилежне ... казилися ...
Що їхній "животворящий" знищуватиме рашку ...
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29.05.2021 05:12 Ответить
 
 