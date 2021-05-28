Готовится телефонный разговор между Зеленским и Байденом перед его встречей с Путиным в Женеве, - СМИ

Украинская и американская стороны прорабатывают телефонный звонок между президентами Джо Байденом и Владимиром Зеленским перед саммитом лидеров США и России в Женеве, где Байден встретится с Владимиром Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом изданию ZN.UA сообщил источник в Кабинете министров Украины.

Отметим, что первый американо-российский саммит со времени вступления Байдена на пост президента США состоится в Женеве, Швейцария, 16 июня. Встреча пройдет в конце уже запланированной поездки Байдена в Великобританию на саммит G7 и в Брюссель на встречу лидеров НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что на саммите будет рассмотрен "полный спектр важных вопросов", поскольку США стремятся "восстановить предсказуемость и стабильность" своих отношений с Россией.

Фактически это же звучало в комментариях госсекретаря США Энтони Блинкена во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Исландии на прошлой неделе, поскольку, по его словам, целью Байдена были "предсказуемые, стабильные отношения с Россией".

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