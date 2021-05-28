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Миссию ОБСЕ на границе с Россией продлили всего на два месяца: РФ стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия на Донбасс, - МИД Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Миссию ОБСЕ на границе с Россией продлили всего на два месяца: РФ стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия на Донбасс, - МИД Украины

28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Российская Федерация помешала продолжению мандата миссии на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин", - отметили в МИД.

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Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ.

"Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России. Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины. Российская Федерация должна неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации безопасности и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+3
А толку с той миссии?
И так ***** шлёт гамноконвои постоянно и миссия не препятствует.
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28.05.2021 16:17
+3
Самая бесполезная организация.Какая разница,продлили или нет,там все равно одни слепо-глохо-немые.
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28.05.2021 16:24
+3
речь, как я понимаю, о миссии обсе именно на донбассе. а там гнид на зп кремлевской достаточно.
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28.05.2021 16:39
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А толку с той миссии?
И так ***** шлёт гамноконвои постоянно и миссия не препятствует.
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28.05.2021 16:17 Ответить
Миссия ОБСЕ работает на Путина, судя с такой новости.
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28.05.2021 17:08 Ответить
Самая бесполезная организация.Какая разница,продлили или нет,там все равно одни слепо-глохо-немые.
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28.05.2021 16:24 Ответить
так лаптей половина. уже не раз бьіли сообщения о их лжи и саботаже
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28.05.2021 16:26 Ответить
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, объединяющая 57 государств-участников из Северной Америки, Европы и Азии, является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности.
radeon-у с погреба видней, конечно... *)
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28.05.2021 16:34 Ответить
речь, как я понимаю, о миссии обсе именно на донбассе. а там гнид на зп кремлевской достаточно.
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28.05.2021 16:39 Ответить
Удалить ОБСЕ из Украины -- то ж мечта кацапов!
...или украинских патриотов? *)
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28.05.2021 16:42 Ответить
не говорил я о удалении. констатирую факт. у нас вариантов нет, кроме обсе. европа озабочена, миротворцев не предвидится
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28.05.2021 16:44 Ответить
Европа, озабочена вами, в первую очередь -- чем дальше, тем меньше, бо вы не сопротивляетесь а ищите "промежность" -- руками ваших лучших избранных представителей...
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28.05.2021 16:51 Ответить
хоть я я клоуна не вьібирал, все так. это печально, но не значит, что надо опускать руки.
клоун не"мы", а временное недоразумение, надеюсь
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28.05.2021 16:55 Ответить
РФ стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия на Донбасс, - МИД Украины/ Кудахтать жалобно и сокрушаться - в том видит свою работу Кулеба.
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28.05.2021 16:29 Ответить
Хрен с ней с этой бесполезной миссией, но Московия ничего не делает просто так. Скорее всего что-то планирует на эту осень. Нужно ждать серьезной провокации, если не открытой войны. А может сначала одно а потом и другое. Похоже, что все будет зависеть от результатов переговоров Байдена и Пукина.
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28.05.2021 16:33 Ответить
Два месяца Росиия забрала, бо Украина отдала -- "безвозмездно, то есть, даром"...
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28.05.2021 16:36 Ответить
ніби ОБСЄ щось бачила... Ті "гумконвої" касапи не дозволяли доглядати ні ОБСЄ, ні нашим митникам.
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28.05.2021 17:08 Ответить
 
 