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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7528) суд (24704) Протасевич Роман (309) Сапега (32)

Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу на арест девушки Протасевича Сапеги, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Минский суд в закрытом режиме отклонил жалобу на арест девушки Протасевича Сапеги, - адвокат

Суд Партизанского района Минска 28 мая отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки Софьи Сапеги. Заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщил адвокат Сапеги Александр Филанович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Судебное заседание было закрытым, поскольку только данный формат предусмотрен при обжаловании задержания. Софья на судебное заседание не доставлялась", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair назвал неправдивой расшифровку Беларуси о переговорах с пилотом: Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с авиакомпанией

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

25 мая девушку Протасевича Сапегу отправили на 2 месяца в СИЗО КГБ. По данным телеграм-канала "Беларусь головного мозга", власти Беларуси  признали ее подозреваемой по делу о разжигании розни.

Автор: Ірина Дашківська
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Белавиа продолжает летать через Украину:
https://www.flightradar24.com/BRU8214/27db2b7a
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28.05.2021 16:19 Ответить
https://www.flightradar24.com/BRU785/27db8ac0
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28.05.2021 16:19 Ответить
с ночи 00.00 29 мая уже не полетают транзит закончился
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28.05.2021 16:41 Ответить
Узбагойся. 7 часов до закрытия
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28.05.2021 16:43 Ответить
Пошли в Попятную уж больно Дорого Оказывается Заложники
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28.05.2021 16:37 Ответить
И никакая европа не поможет. Попали ребатки как бедные в торбу. Старый черт чуданул так чуданул. Он ради них самолет уговорил чужой, и не думаю, что отпустит их. Ну чисто личных обид, оно что жестокое и крайне злопамятное.
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28.05.2021 16:40 Ответить
Это ей пятнаху впаяют, где-то под 40лет выйдет .....
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28.05.2021 16:43 Ответить
не повезло девахе, как минимум дважды: родилась на паРаше, связалась с белорусом. ближайшие лет 10-15 проведет в концлагере, либо у лукашеску, либо в родных говенях.
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28.05.2021 16:46 Ответить
Неа,не проведет.Ибо:,либо Ишак сдохнет,либо Эмир умрет. Здесь: ишак-таракан,Эмир-РБ
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28.05.2021 19:15 Ответить
 
 