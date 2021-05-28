РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12294 посетителя онлайн
Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
1 820 9
Крым (26018) крымские татары (2689) штраф (1229)

"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Так называемый судакский городской "суд" постановил оштрафовать крымскотатарского активиста Ридвана Умерова на сумму 30 000 рублей за "несообщение о преступлении".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую Солидарность".

"С данным решением я не согласен и считаю это давлением не только на меня, но и на весь народ", - отметил Умеров.

Оккупационный "прокурор" попросил признать Ридвана Умерова виновным и назначить ему штраф в размере 50 тыс.  рублей. ФСБ оккупированного Крыма считает, что мужчина нарушил статью 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении").

Российские спецслужбы обвиняют Ридвана Умерова в общении через социальную сеть "ВКонтакте" с аккаунтом, якобы принадлежащему Умиджону Дададжонову, который, по их мнению, принимал участие в боевых действиях в Ираке. Умеров же якобы знал об этом и не обратился в оккупационные "правоохранительные органы".

По аналогичному делу проходят еще несколько крымских татар, двоих из них уже признали виновными и назначили наказание в виде штрафа. Айдеру Кадырову — 30 000 рублей, Энверу Топчи — 40 000 рублей.

Сторона защиты просила оправдать Умерова и не согласна с данным обвинением, считая его "надуманным".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советника министра обороны РФ подозревают в блокировке воинской части ВМС ВСУ во время оккупации Крыма, - Офис Генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ссср это называлось недоносительством...
Хорошие времена в Крыму наступили!
показать весь комментарий
28.05.2021 16:23 Ответить
Недонесение - вроде так.
показать весь комментарий
28.05.2021 16:52 Ответить
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении" - Цензор.НЕТ 1260
показать весь комментарий
28.05.2021 16:24 Ответить
А посмотрите на заточку Валуева: умный волос покинул глупую голову. С олигофрена взятки - гладки.

"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении" - Цензор.НЕТ 1186
показать весь комментарий
28.05.2021 16:48 Ответить
"Суд" в оккупированном Крыму оштрафовал активиста на 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении" - Цензор.НЕТ 4507
показать весь комментарий
28.05.2021 16:49 Ответить
Ай, да молодца.... Ай, да валуев!!! Большой лысый чердак, но пустой!
показать весь комментарий
28.05.2021 17:05 Ответить
".. ему назначили пять розог ... за невосторженный образ мыслей"
(Стругацкие, трудно быть богом)
показать весь комментарий
28.05.2021 16:51 Ответить
Тайный агент Яроша?
показать весь комментарий
28.05.2021 17:06 Ответить
 
 