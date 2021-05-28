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Новости Общество
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Мусаева Севгиль (9) Украинская правда (3) Фиала Томаш (7)

Главред "УП" Мусаева о продаже издания Фиале: Конечно, были шок, удивление. Есть ли принятие? Еще не знаю

Новости Цензор.НЕТ Общество

Главред

Главный редактор интернет-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева рассказала, что о намерении собственницы "Украинской правды" Алены Притулы продать издание она узнала "относительно недавно".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Мусаева рассказала в интервью изданию "Гордон".

"О том, что Алена хочет сменить собственника издания, я узнала относительно недавно от Алены, поскольку стоял вопрос составления редакционного соглашения, которое мы подписали. Алена мне сообщила (о планах. - Ред.), попросила не разглашать эту информацию. Я готовила редакционное соглашение", - рассказала она.

По словам Мусаевой, она пока до конца не приняла тот факт, что у издания сменился собственник, а реакция была разной.

"Думаю, у и Алены она была разная, когда она это решение принимала... Для меня УП больше, чем работа, это часть жизни, которая вплетена в мою судьбу. В чем-то она даже сакральная, потому что я очень сильно повзрослела и выросла за время работы в издании. Семь лет – это большой кусок жизни, учитывая интенсивность событий последних семи лет и в стране, и в жизни "Украинской правды"... Конечно, были шок, удивление. Наверное, я прошла все стадии. Есть ли принятие? Я еще не знаю, честно говоря. Для меня это еще какой-то не свершившийся факт", - добавила она.

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Она напомнила, что работает главным редактором издания с 2014 года, и подчеркнула, что никогда не представляла его без Притулы.

Мусаева рассказала, что они "постоянно" общаются с Притулой по работе, но после убийства журналиста, гражданского мужа Притулы Павла Шеремета она на время отошла от дел.

Она отметила, что главные мотивы продажи издания Притула изложила в своем блоге на "Украинской правде".

"Думаю, что эта сделка и новый собственник – возможность, что у Дон Кихота появится гироскутер, он осовременится и пойдет в ногу со временем. Да, издание влиятельное, у нас есть возможность развиваться, поддерживать жизнедеятельность, мы привлекаем какие-то средства от читательской аудитории, но рвануть качественно, взлететь, как ракета, – такой возможности нет. Я думаю, что она сейчас может появиться. Я очень на это надеюсь", - подытожила Мусаева.

Напомним, ранее сообщалось, что новым владельцем "Украинской правды" стал Томаш Фиала

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Автор: Богдан Гуньковський
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яка різниця - під чиїм керівництвом помиї публікувати???
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28.05.2021 16:53 Ответить
Продать Кучме газету, основанную Гонгадзе - это явный перебор.
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28.05.2021 17:14 Ответить
а шо там с налогами с продажи? Главред "УП" Мусаева о продаже издания Фиале: Конечно, были шок, удивление. Есть ли принятие? Еще не знаю - Цензор.НЕТ 6076
Очень уж любили проверять как кто-то другой платит
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28.05.2021 17:17 Ответить
Пипец! как звучит- Украинскую Правду продали! И кому соросятам Пинчуку , зятю того самого Кучмы, ну который типа Не при делах в смерти Гии Гонгадзе!!!
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28.05.2021 17:41 Ответить
от наробила шороху Мирослава, відбила дітям на спадок
Притула не пробачитьГлавред "УП" Мусаєва про продаж видання Фіалі: Звичайно, були шок, здивування. Чи є прийняття? Ще не знаю - Цензор.НЕТ 826









Луиза Чкалова

@luiza4kaLova_


Там еще про этот фонд мыроси интересное читала)
Пишел к ней в Штатах чувак: я, мол, такими делами занимаюсь, давай замутим фонд для твоих детей. С тебя история. с меня сбор денег, мне за это 30% Чувак собрал что-то под миллион баксов, а мирося отказалась потом делиться)

Потому вовсе неудивительно, что мырося с мусаевой в обнимочку.
Видимо, таки выгрызла какую-то долю с упяшечки как наследство.
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28.05.2021 17:53 Ответить
А не пох ли из чьи рук в чьи попало бульварное издание?
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28.05.2021 18:25 Ответить
Та яке "видання"? Законсервований дизайн, новини з інших сайтів, нема що читати... Це важко взяти навіть безкоштовно...
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28.05.2021 18:51 Ответить
Мусаева, а помнишь как ты в комплиментарном интервью заискивала перед Онищенко(Кадыровым)?
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29.05.2021 16:59 Ответить
 
 