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23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн. СПИСОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн. СПИСОК

Украина запускает курсы для абитуриентов из оккупированного Крыма и отдельных районов Донбасса со стипендиальным обеспечением на базе 23 вузов. Обращаться можно с 1 по 20 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что подготовительные курсы для таких абитуриентов будут бесплатными. Причем на них могут записаться не только жители оккупированных территорий, но и населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В украинские вузы зачислены почти 1,5 тысячи абитуриентов из ОРДЛО, - Министерство реинтеграции

Курсы будут проводится на базе следующих вузов:

  • ВНУ имени Владимира Даля
  • НТУ "Харьковский политехнический институт"
  • Мариупольский государственный университет
  • Горловский институт иностранных языков "Донбасского государственного педагогического университета"
  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Донецкий национальный технический университет
  • НТУУ Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского
  • Луганский национальный аграрный университет
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского
  • Университет государственной фискальной службы Украины
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
  • Приазовский государственный технический университет
  • Донбасский государственный педагогический университет
  • НАУ им. Н. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт"
  • Полтавская государственная аграрная академия
  • Донецкий национальный медицинский университет
  • Донбасская государственная машиностроительная академия
  • Херсонский государственный аграрно-экономический университет
  • Луганский государственный медицинский университет
  • Измаильский государственный гуманитарный университет
  • Глуховский национальный педагогический университет имени Александра Довженко
  • Одесская национальная академия пищевых технологий

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В украинских вузах обучаются 76,5 тыс. иностранных студентов, из них почти 50% на медицинских специальностях, - Минобразования

Чтобы попасть на курсы со стипендиальным обеспечением нужно:

  • выбрать вуз из списка
  • обратиться в выбранный вуз любыми средствами связи и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ
  • при пересечении КПВВ показать приглашение
  • приехать в вуз в срок с 01 по 20 июня и лично подать заявление; копию паспорта (другого документа, удостоверяющего личность) при наличии; копию справки переселенца (при наличии); справку о присвоении ИНН; 4 фото (3х4) и образовательную декларацию.

На подготовительные курсы принимают тех, кто в этом году получил полное общее среднее образование. Учиться на курсах можно один раз и только в одном вузе. Обучение продлится с 29 июня по 31 августа.

Во время прохождения курсов слушатели получат стипендию около 4 500 гривен, им предоставят общежитие. По итогам по каждой учебной дисциплине будет экзамен, после чего будет выдано свидетельство о прохождении подготовительных курсов.
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Топ комментарии
+16
Люди проработавшие всю жизнь и имеющие 40 лет Стажа получают 2200 гривень пенсии , - Это как получается . Хотите купить лояльность , - Но без любви к Украине , - Это практически не возможно. Когда Беда , - Они все в Отстое.
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28.05.2021 16:56
+14
С детства личинок мoкшaн приучают к бутылкам, причем сразу с крупного калибра))
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28.05.2021 16:48
+14
4500 грн. - в 2 раза больше пенсии нашим старикам. Заслужили - их папки в окопах 7-й год сидят, мамки на параде пленных камнями закидывали.
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28.05.2021 17:25
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чтобы вырваться из ада Лугандона, 16-летняя девушка пошла в Украину по минному полю.

ПО МИННОМУ ПОЛЮ, ПОНИМАЕТЕ?!!

До достижения 18 лет без родителей жители ОРДЛО не имеют права выезжать за пределы зоны.

Те кто унижают переселенцев - мрази похуже орков.
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28.05.2021 17:03 Ответить
Іуди які не знають Української мови і завтра стануть зрадниками як завжди, в підметки їм не годяться їх батьківщина ізраїль і нєфіг їм тут вказувати на чужій землі
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28.05.2021 17:05 Ответить
Иуды - это те кто ПРЕДАЛ. А этим детям в 14 году было по 9 лет. ДЕВЯТЬ ЛЕТ!!! чем они предали Украину? тем, что поехали сюда учиться? вы в своем уме?


патриоты недоделанные..
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28.05.2021 17:13 Ответить
Слушай ну во первых не хотелось употреблять слово на букву ж и ещё будь внимательнее когда читаешь и вникай "..в підметки їм не годяться..." значит именно этим детям уловил 23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4222
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28.05.2021 17:27 Ответить
Адресовано було дійсно товаришеві Firman якщо включати логіку, тому що він ніс нісенітницю і дурість, його пост вже знаходиться на відстані будь уважніше надалі вчи рідну мову або користуйся перекладачем тексту 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 2420 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 9233
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28.05.2021 17:39 Ответить
Вот попал в спам, потому что не внимательно читаешь участников ,больше так не делай 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 2739
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28.05.2021 17:48 Ответить
23 вуза запускают курсы для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО: слушатели получат стипендию около 4,5 тыс. грн - Цензор.НЕТ 1932
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28.05.2021 16:47 Ответить
С детства личинок мoкшaн приучают к бутылкам, причем сразу с крупного калибра))
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28.05.2021 16:48 Ответить
Кувати кадри для ОРДЛО?
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28.05.2021 16:51 Ответить
зазвичай вони не вертаються туди, після порівняння життя там і тут.
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28.05.2021 16:56 Ответить
а у них есть выбор? у детей в ОРДЛО есть выбор?


и может если они едут в УКРАИНУ, а не в Россию - так они УЖЕ знают где им лучше?
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28.05.2021 17:05 Ответить
усе пізнаєтьсяу порівнянні.
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28.05.2021 17:28 Ответить
З невеликим винятком.
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28.05.2021 17:44 Ответить
Люди проработавшие всю жизнь и имеющие 40 лет Стажа получают 2200 гривень пенсии , - Это как получается . Хотите купить лояльность , - Но без любви к Украине , - Это практически не возможно. Когда Беда , - Они все в Отстое.
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28.05.2021 16:56 Ответить
що ці люди собі на старість створили те і мають. не тре бути телятами.
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28.05.2021 17:02 Ответить
Коли в Молодості їхню працю Цінили як жменька Риса і ціна була Копійки , а зараз більшість сидить на Мінімалці , то яка повинна бути пенсія???. За бугром цінують Людей і її Працю . І декотріх це Портить і Зневажають тіх які живуть в Україні , наче вони Особі .Для цієї людини Може все Змінитись в Один миг і все стане хуже чим було перед Цим.
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28.05.2021 17:13 Ответить
Для Вас може все Змінитись !!! і Поверхневе Ваше ставлення до більшості Українців які проробили по 40 років і маючи маленьку заробітну плату а потім і пенсію і так Говорити як якийсь Байстрюк
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28.05.2021 17:20 Ответить
а що вони зробили для того, щоб їм більше платили? януковоща обрали?
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28.05.2021 17:27 Ответить
Українці Вірять , - Що Віра помирає Останння . Всі Брехали , а вони всі Вірять.Так не може продовжуватись Вічність і край всьому настане і брихливим Потворам також.
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28.05.2021 18:02 Ответить
чи зараз зелену владу, яка їм субсидії забрала?
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28.05.2021 17:28 Ответить
Субсидія , - Ще більша Потвора , чим ті Які її створили. Довели до Зубожіння , а потім дають Подачку з барського плеча , а самі живуть за наш Кошт.
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28.05.2021 18:05 Ответить
Просто унижение для нас
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28.05.2021 17:00 Ответить
Київський і Львівський університети! Ви, що, взагалі, берега пустилися? Це, аби не прокоментувати лишень лайкою! Невже там було стільки заяв, що для них іще й необхідно було підготовчі курси організовувати? Про українців із цих місць навіщо згадувати? Іди, зе-чудо, іди звідси!
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28.05.2021 17:01 Ответить
подготовительные курсы нужны потому что у детей из ОРДЛО не было практики говорить на украинском. И учили они украинский сами, отрывочно, по интернету, т.к. в школах его Лугандона его уже не преподают.

А у вас почему такая истерика? хотите чтобы они остались в Лугандоне и пополнили ряды боевиков?
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28.05.2021 17:07 Ответить
они все равно пополнят ряды, даже 4500грн не поможет.
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28.05.2021 20:35 Ответить
Пилят! А пенсионеру можно записацца на курсы!
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28.05.2021 17:01 Ответить
так вони там пару місяців усього.
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28.05.2021 17:02 Ответить
А нам на півроку вистарчить!
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28.05.2021 17:04 Ответить
очень умное решение. к нам едут люди которим 7 лет назад было по 11-12 лет. они не знают что такое Украина но хорошо знают что в ней живут злые бандеровци, фашисты и правосеки. которие на парадах маршировали под флагом рф своим триколором и георгиевской лентой проклиная Украину, приедут к кровопийцам и людоедам получить бесплатное обучение, стипендия в 4500 что в 2 раза больше пенсии в 90% случаев.. при этом будут рассказивать как они развели хохлов. и дай Бог чтоб хоть один из тысячи в откритую на весь крим и олдро сказал что в Украине, реально круче чем в их "республиках"хотя сомневаюсь что этот один найдеться...
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28.05.2021 17:03 Ответить
А чомуці "патрійоти новососії" не валять гризти науку у свої лугандонські і дундарасівські "вузи"?
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28.05.2021 17:05 Ответить
1. С чего вы взяли что они "патриоты Новороссии"?
2. Патриоты Новоотсосии едут не в Украину, а учатся на месте или едут в Рашку.
3. Согласен полностью что детей оттуда надо вытаскивать всеми путями. И дать здесь работу. Чтобы они не пополняли ряды орков.
4. Если украинцы будут встречать переселенцев и их детей ненавистью - то такие "патриоты" - больше враги Украины, чем орки в Лугандоне.
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28.05.2021 17:10 Ответить
А дочка главы "МВД ЛНР" Корнета в Харьковской юр.академии - это переодетая актриса?
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28.05.2021 17:20 Ответить
Класс! Бесплатное жилье, 4500 грн получить, месяц погулять будет за что. Потом записать видео как они ненавидят Украину, украинский язык и всех нас-лохов.
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28.05.2021 17:18 Ответить
так це ізвічний процес - люди не народужуються із знаннями, але деяким їм треба у голову вбивати через дупу.
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28.05.2021 17:25 Ответить
4500 грн. - в 2 раза больше пенсии нашим старикам. Заслужили - их папки в окопах 7-й год сидят, мамки на параде пленных камнями закидывали.
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28.05.2021 17:25 Ответить
судя по комментам, украинцы хотят, чтобы боевиков было как можно больше. Потому и не хотят, чтобы дети вырвались из ада ОРДЛО и уехали в Украину.
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28.05.2021 18:05 Ответить
Они могут поступать вырываться из ада в московию, но там надо сдавать экзамены и платить за учебу и за курсы.
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28.05.2021 20:32 Ответить
Для чого нам ті сепарські личинки?
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28.05.2021 17:33 Ответить
Я не хочу, что бы за мои налоги обучали непонятно кого
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28.05.2021 17:48 Ответить
Папка в "апалчєніє" , мамка на мітинг "расєярасєя" а вилупки їх в Україну "на курси" - за баблом 4.5к гривень.... "норм" прилоштувалися сепари.... той хто кричить в житті ЯжНєлох , як показує досвід, й є Лохом.
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28.05.2021 17:54 Ответить
Ефективність нульова від таких дій влади ,вчити дітей сепарів платити стипендії за рахунок українських платників податків ,які не знають мови ненавидять Україну і лише за те що вони з лднр.А разом з тим переважна більшість пенсіонери і не тільки за межею бідності,коли влада припинить ці експеременти і займется Україною ?
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28.05.2021 17:58 Ответить
ВУЗы эти все сейчас никому и найх не нужны - там все равно ничему не учат, а только бумажки никчемные раздают и время студентов в унитаз спускают вместе с деньгами их родителей. В ВУЗах учатся только упоротые лохи.
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28.05.2021 19:02 Ответить
Глупость безмерная, издевательство и оскорбление украинских детей-абитуриентов 2021г. Если крымляди и лугондоны хотят учиться в укр.вузах должны стоя на коленях просить прощения и платить за курсы и обучение огромные суммы. А они получат стипендию да еще бесплатное обучение. Полный нонсенс!
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28.05.2021 20:18 Ответить
И обязательная сдача ЗНО по мове!
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28.05.2021 20:22 Ответить
Засылают рашенфашистских шпионов за деньги украинцев.
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28.05.2021 20:25 Ответить
Класс..а дите атошника не побадет на бюджет...и на платный тоже...ибо папа на стройке или в охране не вытянет... при зарплате 6-8 ...
зато сепарам добро пожаловать...они будут гадить, ненавидеть нашу страну..а мы должны их кормить...
По крайней мере перед поступлением они должны плотно побеседовать в СБУ. публично заявить чей крым и перед камерой громко сказать путин ***** ))) но этого ж не будет(((
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28.05.2021 20:33 Ответить
Уроди. Наші діти не можуть поступити на держбюджет із-за цих запроданців. Ніхто не задавався питанням як вони моляться на Московію і не навидять Україну? 23 виші запускають курси для абітурієнтів із Криму та ОРДЛО: слухачі отримають стипендію близько 4,5 тис. грн - Цензор.НЕТ 7502
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28.05.2021 21:00 Ответить
 
 