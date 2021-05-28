Позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в июне, - Енин

В Иране 18 июня пройдут президентские выборы. Позиция иранской стороны по расследованию крушения самолета МАУ может измениться.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что следующий, третий этап переговоров с Ираном запланирован на 2-3 июня.

Украина рассчитывает получить от Ирана ответы на обсужденный ранее перечень вопросов и надеется, что Ирану " есть чем поделиться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Иран не признает решение суда Канады относительно крушения самолета МАУ

"Если иранская сторона несколько раз подчеркивает свою готовность к переговорному процессу, то мы искренне надеемся, что им есть чем поделиться и что рассказать", - сказал Енин.

Он сообщил, что работа будет продолжаться в рамках нескольких рабочих групп: военной, правоохранительной, а также в рабочей группе с участием авиационников.

"И мы еще во время первого раунда переговоров сформировали достаточно длительный перечень вопросов. Совсем не всегда это просто, и не с такой скоростью, как бы хотелось, как нам иногда могли пообещать", - добавил Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада предоставит статус постоянных жителей родственникам жертв катастрофы МАУ в Иране

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

21 мая стало известно, что Высший суд Онтарио пришел к выводу, что два ракетных удара по украинскому самолету вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана Тегерана 8 января года 2020 "были умышленными".