Польша полностью восстановила лишь один из десяти украинских памятников, разрушенных с 2014 года, - Институт нацпамяти
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Среди 10 украинских памятников и мест захоронений на территории Польши, в отношении которых было совершено не менее 19 актов вандализма, начиная с 2014 года, Польша в полной мере возобновила только один объект.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в Институте национальной памяти.
"В полной мере были устранены последствия акта вандализма в селе Пикуличи, гмина Перемышль, Перемышльский уезд, Подкарпатское воеводство - с надгробия братской могилы воинов УПА была убрана таблица оскорбительного содержания, приклеенная неизвестными лицами", - говорится в сообщении.
Одним из самых резонансных случаев стал инцидент с осквернением памятника на могиле воинам УПА, которая находит на горе Монастырь возле села Верхрата. Гранитный крест, установленный там, был облит краской, а надгробную плиту разбили молотом, в результате чего она треснула на несколько частей.
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Це стосується ВСІХ!!
Хе-хе, про це знають і поляки, і українці, але мовчать, як мишки під лавкою.
И вот наследники оккупантов рассказывают мне про историю Украины, читай про Сою́з ру́сского наро́да, чёрносотенцев, которые устаивали погромы в которых потом обвиняли петлюровцев
Германия понесла наказание за свои преступления, чего не скажешь про преступления СССР. Россия как правопреемник Союза, не осудила коммунистический режим, не покаялась за красный террор, ГУЛАГ.Легко вспоминать и осуждать нацистов, которые покаялись и выплатили компенсации, а вспоминаете ли вы глядя на памятники будёновцам про их преступления
У вас двойные стандарты типичного ватника. Всегда говорю с людьми ищущими историческую правду, так как сам получал советское пропагандисткое образование и только самообразование помогло мне в поисках истины. Но ватникам нравится жить в простом мире, где идеологически правильная история не подлежит сомнению, жить с мифами так легко, искать правду самому не надо, за тебя уже всё решила партия и вождь.
Бандера герой України, Шухевич також.