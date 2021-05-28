Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Юлия Свириденко сегодня, 28 мая, провели встречу с главой наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Руководитель Офиса Главы государства выразил благодарность Шэрон Иски, всему составу наблюдательного совета и правлению ПриватБанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины", - следует из сообщения.
Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и нацелен на обеспечение дальнейшего прогресса в корпоративном управлении госпредприятиями и банками, принадлежащими государству.
"Стороны пришли к соглашению о необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, на операционные вопросы деятельности ПриватБанка", - добавили в пресс-службе Офиса президента.
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Щось не чути начальника канцелярії Верховної ради? навіть не знаємо його прізвища. Бо чоловік на своєжму місці. А ця приблуда, якого ніхто не підтримує, береться за керівництвом Держави. А форма управління в нас президентсько-парламентська республіка.
https://cedem.org.ua/articles/parlamentsko-prezydentska-respublika/
Парламентсько-президентська означає, що парламент формує кабінет міністрів, призначає, звільняє прем'єр міністра, і т. д. У парламентсько-президентській республіці парламент і кабмін мають більше повноважень ніж президент. Саме така форма державного правління існує в Україні, хоч в конституції це не записано. Інша справа, що наші президенти завжди перетягують ковдру на себе, намагаючись видати себе за головного в країні, якому все підпорядковано. І народ в це вірить.
Нинішня ситуація в Україні, коли президентська партія має у парламенті однопартійну більшість, яка сформувала свій уряд так як хотів президент, і влада в Україні законодавча та виконавча належить його політичній силі, то він несе повну відповідальність за все що відбувається. Але як бачимо, він на себе бере тільки успіхи його команди, а провали списує на окремих посадовців.
смотрим интервью с Ланой Зеркаль
Там: "Олігарх не має права купувати військовим нічого. Ні контрснайперські комплекси, ні прилади нічного бачення, ні полуницю з вишнями."
Петро
@banderivez
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Максиміліа́н Олександрович Волошин. Киянин. Жив у Коктебелі, в українському Криму. Позаминуле століття. З того часу нічого не змінилося.
В понимании ЗЕрмака корпоративная реформа - это когда набсовет можено выключить в любой момент, сменить все руководство, а потом постфактум включить набсовет.
Правда совсем не ясно нахрена такой набсовет тогда нужен.