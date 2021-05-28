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Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и его заместитель Юлия Свириденко сегодня, 28 мая, провели встречу с главой наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Руководитель Офиса Главы государства выразил благодарность Шэрон Иски, всему составу наблюдательного совета и правлению ПриватБанка за добросовестное выполнение обязанностей и работу в интересах народа Украины", - следует из сообщения.

Ермак отметил, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы и нацелен на обеспечение дальнейшего прогресса в корпоративном управлении госпредприятиями и банками, принадлежащими государству.

"Стороны пришли к соглашению о необходимости поддержания постоянного контакта и непосредственного диалога для оперативного реагирования на возможные вызовы в сфере корпоративной реформы и, в частности, на операционные вопросы деятельности ПриватБанка", - добавили в пресс-службе Офиса президента. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
А яке відношення має Єрмак з Зеленським до корпоративного управляння Приватбанку? Було б зрозуміло, якби зустріч відбулась з міністром фінансів чи прем'єр міністром. Невже клоун-юрист, а за сумісництвом членограй тепер ще й найвеличнішим банкіром стане? Не здивуюсь, якщо завтра біля Приватбанку вистояться вкладники в чергу за грошима.
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28.05.2021 17:24
+7
ага. ми це бачили по його діях в нафтогазі
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28.05.2021 17:13
+7
циничная лживая мразь. в нафтогазе реформу похерили, сопротивление севпотоку завалили.
смотрим интервью с Ланой Зеркаль
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28.05.2021 17:28
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ага. ми це бачили по його діях в нафтогазі
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28.05.2021 17:13 Ответить
Думає, як би то запустити пазурі ібн коломойського в Приватбанк..
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28.05.2021 17:15 Ответить
Чи, можливо, відкликати позови проти одного з хазяїв.
"$470 отмытых миллиардов, недвижимость и заводы в США: стали известны подробности дела ПриватБанка против Коломойского"
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28.05.2021 17:29 Ответить
КозаНострюки...
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28.05.2021 17:16 Ответить
П'ятниця, вечір, а наш найвеличніший Віслюк Оманський ще не грався в улюблену ігрушку-РНБОушку.
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28.05.2021 17:17 Ответить
зеленский слов таких не знает)
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28.05.2021 17:19 Ответить
Демагогическая блевотина.
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28.05.2021 17:24 Ответить
А яке відношення має Єрмак з Зеленським до корпоративного управляння Приватбанку? Було б зрозуміло, якби зустріч відбулась з міністром фінансів чи прем'єр міністром. Невже клоун-юрист, а за сумісництвом членограй тепер ще й найвеличнішим банкіром стане? Не здивуюсь, якщо завтра біля Приватбанку вистояться вкладники в чергу за грошима.
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28.05.2021 17:24 Ответить
він, д'єрмак, де-факто - перший віце-преЗЕдент
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28.05.2021 19:07 Ответить
хто такий Єрмак.? Банальний начальник канцелярії Зепоца.
Щось не чути начальника канцелярії Верховної ради? навіть не знаємо його прізвища. Бо чоловік на своєжму місці. А ця приблуда, якого ніхто не підтримує, береться за керівництвом Держави. А форма управління в нас президентсько-парламентська республіка. Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи - Цензор.НЕТ 4870
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28.05.2021 19:27 Ответить
Україна парламентсько-президентська республіка. Спочатку парламентська а потім президентська.
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28.05.2021 20:02 Ответить
У Конституції нічого не написано про парламентсько-президентську республіку. Так, немає слів "парламентсько-президентська" взагалі. Так само, як і не було слів "президентсько-парламентська" у тексті Конституції, який діє з 2014 року (а раніше ця версія діяла у 2006-2010 роках), норми якої зменшили повноваження Президента і збільшили повноваження Верховної Ради. Проте, експерти та журналісти почали писати, що тепер Україна - це парламентсько-президентська держава, а інші підхопили.

https://cedem.org.ua/articles/parlamentsko-prezydentska-respublika/ Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи - Цензор.НЕТ 1067
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29.05.2021 09:21 Ответить
Президентсько-парламентська означає, що головний в країні президент, він очолює виконавчу гілку влади, формує уряд, самостійно призначає і звільняє прем'єр міністра і т. д., та несе повну відповідальність за стан в країні.
Парламентсько-президентська означає, що парламент формує кабінет міністрів, призначає, звільняє прем'єр міністра, і т. д. У парламентсько-президентській республіці парламент і кабмін мають більше повноважень ніж президент. Саме така форма державного правління існує в Україні, хоч в конституції це не записано. Інша справа, що наші президенти завжди перетягують ковдру на себе, намагаючись видати себе за головного в країні, якому все підпорядковано. І народ в це вірить.
Нинішня ситуація в Україні, коли президентська партія має у парламенті однопартійну більшість, яка сформувала свій уряд так як хотів президент, і влада в Україні законодавча та виконавча належить його політичній силі, то він несе повну відповідальність за все що відбувається. Але як бачимо, він на себе бере тільки успіхи його команди, а провали списує на окремих посадовців.
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29.05.2021 11:42 Ответить
Они уже пообещали продать "Приват" Креди-Агриколю за небольшой % его реальной цены с откатом себе любимым и проведением фиктивного тендера из Бениных прокладок № 1 и 2. Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы - Цензор.НЕТ 2256
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28.05.2021 17:25 Ответить
циничная лживая мразь. в нафтогазе реформу похерили, сопротивление севпотоку завалили.
смотрим интервью с Ланой Зеркаль
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28.05.2021 17:28 Ответить
Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы - Цензор.НЕТ 9019
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28.05.2021 17:36 Ответить
Фейк )
Там: "Олігарх не має права купувати військовим нічого. Ні контрснайперські комплекси, ні прилади нічного бачення, ні полуницю з вишнями."
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28.05.2021 17:40 Ответить
Ермак - главе наблюдательного совета ПриватБанка Иски: Зеленский поддерживает идею корпоративной реформы - Цензор.НЕТ 6360
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28.05.2021 17:42 Ответить



Петро

@banderivez

·41 мин

Максиміліа́н Олександрович Волошин. Киянин. Жив у Коктебелі, в українському Криму. Позаминуле століття. З того часу нічого не змінилося.

Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи - Цензор.НЕТ 2376
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28.05.2021 18:13 Ответить
А не слишком ли много работы у завхоза Ермака? Что-то его Зеленский перегружает, надо освободить от лишних обязанностей ....
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28.05.2021 18:17 Ответить
так і послухав ЗЕ тебе...
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28.05.2021 19:08 Ответить
Єрмак - голові наглядової ради ПриватБанку Іскі: Зеленський підтримує ідею корпоративної реформи. Щось ото я не зрозумів: панунцьо ЗЕ,що вже і говорить розучився,що замість нього глаголить д"Єрьмак? А мо у нас вже новий президент, а ми й не знаємо? Схоже на те...
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28.05.2021 18:25 Ответить
Если шо, у Нафтогаза можете спросить.

В понимании ЗЕрмака корпоративная реформа - это когда набсовет можено выключить в любой момент, сменить все руководство, а потом постфактум включить набсовет.

Правда совсем не ясно нахрена такой набсовет тогда нужен.
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28.05.2021 19:09 Ответить
Корпоративную реформу на примере "Нафтогаза" προςραλи. Потому США отменили санкции с "Северного пути 2". Таким образом они решили дать возможность западным бизнесменам и забрать эти возможности у Коломойского. Ясно для всех, что самой Украине от этой трубы ничего не перепадает.
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29.05.2021 13:01 Ответить
 
 