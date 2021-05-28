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Украинский воин получил ранение в результате обстрела российскими войсками, с начала суток 7 нарушений режима "тишины", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил ранение в результате обстрела российскими войсками, с начала суток 7 нарушений режима

Российско-оккупационные войска с начала суток семь раз нарушили режим "тишины". Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Водяного- еще и из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Гранитное враг использовал крупнокалиберные пулеметы. В этом же направлении по нашим позициям из БПЛА были сброшены два выстрела ВОГ-17.

Неподалеку Причепиловки враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а возле Павлополя - еще и из противотанковых ракетных комплексов.

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Вблизи Марьинки враг использовал станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Песков военнослужащие РФ применили стрелковое оружие.

В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 107 взрывоопасных предметов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Швидкого одужання нашому захисникові.
Бережи вас Господь, рідненькі, від такого режиму "тиші".
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28.05.2021 17:45 Ответить
Есть интервью на Трубе, называется "Дайте добро и мы восстановим границы Украины! - Комбат батальона им. Масура Муслим Чеберлоевский. Может, ичкерийцев попросить?

П,С. Рядом он же, про заказ от ФСБ применить к бойцам санкции и приказ заменить ичкерийцев в Украине кадыровцами.
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28.05.2021 18:00 Ответить
Чеберлой Муслимов звучит лучше...
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28.05.2021 18:08 Ответить
да...но зе такого не потянет
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28.05.2021 18:39 Ответить
и так...в УКРАИНЕ будет вечная война...поэтому в УКРАИНЕ ----самая главная промышленность должна быть----ЭТО ВОЕННАЯ.....УКРАИНА должна уже применять оружие 22 века....ЭТО ЛУЧЕВЫЕ ТАНКИ И пУлЕметЫ...а также АТОМНОЕ ОРУЖИЕ....которое стреляет с пулеметов и танков. и прочая херня
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28.05.2021 18:38 Ответить
тримайся козаче.. найскорішого одужання і повного відновлення !!
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28.05.2021 18:51 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Український воїн зазнав поранення унаслідок обстрілу російськими військами, з початку доби 7 порушень режиму "тиші", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4902
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28.05.2021 19:20 Ответить
Эх были времена, когда каждый день про кацапских жмуров...
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28.05.2021 23:00 Ответить
 
 