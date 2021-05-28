Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2021 года была на 29,8% больше, чем в апреле 2020 года, и составила 13 543 грн.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.
Средняя номинальная заработная плата в апреле 2021 года составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с мартом 2021 года размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) - на 29,8%.
Наибольшая средняя номинальная зарплата за апрель 2021 года была в сфере информации и телекоммуникаций - в среднем 27 101 грн (на 48,0% больше, чем за апрель 2020 года). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой деятельности (23 557 грн, на 16,3% больше); на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (21 883 грн, на 47,8% больше).
Наименьшие средние номинальные зарплаты за апрель 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания (6 979 грн, на 99,4% больше, чем за апрель 2020 года); административного и вспомогательного обслуживания (10 678 грн, на 15,3% больше); образования (10 859 грн, на 30,7% больше).
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Приходится на маршрутках добираться.
Но мама обещала купить ему трамвай.
Друг кинулся купить жидкость для АКПП: в 2017-ом одна бутылка ATF-3309 стоила 174 грн. Сегодня - 260-300 грн. И доллар не дорожал.
Вот как-то так...
Після всіх відрахувань, на руки глава парламенту отримує від 38 до 42 тисяч гривень.
Майже всі парламентаріі отримують ще менше, їх середня зарплатня становить близько 30-35 тис. грн.
........
питання - тож як розраховується середня зарплатня в Україні?
а це ж я не згадав про суддів-прокурорів-наглядові ради з зарплатами від 300 тис ...на місяць
Правда Київ відстає трохи від Мінська але то таке
Вот средняя и выросла!