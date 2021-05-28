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Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат

Средняя номинальная зарплата в Украине за апрель 2021 года была на 29,8% больше, чем в апреле 2020 года, и составила 13 543 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

Средняя номинальная заработная плата в апреле 2021 года составила 13 543 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн). По сравнению с мартом 2021 года размер средней номинальной зарплаты уменьшился на 0,5%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с апрелем 2020 года) - на 29,8%.

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат 01

Наибольшая средняя номинальная зарплата за апрель 2021 года была в сфере информации и телекоммуникаций - в среднем 27 101 грн (на 48,0% больше, чем за апрель 2020 года). На втором месте по этому показателю - сфера финансовой и страховой деятельности (23 557 грн, на 16,3% больше); на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (21 883 грн, на 47,8% больше).

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Наименьшие средние номинальные зарплаты за апрель 2021 года были в сфере временного размещения и организации питания (6 979 грн, на 99,4% больше, чем за апрель 2020 года); административного и вспомогательного обслуживания (10 678 грн, на 15,3% больше); образования (10 859 грн, на 30,7% больше).

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5040
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28.05.2021 17:49
+19
вместе с ценами - на 40-150% и комуналками на 40-50%)

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8884
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28.05.2021 17:52
+18
п.с. кстати, про рост зарплат.. зебилы теперь икру ведрами жрут. Но только по зомбоящику, в новых сериальчиках))
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 292
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28.05.2021 17:56
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Это с Набсоветами? Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4599
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28.05.2021 17:49 Ответить
вместе с ценами - на 40-150% и комуналками на 40-50%)

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8884
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28.05.2021 17:52 Ответить
Нафига ты мне картинку лепишь? Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 475
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28.05.2021 17:53 Ответить
п.с. кстати, про рост зарплат.. зебилы теперь икру ведрами жрут. Но только по зомбоящику, в новых сериальчиках))
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 292
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28.05.2021 17:56 Ответить
Цікаво, щоб воно написало зараз. Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1266
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28.05.2021 17:58 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 3672

Цей матеріал недоступний

Можливо, автор матеріалу поширив його лише для невеликої групи людей, змінив його аудиторію або видалив.
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28.05.2021 18:43 Ответить
Это средняя зарплате включая Набсоветы, Депутатов, МВД, Ахметова, Коломойского
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28.05.2021 19:30 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5040
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28.05.2021 17:49 Ответить
сьміятись , чи ....- у кого виросла....
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28.05.2021 17:49 Ответить
Зебилы должны быть довольны... Как нет?
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28.05.2021 17:50 Ответить
Зубожіння
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28.05.2021 17:51 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 132
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28.05.2021 21:46 Ответить
Ну говорят, олигархи же подросли- вот и "средняя" увеличилась. Нужно хвалиться - "минимальными зарплатами". А это всё- для болванов.
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28.05.2021 17:52 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6821
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28.05.2021 17:52 Ответить
У Коболева теперь тоже средняя зарплата. Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 1532
Приходится на маршрутках добираться.
Но мама обещала купить ему трамвай.
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 6983
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28.05.2021 17:53 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5419
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28.05.2021 17:53 Ответить
Всередньому їмо голубці.
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28.05.2021 17:53 Ответить
Беднеем быстрее...
Друг кинулся купить жидкость для АКПП: в 2017-ом одна бутылка ATF-3309 стоила 174 грн. Сегодня - 260-300 грн. И доллар не дорожал.
Вот как-то так...
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28.05.2021 17:53 Ответить
Вислів ,,20 баксів і в Африці 20 баксів"...в Украіні перестав працювати
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28.05.2021 17:56 Ответить
Причому достатньо давно. Можна згадати хоч халупи, які продавалися у 2007-2008 рр. за ціною як на Манхеттені Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 5480
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28.05.2021 18:04 Ответить
А вєдь главноє што??? Главноє-бариґу скінулі!!!
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28.05.2021 18:14 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 3595
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28.05.2021 21:27 Ответить
Такі да. Ну і поржалі єщьо!
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28.05.2021 23:22 Ответить
от в березні подивимось на скільки нам пенсіі **********..от тоді і побачимо на скільки піднялась
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28.05.2021 17:54 Ответить
Так два года назад, зебилы обещали что пенсионеры будут объедаться икрой. Походу они имели в ввиду, что одной пенсии хватит на одну банку икры, которой нужно обьесться, чтобы целый месяц сидеть без еды.
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28.05.2021 17:59 Ответить
Будут скидываться толпой и покупать, никто ж не обещал, что каждый будет по банке жрать ))
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28.05.2021 19:34 Ответить
За последний год цены на еду и комуналку выросли на 80-150%, а зарплаты поднялись только на 30%. Итого граждане Украины потеряли минимум 50% от повышений.
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28.05.2021 17:54 Ответить
Не верьте никому - верьте только ценам в магазине.
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28.05.2021 17:56 Ответить
Средняя Зарплата , Судьи 100 тыс , простому 7 тыс в среднему Они Получают 503тыс гр не плохо Живут , только вопрос Кто ???
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28.05.2021 18:13 Ответить
" на базаре сегодня можно купить слона за полторы гривны. но зачем мне такая гора мяса? и я иногда покупаю себе к празднику кило говядины за 164,40 грн."
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28.05.2021 18:17 Ответить
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков розповів в ефірі радіо НВ, що його зарплата становить близько 50 тисяч гривень на місяць в залежності від кількості робочих днів.
Після всіх відрахувань, на руки глава парламенту отримує від 38 до 42 тисяч гривень.
Майже всі парламентаріі отримують ще менше, їх середня зарплатня становить близько 30-35 тис. грн.
........

питання - тож як розраховується середня зарплатня в Україні?
а це ж я не згадав про суддів-прокурорів-наглядові ради з зарплатами від 300 тис ...на місяць
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28.05.2021 18:28 Ответить
- Пдржь, тах-тах-тах! - Зеленский нажал воображаемую гашетку, отстрелялся и, удовлетворенно крякнув, развернулся в кресле лицом к пассажирам. - Всем прывит. Что вообще в мире делается?
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28.05.2021 18:31 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4776
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28.05.2021 21:48 Ответить
Зато БССР наздогнали за ср з/п
Правда Київ відстає трохи від Мінська але то таке
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28.05.2021 18:35 Ответить
Ага, хрен найдешь работу нормальную.
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28.05.2021 18:56 Ответить
рост зарплат без роста ВВП невозможен в принципе, а последий еще и наоборот падает...
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28.05.2021 19:07 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 8369
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28.05.2021 19:42 Ответить
Пацталом!!
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28.05.2021 21:17 Ответить
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 30% и составляет 13,5 тыс. грн, - Госстат - Цензор.НЕТ 4606
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28.05.2021 21:50 Ответить
Звідки така туфта. Я кандидат наук, доцент викладаю в національному університеті отримую 8000 грн, Карл!
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28.05.2021 23:13 Ответить
Не економіку, часом? 😁
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28.05.2021 23:21 Ответить
Ну ви ж не власник жомової ями.
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29.05.2021 08:28 Ответить
Цілком закономірно, що зі збільшенням друкування грошових знаків збільшується і зарплата, а також і інфляція. Ще кілька років такого "царювання" і можем стати країною "похмурих мілліонерів".
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29.05.2021 08:25 Ответить
Жажда халявы и надежда,что пусть кто угодно решает проблемы нарида дорого обойдутся. Очень дорого
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29.05.2021 09:10 Ответить
Реальная максимальная выросла, минимальная уменьшилась.
Вот средняя и выросла!
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29.05.2021 10:24 Ответить
С учётом зарплаты Наёма, Саакашвили, Арахамии, Сержа Лещенко, судьи Тупицкого, Ветренко и т.п.
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29.05.2021 12:41 Ответить
 
 