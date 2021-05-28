Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему Украину не пригласили на саммит НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Вообще сегодня встречи в любых форматах являются немного урезанными, то есть они не в том формате, как бы они проходили до COVID-19, их минимизируют по количеству участников, которые там должны участвовать. Украина, с другой стороны, с представителями НАТО находится в постоянной очень существенной коммуникации. То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной мере понимают нашу позицию - что мы хотим, что мы делаем и какие потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе. Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита, безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО - они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом. Безусловно, количество участников международных мероприятий сегодня является предельным. То есть мы можем не принимать там участие чисто по техническим соображениям", - объяснил советник главы ОП.
Отвечая на вопрос, может ли Украина получить план действий по членству в НАТО до конца года, Подоляк заявил: "Это возможно. У нас очень теплые отношения со многими странами, которые уже входят в блок НАТО, и с самим блоком НАТО как институтом. Безусловно, мы должны выполнить свою работу. Некоторые действия, в том числе юридического, логистического характера, которые должны подчеркнуть нашу возможность зайти в блок НАТО на равных правах. То есть мы должны играть там существенную роль, потому что мы находимся на восточной границе НАТО. И, по сути, все риски, с которыми Европа сегодня сталкивается - это риски или со стороны нашего региона, или азиатско-африканского региона. Поэтому, безусловно, мы имеем поддержку от всех структур НАТО, от многих партнеров НАТО, членов НАТО. И я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы".
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tZE inform
@tZEinform
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"Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк" Наш выбор в номинации "самая тупая отмазка"
Хоча, ... 73% це легко "схавають"!
ПреЗИдент КЛОУН и МАЛОРОС - чисто "техническая причина" 73% зе-тыпилов.
Я че-то думаю, что как только Украина начнет её производить или начнёт даже подготовку к этой работе, то вместо обычных "озабоченностей" ЕС отреагирует гораздо круче.
Экономика в попе уже сейчас.
Внутренние противоречия в стране колоссальны.
общество не доверяет власти, власть это понимает и ворует, чтобы успеть и хай с ним, что будет потом.
путену особо и делать-то ничего уже не надо.
он может ожидал консолидации общества в связи с войной, но так как само общество в неё не особо-то верит, продолжая торговать с путеным, то чё ему... сиди, да щелкай семки и смотри в телек.
ещё не хватало вручить ядерную кнопку.
Места в ложе великих уже все заняты...
Так хотели, так хотели, но не нашлось в НАТО трона, достойного ЗЕленпуперов.
tZE inform17 чЗапрос на второй сеанс связи Зеленского и главы Европейской комиссии Ursula von der *****. был отклонен украинской стороной в связи с " загруженностью графика президента Украины" .
А теперь ДУМАЙ_ТЕ, почему нас ни во что не ставят в мире и никуда не приглашают два года!
ще скажи, що то з-за ковіду...