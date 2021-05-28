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НАТО (8953) саммит (1034) Подоляк Михаил (243)

Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, почему Украину не пригласили на саммит НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Вообще сегодня встречи в любых форматах являются немного урезанными, то есть они не в том формате, как бы они проходили до COVID-19, их минимизируют по количеству участников, которые там должны участвовать. Украина, с другой стороны, с представителями НАТО находится в постоянной очень существенной коммуникации. То есть весь блок НАТО, все страны в той или иной мере понимают нашу позицию - что мы хотим, что мы делаем и какие потребности имеем с точки зрения безопасности ситуации в регионе. Я не думаю, что на саммите НАТО кто-то не понимает, особенно после весенней эскалации на наших границах, какую роль в европейской безопасности играет Украина. Безусловно, все наши предложения будут на столе саммита, безусловно, та или иная сторона будет активно участвовать в саммите, а это НАТО - они все эти предложения будут понимать и продвигать, то есть говорить об этом. Безусловно, количество участников международных мероприятий сегодня является предельным. То есть мы можем не принимать там участие чисто по техническим соображениям", - объяснил советник главы ОП.

Отвечая на вопрос, может ли Украина получить план действий по членству в НАТО до конца года, Подоляк заявил: "Это возможно. У нас очень теплые отношения со многими странами, которые уже входят в блок НАТО, и с самим блоком НАТО как институтом. Безусловно, мы должны выполнить свою работу. Некоторые действия, в том числе юридического, логистического характера, которые должны подчеркнуть нашу возможность зайти в блок НАТО на равных правах. То есть мы должны играть там существенную роль, потому что мы находимся на восточной границе НАТО. И, по сути, все риски, с которыми Европа сегодня сталкивается - это риски или со стороны нашего региона, или азиатско-африканского региона. Поэтому, безусловно, мы имеем поддержку от всех структур НАТО, от многих партнеров НАТО, членов НАТО. И я думаю, что до конца этого года мы точно выйдем на существенные документы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все привыкли, что начиная с 2014 года Украина была участницей саммитов НАТО, но уже два года нас не приглашают, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+70
Уже можно дико смеяться или еще нет? Более дебильной отмазки от зелени я еще не слышал.
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28.05.2021 17:54
+45
Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1963
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28.05.2021 17:56
+37
"техническая причина почему Украину не позвали на саммит НАТО"
Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6511
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28.05.2021 18:11
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tZE inform

@tZEinform

·9 мин

"Украина не примет участие в саммите НАТО по техническим причинам, количество участников является предельным, - советник главы ОП Подоляк" Наш выбор в номинации "самая тупая отмазка"
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28.05.2021 18:54 Ответить
Техническая причина, может быть только одна: рояль в лифт не поместился!
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28.05.2021 20:51 Ответить
Невже ці зелені ідіоти вважають народ таким тупим?!
Хоча, ... 73% це легко "схавають"!
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28.05.2021 18:55 Ответить
зЕбилы думают что все такие как и они, а нормальный человек считает, что он такой же как и все!
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28.05.2021 20:55 Ответить
Короче, кидок открытый - киданули Беню в НАТЕ.
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28.05.2021 18:57 Ответить
Технічна причина- ЗЕ-команда із "секретарками"!!!- Квартальна кумедія!!!
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28.05.2021 19:00 Ответить
Это самая нелепая и тупая отмазка от конченного Подоляка)))
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28.05.2021 19:08 Ответить
"подоляку врать, что дышать" ( "зеркало недели")
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29.05.2021 08:03 Ответить
а на большее ума не хватило?!))..ну и кадрА у Зеленого.. Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6029
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28.05.2021 19:26 Ответить
А вы прессуху зебобы послушайте и поймёте,что других кадров у полного дебила быть не может
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28.05.2021 19:33 Ответить
..да слушал Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 6573 ... и не раз..))
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28.05.2021 20:06 Ответить
А со своими табуретками можно?
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28.05.2021 19:27 Ответить
А на ступеньках посидеть?
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28.05.2021 19:35 Ответить
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 3496
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28.05.2021 19:28 Ответить
Отой Подоляк із ОПи президента сам зрозумів,що "наляпав"? Такої нісенітниці не ніс навіть славнозвісний Швейк із загальновідомого роману чешського письменника-гумориста Я.Гашека. Не можна було прямо сказать,що Україну не допустили до саміту НАТО через хитрого другокласника,якого поставив у куток вимогливий учитель для того,щоби тойзапам"ятав назавжди: Учителеві брехати ніколи не можна!
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28.05.2021 19:33 Ответить
Этот дебил хоть сам верит в тот бред, который он несет?
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28.05.2021 19:34 Ответить
Неужели зекретин туда с роялем ломился?))))
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28.05.2021 19:35 Ответить
Оказывается
ПреЗИдент КЛОУН и МАЛОРОС - чисто "техническая причина" 73% зе-тыпилов.
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 1727
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28.05.2021 19:35 Ответить
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 4899
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28.05.2021 19:36 Ответить
Ядерна зброя буде коштувати Україні дешевше НАТО,а впливати на кацапського ворога сильніше.
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28.05.2021 19:38 Ответить
угу. Только вот кто даст эту ядерну сброю сделать.
Я че-то думаю, что как только Украина начнет её производить или начнёт даже подготовку к этой работе, то вместо обычных "озабоченностей" ЕС отреагирует гораздо круче.
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28.05.2021 19:48 Ответить
Ну тоді залишаеться тільки чекати,коли )(уйло поставе беззбройну Україну раком.
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28.05.2021 21:18 Ответить
а в чем по-вашему выражется эта постановка в такую позу?
Экономика в попе уже сейчас.
Внутренние противоречия в стране колоссальны.
общество не доверяет власти, власть это понимает и ворует, чтобы успеть и хай с ним, что будет потом.
путену особо и делать-то ничего уже не надо.
он может ожидал консолидации общества в связи с войной, но так как само общество в неё не особо-то верит, продолжая торговать с путеным, то чё ему... сиди, да щелкай семки и смотри в телек.
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29.05.2021 18:41 Ответить
Ой, еще одну "Большую стройку" Украина не переживет!
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28.05.2021 19:57 Ответить
Четырежды откосившему от службы главнокомандующему
ещё не хватало вручить ядерную кнопку.
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28.05.2021 20:08 Ответить
Он сразу подымет коммуналку в 20 раз: "Я вам ничё ни должен!"
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28.05.2021 20:09 Ответить
Яка ядерна зброя? Взагалі Сцикуна обрали, що з автомата не дозволяє стріляти.
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29.05.2021 01:12 Ответить
Тупий іще раз--тупий.
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28.05.2021 19:45 Ответить
По техническим причинам - это типа стула не хватило ?
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28.05.2021 20:06 Ответить
Кароче - НАТО не резиновое и такие саюзнички похоже им на фиг не нужны....
Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 932

Места в ложе великих уже все заняты...
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28.05.2021 20:09 Ответить
Врет как дышит! Настоящая причина - докерувалысь!
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28.05.2021 20:10 Ответить
Приїхав Блінкен, все побачив і сказав натівцям, що пацан тупий. Так що, нема чого...
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28.05.2021 20:11 Ответить
Вы очень близки к истине)после приезда Блинкена зебоба выводов не сделал -оно полное разочарование,поэтому натовцы ждали ,что скажет Байден -приглашать или нет...видимо нет)
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28.05.2021 21:24 Ответить
Такого геготу в Україні я вже давно не чув. Подоляк,виходь іще,браво,бісс!
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28.05.2021 20:14 Ответить
Технической причиной как раз и являются кремлевские агенты: подоляк, ермак, татаров, от которых Зе обязан очистить ОП, но шлема на шпагате, и ждет пинка, или выноса тела от украинских патриотов.
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28.05.2021 20:24 Ответить
Итак ,технические причины продолжались 2 года. Не уверен,шо это совпадение.
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28.05.2021 20:24 Ответить
Я не пророк, но могу предсказать, что крайне вероятно, что окончание технических работ совпадёт с выборами в Украине другого президента. Разумеется, совершенно случайно.
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28.05.2021 20:29 Ответить
вот и ответ от зешлюхи
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28.05.2021 21:24 Ответить
Зєлайно. Тому до вас таке і ставлення. Обтєкай тє.
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28.05.2021 21:27 Ответить
Пока президента имитирует осел---про НАТО можно забыть!
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28.05.2021 21:38 Ответить
Ага. Стульев не хватило. Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5671

Так хотели, так хотели, но не нашлось в НАТО трона, достойного ЗЕленпуперов.
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28.05.2021 21:42 Ответить



tZE inform17 чЗапрос на второй сеанс связи Зеленского и главы Европейской комиссии Ursula von der *****. был отклонен украинской стороной в связи с " загруженностью графика президента Украины" .
А теперь ДУМАЙ_ТЕ, почему нас ни во что не ставят в мире и никуда не приглашают два года!
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28.05.2021 21:44 Ответить
Думаю , просто бояться крота з ОП .
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28.05.2021 22:12 Ответить
Ось побачимо. Грузія та Молдова будуть присутніми?
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28.05.2021 22:12 Ответить
Техническая причина - это абсолютный неадекват 3/4 активного населения, выбравшее во время войны себе такого гавнокомандующего. Интересно, хоть часть из них может вернуться к здоровью?
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28.05.2021 23:04 Ответить
Ага...
ще скажи, що то з-за ковіду...
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29.05.2021 00:29 Ответить
всё верно заявил.
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29.05.2021 05:37 Ответить
Та вже б прямо заявив, що зі свинячим рилом в калачний ряд не запрошують. Чого тут "темнити".
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29.05.2021 08:15 Ответить
Зелохи це проковтнуть. А не сказав убогий, що вже білети вхідні закінчились? Україна не братиме участі в саміті НАТО з технічних причин, кількість учасників є граничною, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 8067
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29.05.2021 10:06 Ответить
То есть при Порошенко стульчиков в НАТО хватало.....Если не хватало, то подставляли...Украина была важна и ей доверяли....При Зеленском эти стульчики что, убрали ? Или не желают подставлять ? Или не доверяют? Вопрос , конечно, интересный....
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29.05.2021 10:21 Ответить
Боже, какой же он жалкий.
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29.05.2021 20:09 Ответить
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