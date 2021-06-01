Жители села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе
Новости Цензор.НЕТ Общество
В селе Анно-Покровка Березовского района Одесской области (Коноплянская ОТГ) случился конфликт между фермером и жителями села, которые получили по 2 га земельных участков на поле, которое он обрабатывает.
Об этом Цензор.НЕТ рассказали пострадавшие..
Решение о предоставлении земли в собственность селянам Катериноплатоновский сельсовет принял в ноябре прошлого года - накануне вхождения Анно-Покровки в другую ОТГ - Коноплянскую. В целом было удовлетворено около 200 заявлений на получение 2 га земли для ведения личного хозяйства.
24 марта жители села получили выписки из госреестра о регистрации права собственности.
"Арендатор, который до этого обрабатывал эту землю, засеял ее. У него якобы есть договор с сельским советом, хотя он нигде не зарегистрирован - ведь все кадастровые номера лично на владельцах участков. И нам они никакого договора даже не показали. Он не договорился с нами и договор аренды не подписал. Сельсовет все оправдывает тем, что фермер якобы уплатил в бюджет громады 100 тысяч гривен.
Однако когда мы в ноябре получили кадастровые номера, и фермер, и сельский глава об этом знали. На каком основании они могли заложить в бюджет эту сумму, игнорируя необходимость подписать с нами договор? В феврале сельсовет выдал нам техническую документацию, лично я только заплатила 5 тысяч за изготовление техдокументации. Так на каком основании фермер засеял нашу землю? Среди пострадавших людей - две семьи с лежачими детьми, имеющими диагноз ДЦП, - рассказала одна из селянок.
На запрос жителей села в Госгеокадастре ответили, что будут разбираться.
Они сетуют, что сельсовет не утверждает техническую документацию и также высказывает претензии фермеру по поводу отсутствия компенсации с его стороны:
"Земель запаса нет, землю всегда кто-то обрабатывает. И те фермеры, которые обрабатывают участки, на которые были заявления, сами находили людей и сказали: "Я вам сделаю документы, все буду возмещать". Так сделали фермеры, которые реально хотят помогать людям и взаимодействовать с громадой. А этот один вопиющий случай с фермером Нимичем".
Глава Коноплянской ОТГ Александр Волошин объяснил ситуацию со своей точки зрения:
"Перед присоединением Катериноплатоновский сельсовет принял решение о раздаче 600 га земли. Нас не поставили в известность. Некоторые земельные участки находились во временной аренде. Таким образом, после присоединения мы, когда получили списки, то включили доход от них в бюджет. Мы не знали о том, что эти участки были розданы людям по 2 гектара. Когда они начали обращаться, чтобы мы утверждали техническую документацию на основании выписок, то мы их утвердили согласно закону. Но я их просил, что, поскольку подготовлен земельный участок и фермер понесет определенные убытки, то пусть он в этом году соберет урожай, а далее селяне могут использовать свои участки на свое усмотрение. Я им предлагаю, чтобы они не платили земельный налог в этом году".
На вопрос, почему поля были засеяны в мае, если об их принадлежности стало известно как минимум в феврале, когда были получены выписки из Госгеокадастра, Волошин сказал:
"Понимаете, землю нужно подготовить, внести удобрения. Нельзя просто загнать сеялку".
По его словам, в идеале должна быть договоренность между фермером и жителями села: "Я слышал их сторону, слышал сторону фермера - у каждого своя правда. К компромиссу, к сожалению, не могут прийти".
Пожалуйста, подождите...
Пройдет чуть больше месяца, и многие селяне с ужасом узнают, что ранее уже "продали" свои паи.
Думаете преувеличиваю? При Януковиче, у моего знакомого, пытались отжать гостиницу в Затоке. На фальшивый договор о "взятии в долг 50 000 долларов" судмедэксертиза написала, что подпись моего знакомого подлинная.
Спасение от этого беспредела одно - единственным покупателем может быть лишь государство Украина. Только тогда будут разрушены те криминальные схемы, которые действовали почти 20 лет.
Захотите продать - продадите государству.
И не говорите мне о свободе купли-продажи - попробуйте купить или продать (если у вас есть) обогащенный уран, или гаубицу с ящиком снарядов, или 120 мм миномет и фуру мин к нему. Не продаются 6 метров (в ширину) государственной границы.
Земля - не товар!!! Машину можно собрать. Дом можно построить. Планету Земля создал Бог. За земли Украины проливали свою кровь и клали свои жизни тысячи поколений наших предков и принадлежит она не только нам, но и нашим правнукам. И не евреям расспродавать украинские земли.
Да и лопату в руки я взял когда в военный ВУЗ поступил, и копали мы "от столба, и до заката".)))
А я на пенсии, потому на даче выращиваю.
Вот уже огурчики в грунт пересадил, а помидоры пока в доме. Зато есть тархун, петрушка, зеленый лучок, на зиму посадил чеснок. Просто так валяться под яблоней скучно.
Кстати, шашлык с коньяком - быдлячество. Шашлык лучше с красным вином. А коньяк хорошо идет под сочный, сладкий виноград или бутербродики с лососевой икрой (было время и с паюсной употреблял, но нынче мне это уже не по карману).
В Австрии (Альпийская зона, запрещено иметь более 2 Га) чисто семейное фермерство Годовой доход превышает 100 000 евро. Нормально?
Если убьют мелких фермеров, то мы в городе станем жрать только химию, да и то дорогую и при учете нынешних зарплат самого низкого качества.
Картошка, про которую вы писали, производят небольшие хозяйства. Сегодня почти 90% картофеля выращивают единоличники, на приусадебных сотках. Убивают село и их не станет. А потом тут появятся кибуцы...
Кроме 3%, которые постоянно работают на земле, есть еще и миллионы сезонных работников, так что не передергивайте.
А для сравнения, в Великобритании почти 100% земли принадлежит королеве и продаётся лишь право на её аренду. При этом, почти 60%с/х земель, это пастбища для скота, которые категорически запрещено распахивать. Бриты выращивают овец, стригут с них шерсть, производят великолепную британскую шерсть из которой шьют дорогие костюмы и платья - то есть продают продукцию с максимальной прибавочной стоимостью.
Зара всю землю скуплять, зконцентрують в одних руках і побачите картоху по 50-100 грн/кг
Что за бредятина? 100к в бюджет громады. Серьезно? А сколько там народу трудиться "не покладая рук"? С какого перепугу человек должен жертвовать своей СОБСТВЕННОСТЬЮ ради блага других людей? У нас что началось "раскулачивание"?
Не купите? Ограничения на такие покупки? Вот и на землю обязано быть ограничение!!!
Самая богатая, к слову, в ФРГ.
Смачного, їжте те обляпайтесь!!
Ще кокошник надіньте , щоб вошики-блошики в щи не
падали.....
Напишіть, що в мене кури зробили підкоп під сіткою і склювали щавель.
))
https://www.youtube.com/watch?v=qgVLZx3WTMw
СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА 2019, 15:57
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/13/653676/
Какой взамен предлагаете?
Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель) - сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе.
на Рашке, "крестьянин" всегда ассоциировался с "крепостной".
до 1950-х годов крестьяне были крепостными.
а после 1950-х и крестьян уже не было.