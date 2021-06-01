Жители села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе

В селе Анно-Покровка Березовского района Одесской области (Коноплянская ОТГ) случился конфликт между фермером и жителями села, которые получили по 2 га земельных участков на поле, которое он обрабатывает.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали пострадавшие..

Решение о предоставлении земли в собственность селянам Катериноплатоновский сельсовет принял в ноябре прошлого года - накануне вхождения Анно-Покровки в другую ОТГ - Коноплянскую. В целом было удовлетворено около 200 заявлений на получение 2 га земли для ведения личного хозяйства.

24 марта жители села получили выписки из госреестра о регистрации права собственности.

"Арендатор, который до этого обрабатывал эту землю, засеял ее. У него якобы есть договор с сельским советом, хотя он нигде не зарегистрирован - ведь все кадастровые номера лично на владельцах участков. И нам они никакого договора даже не показали. Он не договорился с нами и договор аренды не подписал. Сельсовет все оправдывает тем, что фермер якобы уплатил в бюджет громады 100 тысяч гривен.

Однако когда мы в ноябре получили кадастровые номера, и фермер, и сельский глава об этом знали. На каком основании они могли заложить в бюджет эту сумму, игнорируя необходимость подписать с нами договор? В феврале сельсовет выдал нам техническую документацию, лично я только заплатила 5 тысяч за изготовление техдокументации. Так на каком основании фермер засеял нашу землю? Среди пострадавших людей - две семьи с лежачими детьми, имеющими диагноз ДЦП, - рассказала одна из селянок.

На запрос жителей села в Госгеокадастре ответили, что будут разбираться.

Они сетуют, что сельсовет не утверждает техническую документацию и также высказывает претензии фермеру по поводу отсутствия компенсации с его стороны:

"Земель запаса нет, землю всегда кто-то обрабатывает. И те фермеры, которые обрабатывают участки, на которые были заявления, сами находили людей и сказали: "Я вам сделаю документы, все буду возмещать". Так сделали фермеры, которые реально хотят помогать людям и взаимодействовать с громадой. А этот один вопиющий случай с фермером Нимичем".

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Глава Коноплянской ОТГ Александр Волошин объяснил ситуацию со своей точки зрения:

"Перед присоединением Катериноплатоновский сельсовет принял решение о раздаче 600 га земли. Нас не поставили в известность. Некоторые земельные участки находились во временной аренде. Таким образом, после присоединения мы, когда получили списки, то включили доход от них в бюджет. Мы не знали о том, что эти участки были розданы людям по 2 гектара. Когда они начали обращаться, чтобы мы утверждали техническую документацию на основании выписок, то мы их утвердили согласно закону. Но я их просил, что, поскольку подготовлен земельный участок и фермер понесет определенные убытки, то пусть он в этом году соберет урожай, а далее селяне могут использовать свои участки на свое усмотрение. Я им предлагаю, чтобы они не платили земельный налог в этом году".

На вопрос, почему поля были засеяны в мае, если об их принадлежности стало известно как минимум в феврале, когда были получены выписки из Госгеокадастра, Волошин сказал:

"Понимаете, землю нужно подготовить, внести удобрения. Нельзя просто загнать сеялку".

По его словам, в идеале должна быть договоренность между фермером и жителями села: "Я слышал их сторону, слышал сторону фермера - у каждого своя правда. К компромиссу, к сожалению, не могут прийти".