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Новости Общество
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земля (1920) Одесская область (3106)

Жители села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Жители села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе

В селе Анно-Покровка Березовского района Одесской области (Коноплянская ОТГ) случился конфликт между фермером и жителями села, которые получили по 2 га земельных участков на поле, которое он обрабатывает.

Об этом Цензор.НЕТ рассказали пострадавшие..

Решение о предоставлении земли в собственность селянам Катериноплатоновский сельсовет принял в ноябре прошлого года - накануне вхождения Анно-Покровки в другую ОТГ - Коноплянскую. В целом было удовлетворено около 200 заявлений на получение 2 га земли для ведения личного хозяйства.

24 марта жители села получили выписки из госреестра о регистрации права собственности.

"Арендатор, который до этого обрабатывал эту землю, засеял ее. У него якобы есть договор с сельским советом, хотя он нигде не зарегистрирован - ведь все кадастровые номера лично на владельцах участков. И нам они никакого договора даже не показали. Он не договорился с нами и договор аренды не подписал. Сельсовет все оправдывает тем, что фермер якобы уплатил в бюджет громады 100 тысяч гривен.

Однако когда мы в ноябре получили кадастровые номера, и фермер, и сельский глава об этом знали. На каком основании они могли заложить в бюджет эту сумму, игнорируя необходимость подписать с нами договор? В феврале сельсовет выдал нам техническую документацию, лично я только заплатила 5 тысяч за изготовление техдокументации. Так на каком основании фермер засеял нашу землю? Среди пострадавших людей - две семьи с лежачими детьми, имеющими диагноз ДЦП, - рассказала одна из селянок.

На запрос жителей села в Госгеокадастре ответили, что будут разбираться.

Они сетуют, что сельсовет не утверждает техническую документацию и также высказывает претензии фермеру по поводу отсутствия компенсации с его стороны:

"Земель запаса нет, землю всегда кто-то обрабатывает. И те фермеры, которые обрабатывают участки, на которые были заявления, сами находили людей и сказали: "Я вам сделаю документы, все буду возмещать". Так сделали фермеры, которые реально хотят помогать людям и взаимодействовать с громадой. А этот один вопиющий случай с фермером Нимичем".

Читайте также: Завершение земельной реформы: закон о передаче земель ОТГ опубликовали в "Голосе Украины"

Глава Коноплянской ОТГ Александр Волошин объяснил ситуацию со своей точки зрения:

"Перед присоединением Катериноплатоновский сельсовет принял решение о раздаче 600 га земли. Нас не поставили в известность. Некоторые земельные участки находились во временной аренде. Таким образом, после присоединения мы, когда получили списки, то включили доход от них в бюджет. Мы не знали о том, что эти участки были розданы людям по 2 гектара. Когда они начали обращаться, чтобы мы утверждали техническую документацию на основании выписок, то мы их утвердили согласно закону. Но я их просил, что, поскольку подготовлен земельный участок и фермер понесет определенные убытки, то пусть он в этом году соберет урожай, а далее селяне могут использовать свои участки на свое усмотрение. Я им предлагаю, чтобы они не платили земельный налог в этом году".

На вопрос, почему поля были засеяны в мае, если об их принадлежности стало известно как минимум в феврале, когда были получены выписки из Госгеокадастра, Волошин сказал:

"Понимаете, землю нужно подготовить, внести удобрения. Нельзя просто загнать сеялку".

По его словам, в идеале должна быть договоренность между фермером и жителями села: "Я слышал их сторону, слышал сторону фермера - у каждого своя правда. К компромиссу, к сожалению, не могут прийти".
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Топ комментарии
+3
А які партєйкі за це Галасували??
Смачного, їжте те обляпайтесь!!
Ще кокошник надіньте , щоб вошики-блошики в щи не
падали.....
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28.05.2021 18:38
+3
А я думаю, что только враг Украины может писать такие посты, как этот ваш пост.
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28.05.2021 18:47
+3
Гугліть - найбільші латифундисти в Україні...
))
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28.05.2021 18:49
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Правила форума Совет форумчан
И это закон о рынке земли еще не вступил в действие!!!
Пройдет чуть больше месяца, и многие селяне с ужасом узнают, что ранее уже "продали" свои паи.
Думаете преувеличиваю? При Януковиче, у моего знакомого, пытались отжать гостиницу в Затоке. На фальшивый договор о "взятии в долг 50 000 долларов" судмедэксертиза написала, что подпись моего знакомого подлинная.
Спасение от этого беспредела одно - единственным покупателем может быть лишь государство Украина. Только тогда будут разрушены те криминальные схемы, которые действовали почти 20 лет.
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28.05.2021 18:31 Ответить
Кріпак...
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28.05.2021 18:34 Ответить
Обрабатывайте и кормитесь с этого сколько хотите.
Захотите продать - продадите государству.
И не говорите мне о свободе купли-продажи - попробуйте купить или продать (если у вас есть) обогащенный уран, или гаубицу с ящиком снарядов, или 120 мм миномет и фуру мин к нему. Не продаются 6 метров (в ширину) государственной границы.

Земля - не товар!!! Машину можно собрать. Дом можно построить. Планету Земля создал Бог. За земли Украины проливали свою кровь и клали свои жизни тысячи поколений наших предков и принадлежит она не только нам, но и нашим правнукам. И не евреям расспродавать украинские земли.
Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 1535
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28.05.2021 18:38 Ответить
та както западло работать на земле, ведь хавчик продается в АТБ Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 8777 Кто с картошкой трахается я считаю людям нечем заняться
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28.05.2021 18:39 Ответить
Я скажу так: кто сидит на Цензоре, тот лопату в руках не держал Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 3593
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28.05.2021 18:43 Ответить
У меня есть дачный участок, раньше был еще и огород.
Да и лопату в руки я взял когда в военный ВУЗ поступил, и копали мы "от столба, и до заката".)))
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28.05.2021 18:46 Ответить
Дружище, на дачу нужно ехать пить коньячок под шашлычок, а не херачить как папа Карло. Ну траву там покосить можно, чото раствором подмазать если полущилось. Нормальные люди на даче отдыхают, а не работают. ИМХО. Выделю жырыными литерами
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28.05.2021 18:57 Ответить
А от того, что жирным, этот текст станет умнее? Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 4099
А я на пенсии, потому на даче выращиваю.
Вот уже огурчики в грунт пересадил, а помидоры пока в доме. Зато есть тархун, петрушка, зеленый лучок, на зиму посадил чеснок. Просто так валяться под яблоней скучно.

Кстати, шашлык с коньяком - быдлячество. Шашлык лучше с красным вином. А коньяк хорошо идет под сочный, сладкий виноград или бутербродики с лососевой икрой (было время и с паюсной употреблял, но нынче мне это уже не по карману).
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28.05.2021 19:05 Ответить
Я не пенсионер и пишу глядя со своей колокольни. Естественно у вас вагон времени по этому это нормально заниматься любимым делом. Лично я живу в частном секторе и у меня не большой огород прямо под рукой. Там томаты, огурцы и зелень. Чисто похавать в сезон.
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28.05.2021 19:09 Ответить
Понимаете, когда тут будут лишь латифундии, то будет катастрофа. Я с фермерами разговаривал, так они прямо говорят - "больше 10 Га в руки, без химии не обойдешься".
В Австрии (Альпийская зона, запрещено иметь более 2 Га) чисто семейное фермерство Годовой доход превышает 100 000 евро. Нормально?
Если убьют мелких фермеров, то мы в городе станем жрать только химию, да и то дорогую и при учете нынешних зарплат самого низкого качества.

Картошка, про которую вы писали, производят небольшие хозяйства. Сегодня почти 90% картофеля выращивают единоличники, на приусадебных сотках. Убивают село и их не станет. А потом тут появятся кибуцы...
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28.05.2021 19:30 Ответить
Я просто забыл, что мы живем в Украине, а не в Швейцарии. Мы нищие, голые и босые. Что у нас есть пенсионеры, а не только молодые люди и люди среднего возраста. По этому я извиняюсь, за то шо я написал выше... Ведь шоб у нас выжить нужно крутиться. Жители села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 2088
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28.05.2021 19:39 Ответить
Что в вашем понимании "без химии"?)
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28.05.2021 22:25 Ответить
А вообще вы правы. Человечество катится в женский половой орган. тиктоки, блоги, баткойны на блок члене, люди занимаются какойто херней. ЛУчше бы работали на земле, заводах, писали программы, созидали и творили. А они страдают херней и гореть им всем в аду Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 2263
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28.05.2021 19:24 Ответить
А я думаю, что только враг Украины может писать такие посты, как этот ваш пост.
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28.05.2021 18:47 Ответить
В США в агро сектор это 3 % занятого населения, негров не считаем. Там работает техника и все автоматизировано. Дальше нету смысла о чем-то спорить...
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28.05.2021 18:52 Ответить
Вернее я не правильно написал, 3% от ВВП агро сектор в США
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28.05.2021 18:53 Ответить
Кароче я сам уже запутался, но какая разница? Собственно я за картошкой даже на рынок не еду, возят по улице прямо под ворота.
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28.05.2021 18:55 Ответить
В США уже 49% с/х земель, выкуплено государством и не продается, а сдаётся в аренду.
Кроме 3%, которые постоянно работают на земле, есть еще и миллионы сезонных работников, так что не передергивайте.

А для сравнения, в Великобритании почти 100% земли принадлежит королеве и продаётся лишь право на её аренду. При этом, почти 60%с/х земель, это пастбища для скота, которые категорически запрещено распахивать. Бриты выращивают овец, стригут с них шерсть, производят великолепную британскую шерсть из которой шьют дорогие костюмы и платья - то есть продают продукцию с максимальной прибавочной стоимостью.
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28.05.2021 19:00 Ответить
А с нас шерсть стригут слуги народа Крестьяне села Анно-Покровка на Одесчине заявляют о злоупотреблении со стороны фермера, засеявшего их землю. В сельсовете говорят о компромиссе - Цензор.НЕТ 7774
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28.05.2021 19:02 Ответить
А вот с этим спорить не стану.
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28.05.2021 19:07 Ответить
Це поки що продається в АТБ та за 10 грн.
Зара всю землю скуплять, зконцентрують в одних руках і побачите картоху по 50-100 грн/кг
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29.05.2021 00:33 Ответить
Будем с Польши возить картошку Жителі села Ганно-Покровка на Одещині заявляють про зловживання з боку фермера, який засіяв їхню землю. У сільраді кажуть про компроміс - Цензор.НЕТ 6312
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29.05.2021 09:53 Ответить
Это лютый треш. Есть ПРАВО ЧАСТНОЙ собственности. ТОЧКА.
Что за бредятина? 100к в бюджет громады. Серьезно? А сколько там народу трудиться "не покладая рук"? С какого перепугу человек должен жертвовать своей СОБСТВЕННОСТЬЮ ради блага других людей? У нас что началось "раскулачивание"?
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28.05.2021 18:32 Ответить
Нє, закріпачення...
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28.05.2021 18:33 Ответить
Купите обогащенный уран, или бочку зарина, или тонну кокаина.
Не купите? Ограничения на такие покупки? Вот и на землю обязано быть ограничение!!!
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28.05.2021 18:48 Ответить
Ну и что тут такого? В Германия целая "область" так называется.
Самая богатая, к слову, в ФРГ.
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28.05.2021 18:41 Ответить
спалят поля к чертям собачьим и всё! А "прибыль" поделят поровну...
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28.05.2021 18:35 Ответить
А які партєйкі за це Галасували??
Смачного, їжте те обляпайтесь!!
Ще кокошник надіньте , щоб вошики-блошики в щи не
падали.....
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28.05.2021 18:38 Ответить
Псц, топ-новина.
Напишіть, що в мене кури зробили підкоп під сіткою і склювали щавель.
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28.05.2021 18:42 Ответить
Ну так не щёлкай клювом, а то петух ещё и жену твою потопчет.
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28.05.2021 18:48 Ответить
Гугліть - найбільші латифундисти в Україні...
))
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28.05.2021 18:49 Ответить
В этой передаче есть слайд, с фамилиями и размерами земли в аренде
https://www.youtube.com/watch?v=qgVLZx3WTMw
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28.05.2021 18:54 Ответить
Хто з депутатів проголосував за продаж землі?
СЕРЕДА, 13 ЛИСТОПАДА 2019, 15:57
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/13/653676/
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28.05.2021 18:54 Ответить
Следи за логикой, зебил, если бы цензор хотел увести от сути, то эта статья здесь вообще бы не появилась.
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28.05.2021 19:53 Ответить
А чем вам не нравится термин "крестьянин"?
Какой взамен предлагаете?
Крестья́нин (мужик, землепашец, земледелец, селянин, поселянин, сельский обыватель) - сельский житель, занимающийся возделыванием сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей основной работой. Неотъемлемые признаки крестьянина: работа на земле, проживание в деревне или селе.
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28.05.2021 19:40 Ответить
Ты полностью соответствуешь своему президенту, тот тоже косоворотку назвал вышиванкой.
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28.05.2021 19:50 Ответить
я понимаю, почему у вас такое негативное отношение к термину "крестьянин":
на Рашке, "крестьянин" всегда ассоциировался с "крепостной".
до 1950-х годов крестьяне были крепостными.
а после 1950-х и крестьян уже не было.
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28.05.2021 19:59 Ответить
По 1966 год работали за трудодни)
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28.05.2021 22:33 Ответить
 
 