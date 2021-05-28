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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин

Министерство иностранных дел Украины подготовило санкционный пакет против граждан Беларуси, поддерживающих режим Александра Лукашенко, который уже был передан на рассмотрение в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина24" заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Надеемся, что в ближайшее время этот пакет будет рассмотрен, и последствием соответствующих решений станет указ президента (о введении персональных санкций – ред)", - отметил Ениню

Он уточнил, что санкции планируется вводить против тех граждан Беларуси, которые "принимали участие в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Сколько ЗЕпутатов в этом списке? МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 9934
МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 3552
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28.05.2021 18:44
+4
телеканал "наш"? Вроде как они большие любители усатого.
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28.05.2021 18:38
+4
Павел Гриб.
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28.05.2021 18:48
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телеканал "наш"? Вроде как они большие любители усатого.
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28.05.2021 18:38 Ответить
Сколько ЗЕпутатов в этом списке? МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 9934
МИД передал в СНБО список сторонников режима Лукашенко для введения против них санкций - Енин - Цензор.НЕТ 3552
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28.05.2021 18:44 Ответить
не нравится мне всё это. Возникают смутные, но нехорошие ассоциации с убийством эргерцога в Сараево
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28.05.2021 18:45 Ответить
С начала пускай МИД скажет, кому из украинцев Беларусь нанесла вред?
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28.05.2021 18:46 Ответить
а нашо чекати, поки нанесе?
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28.05.2021 18:47 Ответить
Павел Гриб.
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28.05.2021 18:48 Ответить
Этот любитель юбочек сидит в России...
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28.05.2021 18:54 Ответить
Сначало его повязали в Беларуси.
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28.05.2021 19:46 Ответить
" любитель юбочек" - это преступление? Быть может вы сторонник однополой мужской любви? МЗС передало в РНБО список прихильників режиму Лукашенка для введення проти них санкцій - Єнін - Цензор.НЕТ 9812
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28.05.2021 20:10 Ответить
Тут важнен не прагматичный подход и нацинтересы, а угодить вкусам тупого быдла.
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28.05.2021 19:49 Ответить
Оце б не забути...
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28.05.2021 19:58 Ответить
"Данаиды - в греческой мифологии - преступные дочери царя Даная, убившие по его приказанию своих мужей. Сначала были осуждены наполнять водой бездонную бочку. Впоследствии, при пересмотре дела, суд принял во внимание тот факт, что замуж они были отданы насильно. Это смягчающее обстоятельство позволило перевести их на несколько менее бессмысленную работу: у нас в институте они занимаются тем, что взламывают асфальт везде, где сами его недавно положили"(с)
Также и МИД. В поте лица приготовил апупенный набор санкций против граждан Беларуси, которые с большим процентом вероятности станут в ближайшем будущем гражданами РФ.
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28.05.2021 18:49 Ответить
недавно сашко невзоров приклеїв Лукашенку поганяло "шестиногий тобто порівняв його з тараканом. А таракани живуть кодлом, от і вирішив гундосий поц тараканячу зграю пошерстити. Та фігня це все, відкатять і з кінцями. Як недавно писав сам поц -потрібно обілечувати. А то вік президента короткий -потім коли напише третій лист - будуть вже відбирати, першими будуть відбирати свої ж, вони перефарбуються ясна річ. А все ж цікаво - історична батьківщина їх прийме, чи будуть бігти зигзагами до Ростова. А може до Саратова, там всі свої, як говорив Жванецький - в саратові вже сміються, прислали телеграмму.
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28.05.2021 20:57 Ответить
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:52 Ответить
По каком то канале был опрос .так этих сторонников режма луки целых аж 15% и шо против всех их санкции))((
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29.05.2021 07:58 Ответить
 
 