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Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Словакия предоставила помощь Украине в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер подчеркнул, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем", - говорится в сообщении по итогам встречи премьер-министров Украины и Словакии.
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+10 Иван Николаенко
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"конец эпохи бедности" имени Зели Шариковой подкрался незаметно..
зебилы, блин.. наголосували
в кишеніна дороги в рамках "Великого крадівництвабудівництва", а потім жебрають гроші на вакцину.
Чомусь тепер Гідрант нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони)
Хоча він в цьому роль вжився за довго цього, коли став на посаду холуя у Бені)))