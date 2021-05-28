РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12888 посетителей онлайн
Новости Здоровье Помощь Украине
1 134 31
вакцина (3815) Словакия (772) коронавирус (17042) Хегер Эдуард (14)

Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19

Словакия предоставила помощь Украине в размере 600 тысяч евро на закупку вакцины от коронавируса.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Стороны, в частности, обсудили противодействие пандемии COVID-19. Премьер-министр Украины поблагодарил Словакию за оказание помощи в размере 600 тыс. евро на закупку вакцины. Со своей стороны Эдуард Хегер подчеркнул, что Словакия активно продвигает инициативу распространения вакцин для соседних стран и будет продолжать делать это в дальнейшем", - говорится в сообщении по итогам встречи премьер-министров Украины и Словакии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия заинтересована в сохранении транзита российского газа через Украину, - премьер Хегер

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Словаччина... Україні... Допомогу... Щоб ви падли зелені повсирались!
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50
+6
дожили
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50
+5
Позорище, блд! Дожили! Скоро какое-нибудь, условно говоря, Сомали будет помогать. Докерувались! 😀😀😀
показать весь комментарий
28.05.2021 19:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
под какой процент? да какая разница....
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50 Ответить
дожили
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50 Ответить
надо вести хороший список кто нам друзья
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50 Ответить
Словаччина... Україні... Допомогу... Щоб ви падли зелені повсирались!
показать весь комментарий
28.05.2021 18:50 Ответить
Тануна! Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 182

Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6574
показать весь комментарий
28.05.2021 18:51 Ответить
«Никогда такого не было, и вот опять» (с)
показать весь комментарий
28.05.2021 19:06 Ответить
Так его уже нет в Украине. Он вор, а не идиот. Он прекрасно понимал свою дальнейшую судьбу и быть козлом отпущения он не собирается. Самое интересное будет, когда от типа "обидится" и начнет сдавать всех.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:13 Ответить
25%-песиголовцю,25- команді,25 казначейство...а якщо щось залишитьсяяяяяяяяяяяяя-.....
показать весь комментарий
28.05.2021 18:53 Ответить
Кіноцефали ...
показать весь комментарий
28.05.2021 19:15 Ответить
Закипить робота в країні Дурнів.Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 3285
показать весь комментарий
28.05.2021 18:54 Ответить
пакет целофановий попрасував, совкодрочер?
показать весь комментарий
28.05.2021 19:31 Ответить
Скільки тої Словатвини!!!! Вам не соромно?!?!
показать весь комментарий
28.05.2021 19:10 Ответить
деПутани попки приготували...
показать весь комментарий
28.05.2021 19:13 Ответить
Позорище, блд! Дожили! Скоро какое-нибудь, условно говоря, Сомали будет помогать. Докерувались! 😀😀😀
показать весь комментарий
28.05.2021 19:22 Ответить
есть шо деребанить Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8927
показать весь комментарий
28.05.2021 19:32 Ответить
кто-то куртец прикупит, должно хватить
показать весь комментарий
28.05.2021 19:50 Ответить
словаки реально лошары. Жаль они не вкурсе, что месячный общак из которого партия зелупы в парламенте получает зарплату в конвертах, составляет около $5млн. Т.е в год с украинской таможни снимается дань в размере $60млн. С таким бюджетом прислуг олигархов, не взападло и словакам миллион подкинуть гуманитарной помощи.
показать весь комментарий
28.05.2021 19:52 Ответить
Зря дали. Клоуны все равно разворуют..
показать весь комментарий
28.05.2021 19:55 Ответить
как раз несчастным, бедным депутатам бесплатно на файзер хватит...остальные хай подыхают
показать весь комментарий
28.05.2021 20:22 Ответить
Если бы Эдуард Хегер узнал доход шмыгаля за месяц,я думаю,он бы охренел Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4666 Ну а так нормально-население Словакии 5,5млн чел.,ёп-та,дальше не могу комментировать-слов не на французском языке не могу подобрать Словакия выделила Украине 600 тыс. евро помощи на закупку вакцины от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2905
показать весь комментарий
28.05.2021 20:23 Ответить
Да уж.... Позорище.
показать весь комментарий
28.05.2021 20:39 Ответить
..позорище..
"конец эпохи бедности" имени Зели Шариковой подкрался незаметно..
зебилы, блин.. наголосували
показать весь комментарий
28.05.2021 20:39 Ответить
Побирушка зеленая...
показать весь комментарий
28.05.2021 20:52 Ответить
Дякуєїмо братам слов'янам, проте зелені знову все на дороги спустять бо на вакцинах відкатів не заробиш.
показать весь комментарий
28.05.2021 22:45 Ответить
Ці зелені під..раси спочатку гроші ковідного фонду відправили в кишені на дороги в рамках "Великого крадівництва будівництва", а потім жебрають гроші на вакцину.
Чомусь тепер Гідрант нагадує актрису з німецького фільму для дорослих, тобто готовий прийняти в будь-якій кількості з будь-якої сторони)
Хоча він в цьому роль вжився за довго цього, коли став на посаду холуя у Бені)))
показать весь комментарий
28.05.2021 23:08 Ответить
 
 