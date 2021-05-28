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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Беларусь (7528) МИД (6656) Енин (328) Протасевич Роман (309)

Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин

Ни одного сообщения относительно минирования самолета авиакомпании Ryanair, в котором находился белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич, ни Украина, ни другие европейские страны-партнеры не получали.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусской властью со ссылкой на какое-то сообщение о минировании самолета. Хочу официально подтвердить, что никаких сообщений относительно минирования самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали", - заявил Енин.

Он отметил, что решение о принудительной посадке самолета было принято белорусским режимом с целью "политической расправы над одним из оппозиционеров".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
Так у террористов БЕЛАЗ ХАМАС жесткая смета!
В Украину и в другие страны звонить, это уже роуминг и совсем другая стоимость разговора...
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4596
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28.05.2021 19:08
+5
шо вы себе позволяете? ))) получается... бульбофюрер брешет ? ))))
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28.05.2021 19:17
+2
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4991
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28.05.2021 19:33
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Так у террористов БЕЛАЗ ХАМАС жесткая смета!
В Украину и в другие страны звонить, это уже роуминг и совсем другая стоимость разговора...
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4596
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28.05.2021 19:08 Ответить
шо вы себе позволяете? ))) получается... бульбофюрер брешет ? ))))
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28.05.2021 19:17 Ответить
Нет,мид Гондураса подтвердило о его просьбе по заминированию,бартер бульбы на авиаперелеты в Гондурас через Гималаи-ответ дурной Европе...
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28.05.2021 19:33 Ответить
Святой блохер протасевич - герой свой страны, это как навальный в раше - герой, из за них страдать будет остальное население их стран
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28.05.2021 19:27 Ответить
А разве кацапстан не должен страдать за захват чужих земель и убийство украинцев?Ты же вроде патриот Украины?Ну все твои комменты говорят об этом?
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28.05.2021 19:49 Ответить
Оно тупое гебнявое чмо
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28.05.2021 20:40 Ответить
Насколько я понимаю, то тупое гебнявое чмо здесь ты, которое смылось в германию и пишет тут свои тупые высеры
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28.05.2021 20:55 Ответить
Ты не ответил.
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28.05.2021 21:20 Ответить
Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин - Цензор.НЕТ 4991
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28.05.2021 19:33 Ответить
Ага, сначала швейцарский провайдер заявляет, что сообщение было отправлено в несколько адресов на 24 мин. позже того, как белорусские диспетчеры сообщили об угрозе пилотам, а теперь оказывается, что это письмо нигде не получено, кроме Беларуси, а может быть, и там не получено, т.к. белорусы вполне могли получить это или подобное сообщение раньше и с другого адреса, не связанного с швейцарским провайдером.
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28.05.2021 19:50 Ответить
Дело Протасевича для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц входит в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 07:50 Ответить
Так що, нехай узаконюють?
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30.05.2021 00:41 Ответить
 
 