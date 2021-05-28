Ни Украина, ни другие страны не получали сообщений о минировании самолета, в котором летел Протасевич, – замглавы МИД Енин

Ни одного сообщения относительно минирования самолета авиакомпании Ryanair, в котором находился белорусский журналист и оппозиционер Роман Протасевич, ни Украина, ни другие европейские страны-партнеры не получали.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Украинская сторона в очередной раз показала, что считает абсолютно ненормальной ту практику, которая была применена белорусской властью со ссылкой на какое-то сообщение о минировании самолета. Хочу официально подтвердить, что никаких сообщений относительно минирования самолета ни Украина, ни другие страны-партнеры не получали", - заявил Енин.

Он отметил, что решение о принудительной посадке самолета было принято белорусским режимом с целью "политической расправы над одним из оппозиционеров".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.