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Евросоюз впервые одобрил использование вакцины для подростков от 12 до 18 лет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз впервые одобрил использование вакцины для подростков от 12 до 18 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в пятницу одобрило применение вакцины Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для подростков возрастом от 12 до 15 лет.

"Комитет по лекарственным препаратам ЕМА рекомендовал разрешить применение вакцины Comirnaty от COVID-19 у детей возрастом от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении регулятора, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Отмечается, что вакцина была ранее одобрена для взрослых и подростков старше 16 лет.

"Применение вакцина у детей от 12 до 15 лет будет таким же, как у лиц возрастом старше 16 лет. Ее делают в виде двух инъекций в мышцы верхней части руки с интервалом в три недели", - указывается в сообщении.

Эксперты указали, что вакцина показала свою 100-процентную эффективность в проведенном исследовании в США с участием 2 тыс. подростков возрастом от 12 до 15 лет.

Исследование вакцины от коронавируса среди подростков проводят также и другие компании. Ранее в мае американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На почти миллион введенных доз вакцин от COVID-19 поступило 1,4 тыс. сообщений о побочных реакциях, - Минздрав

Автор: Роман Свиридович
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Евросоюз впервые одобрил использование вакцины для подростков от 12 до 18 лет - Цензор.НЕТ 3180
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28.05.2021 19:07 Ответить
Не сеньрр,а гумовий нацицюрник...
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28.05.2021 19:17 Ответить
 
 