Евросоюз впервые одобрил использование вакцины для подростков от 12 до 18 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в пятницу одобрило применение вакцины Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, для подростков возрастом от 12 до 15 лет.

"Комитет по лекарственным препаратам ЕМА рекомендовал разрешить применение вакцины Comirnaty от COVID-19 у детей возрастом от 12 до 15 лет", - говорится в сообщении регулятора, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что вакцина была ранее одобрена для взрослых и подростков старше 16 лет.

"Применение вакцина у детей от 12 до 15 лет будет таким же, как у лиц возрастом старше 16 лет. Ее делают в виде двух инъекций в мышцы верхней части руки с интервалом в три недели", - указывается в сообщении.

Эксперты указали, что вакцина показала свою 100-процентную эффективность в проведенном исследовании в США с участием 2 тыс. подростков возрастом от 12 до 15 лет.

Исследование вакцины от коронавируса среди подростков проводят также и другие компании. Ранее в мае американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса COVID-19 эффективна и безопасна для подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

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