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АЗС (385) Госпогранслужба (5415) конвертцентр (401) Холодов (77) ГПСУ (165) ГФС (3598) Мельник Вадим (72)

90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов

Отчет ГФС о результатах работы за 4 месяца 2021 г. содержит набор манипулятивных данных, что свидетельствует о намерении умышленно ввести в заблуждение народных депутатов и общество.

Об этом в авторской колонке написал народный депутат Украины, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Недавно глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник отчитался о проделанной работе за четыре месяца 2021 года. Заявил, что за четыре месяца 2021 остановлена ​​деятельность 14 конвертационных центров, а у их бенефициаров в госбюджет изъято 269,2 млн грн. Но по моим данным, за январь-март 2021 г. 90% уголовных дел по конвертационным центрам в судах развалились. Таким образом, вся ранее изъятая фискалами наличка, оргтехника и документы были возвращены владельцам. Аресты с их счетов сняты. Только сумма безналичных средств, с которых за этот период был снят арест, превышает 29 млн грн", - пишет Холодов.

Кроме того, он подчеркнул, что часть уголовных дел, о которых отчитывается ГФС, вообще расследуют другие правоохранители.

По данным нардепа, в перечне из отчета ГФС есть даже уголовные производства, начатые еще в 2017-2018 годах, но в них фигурируют компании, зарегистрированные в 2020.

Такая же реальная эффективность деятельности ГНС по контрафактному горючему.

"По словам Мельника, за три месяца 2021 г. изъято 15 тыс тонн контрафактного горючего на 516 млн грн. Еще закрыли семь незаконных мини-НПЗ, остановили работу 221 точки продаж нелегального горючего, демонтировали 151 нелегальную АЗС, выписали штрафов на 136 млн грн. Но опять заглядываем в ЕРСР и обнаруживаем, что в тех же 90% случаев дела закрываются, а имущество возвращается владельцам ", - написал Холодов.

Нардеп Холодов считает, что ГФС занимается "имитацией бурной деятельности" с помощью "дутой отчетности".

"На этом фоне между ГФС, судами и правонарушителями разыгрываются банальные "договорняки" с "откатами" в конвертах", - считает нардеп.

Кроме того, Холодов сделал вывод о том, что председатель ГФС Вадим Мельник "не имеет достаточных профессиональных навыков для анализа липовых отчетов своих подчиненных, которых он сам недавно назначил, и, вероятно, не контролирует ситуацию в регионах. Тогда предположение прессы о том, что реально ведомством руководит теневой куратор Андрей Гмирин, может быть вполне оправданным".

"В любом случае, все, что происходит в ГФС, по меньшей мере свидетельствует об отсутствии профессионализма у руководства службы. И за эту показуху, при отсутствии реальных результатов, отвечает именно Мельник. Непонятно только, почему министр финансов Сергей Марченко не видит очевидных нарушений в Государственной фискальной службе. Поэтому мы будем добиваться проведения тщательного аудита деятельности ГФС под руководством Мельника ", - отметил Холодов.

Ранее Андрей Холодов был категорически против того, чтобы председатель ГФС Вадим Мельник возглавил новосозданное Бюро экономической безопасности.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
Вся эта залепуха идёт с самого верха от Зели. Все работают на публику. ГФС и ГНС работает чтобы втереть очки депутатам и уних это получается. Никто не говорит о законченной работе и полученных результатах. Все говорят о будущей работе и о немедленных премиях себе. Так было и с "нафтогазам" люди получили баснословные премии не за что.
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28.05.2021 19:22
+6
кстати Холодов самий настоящий кум медведчука 90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 4004

Кум Віктора Медведчука Андрій Холодов, що йде в Раду від партії "Слуга народу", більше 200 днів протягом року перебував за межами України, отже не має права балотуватися в нардепи.
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28.05.2021 19:16
+6
потому шо все єти "заявления" не влекут за собой никаких действий по решению проблем Только пиар гнид вроде єтой.
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28.05.2021 19:29
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Что не отвергает того факта, что следователи крайне не профессионально работают. К сожалению. Умышленно или нет - тема другого расследования.
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28.05.2021 19:23 Ответить
потому шо все єти "заявления" не влекут за собой никаких действий по решению проблем Только пиар гнид вроде єтой.
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28.05.2021 19:29 Ответить
Руця руцю миє...
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28.05.2021 19:19 Ответить
кровосіся в мацкві хіхікаєт
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28.05.2021 19:22 Ответить
Вся эта залепуха идёт с самого верха от Зели. Все работают на публику. ГФС и ГНС работает чтобы втереть очки депутатам и уних это получается. Никто не говорит о законченной работе и полученных результатах. Все говорят о будущей работе и о немедленных премиях себе. Так было и с "нафтогазам" люди получили баснословные премии не за что.
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28.05.2021 19:22 Ответить
ВСі заробляють і все.
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28.05.2021 19:27 Ответить
А как ЭПИЧНО архаровцы Авакова докладывают, чуть ли не каждый месяц.
"Накрыли конверт-центр со сто мильённым оборотом"!.......
"Разоблачили........"
"Арестовали........."
А суд их всех и оправдывает.
90% дел ГФС по конвертцентрам и подпольным АЗС разваливаются в судах, - нардеп Холодов - Цензор.НЕТ 550
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28.05.2021 19:32 Ответить
Все эти задержания, санкции, обыски ,всё это продолжение 95 квартала но уже на государственном уровне Не могу припомнить чтобы хоть одно дело , где реально есть злоупотребления ,махинации и коррупция, было доведено до логического завершения Всё это блеф и пиар В реале никто и не думает навести порядок в Украине.
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28.05.2021 19:41 Ответить
Спортивная рыбалка...
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28.05.2021 19:52 Ответить
а по неуплате НДС в ларьках холодова ( кстати гражданина Кипра вместе со всей его семейкой) не разваливаются?
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28.05.2021 20:37 Ответить
90% УСІХ справ, де стороною процеса є країна розвалюються в судах. Здивував?(((
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28.05.2021 21:22 Ответить
Свидетельствует, таким образом, считает, допускает, следовательно, одни предположения. Вот дело по твоим сигаретным киоскам закончиться, тогда и отчитаешься о договорняках и возвратах и без предположений. Очень ждём
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29.05.2021 16:35 Ответить
 
 