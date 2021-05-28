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жилье (878) Минобороны (8252) УБД (115) Халимон Игорь (15)

На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон

Жилье получили 2 695 участников АТО и ООС в течение всего времени их проведения, однако 19,5 тыс. семей военнослужащих участников боевых действий продолжают находиться на квартирном учете в Вооруженных силах Украины.

Об этом Интерфакс-Украина сообщил заместитель министра обороны Игорь Халимон, информирует Цензор.НЕТ.

"К концу 2020 года обеспечены жильем 65 семей военнослужащих, погибших в ходе АТО (ООС) за счет жилищного фонда Минобороны. По состоянию на 1 января 2021 года на квартирном учете в ВСУ находится 19,5 тыс. семей военнослужащих участников боевых действий, в том числе участники АТО (ООС)", - рассказал Халимон.

Чиновник отметил, что по состоянию на 1 января 2021 года на квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, из них в списках льготного обеспечения жильем находится 33,2 тыс., что составляет 74% от общего количества лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

"Потребность в жилье для обеспечения военнослужащих, находящихся на квартирном учете в гарнизонах ВСУ составляет 44,9 тыс. квартир, в том числе: 20,8 тыс. квартир - для обеспечения служебным жильем; 24,1 тыс. квартир - для обеспечения постоянным жильем", - уточнил замминистра.

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Халимон рассказал, что порядок предоставления кредитов военнослужащим для приобретения жилья определен в Порядке кредитования строительства и приобретения жилья для военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 года. Требованиями этого порядка предусмотрено, что кредит предоставляется военнослужащему уполномоченным банком. "Однако, на данный момент не определены уполномоченные банки в соответствии с нормативами, установленными Национальным банком, что препятствует осуществлению указанного кредитования военнослужащих", - пояснил замминистра.

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Напомним, ранее Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки просил министра обороны рассмотреть вопрос о соответствии замминистра Халимона занимаемой должности. Это произошло после скандала с питанием в Вооруженных силах.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+2
Военные, кто уволились и не получили жилье за годы службы, остались в очереди, полностью исключены в возможности получить его, так как все жилье сейчас строится со статусом "служебное". На выходе - служи дурачек - получишь значок.
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28.05.2021 19:53
+2
а сколько паркетных генералов улучшили свои жилищные условия ?
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28.05.2021 19:56
+2
Всё относительно. К примеру три военнослужащих, лейтенанта, имеющих молодых жён, не имеют ни одной квартиры, а один генерал, допустим генерал "Х", имеет аж 4 квартиры, и молодую жену, а в среднем у всех четверых по одной квартире и пл молодой жене. На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон - Цензор.НЕТ 3747
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28.05.2021 19:58
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Военные, кто уволились и не получили жилье за годы службы, остались в очереди, полностью исключены в возможности получить его, так как все жилье сейчас строится со статусом "служебное". На выходе - служи дурачек - получишь значок.
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28.05.2021 19:53 Ответить
самое обидное, что генералитет так легко приватизирует это "служебное" жилье...
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28.05.2021 19:57 Ответить
Ну, тут вы не правы. Моим сослуживцам дали квартиры. Не в Киеве, а в пригороде, и жильё очень даже неплохое. Правда это было ещё при "барИге" и "мародёре" Петручо, а вот при "честнейшем" Говнобородько ни кому уже ни чего не дали из жилья.
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28.05.2021 20:01 Ответить
а сколько паркетных генералов улучшили свои жилищные условия ?
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28.05.2021 19:56 Ответить
Всё относительно. К примеру три военнослужащих, лейтенанта, имеющих молодых жён, не имеют ни одной квартиры, а один генерал, допустим генерал "Х", имеет аж 4 квартиры, и молодую жену, а в среднем у всех четверых по одной квартире и пл молодой жене. На квартирном учете в ВСУ находится 44,9 тыс. семей военнослужащих, 74% из них - льготники, - замминистра обороны Халимон - Цензор.НЕТ 3747
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28.05.2021 19:58 Ответить
Шедевр! Ну, хоть как то вопрос решается! Хоть таким образом, но камень сдвигается! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗
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28.05.2021 20:03 Ответить
За 30 лет, при всех президентах эта очередь никогда не уменьшалась.
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28.05.2021 20:02 Ответить
Редкий раз когда я вынужден согласиться...
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28.05.2021 22:08 Ответить
 
 