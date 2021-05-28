Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области. ФОТО
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28 мая из Ирпенского городского суда Киевской области сбежал подсудимый Афрас Мамедов.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.
Так отмечается, что "Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде".
Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.
Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.
На поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины.
В полиции также обращаются к жителям Киевщины: "Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о месте нахождения данного гражданина просим сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии "102".
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Источник: https://censor.net/ru/n3268163
Что у вас и что у нас тупые комсомольцы не перевелись.
Как то по х...Ты наверно всех "лиц кавказской национальностей" считаеш грузинами?
Или как там у тебя и твоих дружков модно-"грызунами"?
По логике, до решения суда - МВД, хотя искать логику тут бесполезно.
напевая песенку кто то сбежал кто то сбежал а кто кто уедет на новых колесах домой..
И спасибо тебе Мамедов...
сколько он бабла предложил, интересно.....?
сколько в украине свобода стоит?