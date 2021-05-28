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Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

28 мая из Ирпенского городского суда Киевской области сбежал подсудимый Афрас Мамедов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Киевской области.

Так отмечается, что "Отделом полиции №2 Бучанского районного управления полиции разыскивается арестованный Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана, который 28.05.2021 года сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде".

Начальник полиции Киевщины объявил проведение специальной полицейской операции в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском, Вышгородском, Обуховском и Броварском районах области.

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Приметы мужчины: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения. Был одет в футболку белого цвета, и черные штаны.

На поиски злоумышленника ориентирован личный состав и наряды полиции Киевщины.

В полиции также обращаются к жителям Киевщины: "Уважаемые граждане! Если вы владеете информацией о месте нахождения данного гражданина просим сообщать по телефону (04597) 613 35 или по спецлинии "102".

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Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
Суди при зебидлі реформувалися настільки, що злочинці самі добираються маршрутками до в'язниці, але це не точно
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28.05.2021 19:59
+16
совершенно случайно наверное конвоиры пошли пописять и забыли надеть на него наручники, а потом через пару дней пойдут и купят себе по ланосу...))
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28.05.2021 20:13
+9
нам только трансов на форуме не хватало
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28.05.2021 20:20
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Суди при зебидлі реформувалися настільки, що злочинці самі добираються маршрутками до в'язниці, але це не точно
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28.05.2021 19:59 Ответить
Его лицо обычное, ты его не узнаешь и он расстворится в толпе Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 7777
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28.05.2021 19:59 Ответить
А вот если лицо этого грузина заблюрить кубиками, то его каждая собака узнает ибо это чилавек-пиксель Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 1486
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28.05.2021 20:00 Ответить
Мамедсой (Мамедов) Афрас Куддасар-Оглы 1973 г.р., уроженец Азербайджана,
Источник: https://censor.net/ru/n3268163
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28.05.2021 21:01 Ответить
"лицо этого грузина"-----??????

Что у вас и что у нас тупые комсомольцы не перевелись.
Как то по х...Ты наверно всех "лиц кавказской национальностей" считаеш грузинами?
Или как там у тебя и твоих дружков модно-"грызунами"?
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28.05.2021 21:41 Ответить
это ж среди каких зверей ты вырос что это тебе "лицо обычное"? Підсудний Мамедов утік із зали суду в Ірпені, оголошено спеціальну поліцейську операцію в Київській області - Цензор.НЕТ 4485
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29.05.2021 11:13 Ответить
Рукожопы.
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28.05.2021 20:00 Ответить
За💶💶💶💵💵💵, они ж не лохи
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28.05.2021 20:50 Ответить
Бльооо...)))
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28.05.2021 20:01 Ответить
А кто отвечает за охрану подобных деятелей, минюст или МВД?
По логике, до решения суда - МВД, хотя искать логику тут бесполезно.
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28.05.2021 20:05 Ответить
а чому по традиції морду на фото не замазали?
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28.05.2021 20:08 Ответить
мабуть щоб к "ліцу"народнаго ізбраніка від зекаманди звикали...
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28.05.2021 20:12 Ответить
завтра а может сегодня к вечеру кто то радостно забежал в автосалон новых авто....
напевая песенку кто то сбежал кто то сбежал а кто кто уедет на новых колесах домой..
И спасибо тебе Мамедов...
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28.05.2021 20:34 Ответить
Дуже не дивна ситуація це те саме, як єрмак який є зрадником та ******** каже що ******-бєларусь не треба чипати через Лукашєнка.
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28.05.2021 20:09 Ответить
совершенно случайно наверное конвоиры пошли пописять и забыли надеть на него наручники, а потом через пару дней пойдут и купят себе по ланосу...))
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28.05.2021 20:13 Ответить
Само- собой 🤪 В Украине на весь беспредел существуют «СХЕМЫ»
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28.05.2021 20:53 Ответить
на порошонку похож, петляет от суда
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28.05.2021 20:17 Ответить
Маха, за ЗЕленую соплю голосовала?
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28.05.2021 20:20 Ответить
нам только трансов на форуме не хватало
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28.05.2021 20:20 Ответить
Маша твой парень или это ты?)))
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28.05.2021 20:30 Ответить
объявите награду за голову этой бешенной собаки и народ его быстро сам найдет, зверям не место в нашей Украине
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28.05.2021 21:21 Ответить
и ведь не поймают.....
сколько он бабла предложил, интересно.....?
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28.05.2021 21:48 Ответить
и сколько в конце концов заплатил?
сколько в украине свобода стоит?
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28.05.2021 21:49 Ответить
братья сьехались помогли, выручили. Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 5800
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28.05.2021 21:56 Ответить
Ну как Котовский из зала суда шмыганул! Там и тачанку подогнали к окну так же. Про бабло нет коментов---тут само собой. Суды превратились в позор и дешёвку.
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28.05.2021 23:33 Ответить
Огли дома забув праску вимкнути Подсудимый Мамедов сбежал из зала суда в Ирпене, объявлена специальная полицейская операция в Киевской области - Цензор.НЕТ 3553
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28.05.2021 23:57 Ответить
а шо так можна було?
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29.05.2021 18:58 Ответить
 
 